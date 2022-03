Kijk eens beter naar Moskou; Poetins Rusland is al jaren in conflict met het Westen

‘Het draait vandaag om ons elementaire voortbestaan. Dit is de grootste uitdaging in de geschiedenis.’ Deze uitspraak is niet van de belegerde president Zelenski, maar van Vladimir Medinski, Poetins onderhandelaar.

Volgens spionagebaas Naroesjkin gaat Rusland voorop in de strijd tegen ‘totalitair-liberale regimes’ die gesteund worden door het Westen. Russische militairen zullen nooit toestaan dat vanuit Amerika is besloten ‘Rusland een plek te geven aan de zijlijn van de geschiedenis.’

Vicevoorzitter van de nationale veiligheidsraad Medvedev zegt dat de ‘speciale operatie’ in Oekraïne ‘verloopt volgens Poetins plan’. Sancties zullen niet werken, want oligarchen hebben geen invloed. De ‘speciale operatie’ in Oekraïne zal doorgaan tot alle doelen bereikt zijn: neutrale status, demilitarisering, denazificatie. ‘Een normale buur’, dat wil Rusland.

Deze week was de blik op Brussel gericht, maar na acht jaar oorlog en één maand invasie moeten we ook eindelijk beter naar Moskou kijken. Want Poetins Rusland is al jaren in conflict met het Westen. Jaren waarin Washington op de Russische tv al vaak in de nucleaire as is gelegd, schoolkinderen extra lessen krijgen in weerstand, en Amerika en de Europese ‘vazallen’ de vijand zijn, en niet alleen in militaire doctrines.

Nu de Russische blitzkrieg is mislukt en het Oekraïense verzet taai blijkt, dondert het in Moskou. Alle gemene trucs die Rusland in Syrië verfijnde, onder wegkijkende westerse ogen, worden op Oekraïne losgelaten. De westerse sancties en wapensteun aan Kyiv, die niet zonder effect zijn, worden gebruikt om de haperende invasie te wijten aan het overkoepelende conflict met het Westen. Zelfs als agressor voelt Rusland zich slachtoffer, wat kan als de waarheid op bestelling komt. Het helpt de oorlog te ‘verkopen’ en past perfect in Ruslands post-imperiale trauma’s.

Dat heeft gevolgen voor de oorlog én voor de westerse bondgenoten, voor wie dit alles een schokkende verstoring is van hun eigen plannen. Besmuikt zien ze hoe Rusland oorlogsmisdaden begaat tegen het land dat ze jarenlang nauwelijks een blik waardig gunden. De Navo-logica klopt formeel, maar iedereen ziet: hier wordt de Europese orde tot de laatste Oekraïner verdedigd.

Voor de Russen strijdende militairen in de bezette stad Marioepol, 24 maart 2022. Beeld Reuters

Uit niets blijkt tot dusver dat Moskou een uitweg zoekt in Oekraïne. Eerder het tegendeel. En Rusland heeft op termijn de overhand in een uitputtingsslag - het heeft meer vuurkracht, kan meer soldaten ronselen, en hoopt het Westen op afstand te houden met nucleaire dreigementen.

Tenzij Poetin er plots de stekker uit trekt (staatspropaganda kan elk verlies in winst omzetten) gaat deze oorlog langer duren. Dat is ook waar het Westen zich op moet instellen. Uit sommige peilingen blijkt dat burgers dit beter begrijpen dan politici.

Westerse landen liepen er jaren voor weg, in Oekraïne zelf, maar ook al in Syrië, nu laat Poetin ons geen keus: ergens moet hij gestopt worden. Oekraïne moet structureel meer geholpen worden, op alle fronten. Ook als dat hier tot meer economische ontwrichting leidt. Er zijn geen fraaie of risicoloze opties. Het overleven van een vrij Oekraïne is voor ons van vitaal belang.