‘Kiespijn’ is een spelletje lummelen met de kijker, en de bal op onbereikbare ironische hoogte

16 maart gemeenteraadsverkiezingen: dat vooruitzicht brengt het beste en het slechtste in de publieke omroep naar boven. In de laatste categorie: de NTR-quiz Kiespijn, waarover zo meer.

In de eerste categorie gaat Tijs van den Brink in De verloren stem (EO) in gesprek met mensen die niet stemmen: afgehaakte, twijfelende en teleurgestelde burgers. In aflevering 1 vindt hij die in het Groningse Oldambt, de armste gemeente van Nederland, waar de werkgelegenheid laag is en de laaggeletterdheid hoog. Hier maken we kennis met postbode Harma Kempinga. Als Van den Brink vraagt: ‘Is dit jouw droombaan?’ antwoordt Harma vurig: ‘Ja!’

Tijs: ‘Kun je ervan rondkomen?

Kempinga: ‘Absoluut niet.’

Kempinga’s man Arie is taxichauffeur, en samen redden ze het net niet. ‘Eigenlijk komen we net een weekje te kort in de maand, zeg maar.’

Later zien we Kempinga en haar zoon Martinus behoedzaam navigeren door supermarkt Budgetfood. Martinus houdt elke aankoop bij tot op de cent. Kan die fles Crystal Clear er nog vanaf? Kempinga: ‘Ik drink wel water.’ Ondertussen stellen Nel en Nico Postmus in hun woonkamer kerstpakketten samen voor minima. De kamer staat vol. Zo verandert een luchtige verkenning van waarom mensen niet stemmen in een ontluisterende inventarisatie van armoede in Nederland.

Tijs van den Brink en postbode Harma Kempinga.

Van den Brink, die zich prettig bescheiden opstelt, informeert voorzichtig wat ‘de politiek’ zou moeten doen om kiezers in Oldambt te winnen. De werkloze Rachida Wildeboer wil de menselijke maat weer terug. Haar ex Michel Eggens, vader van zes kinderen en ook werkeloos, smaalt: ‘Partij van de Arbeid? Laat ze eerst wat arbeid ontwikkelen hiero.’

Maar Arie Kempinga is onvermurwbaar: het heeft geen zin, hij gaat niet stemmen. Bij de knakworstmaaltijd is Martinus kritisch op zijn pa. ‘Dat vind ik hartstikke zonde. Het is wel je stem, daarmee kun je wat bereiken.’

Tijdens het satirische NTR-programma Kiespijn dacht ik aan Harma en Arie. In dit als ‘verkiezingsquiz’ vermomde ironiedoolhof vol dubbele bodems raakt de kijker algauw radeloos, terwijl de gasten (oud-politici, journalisten en ‘tv-persoonlijkheden’) aanhoudend de slappe lach hebben. Langs domme slogans van lokale partijen (lachen!) voert het, en de smurfencollectie van staatssecretaris Eric van der Burg. ‘Je hoeft echt niks te kunnen, hè, voor de politiek!’, schaterde vaste RTL Boulevard-gast Clarice Stenger.

Maandag schoof ook Klaas Dijkhoff, oud-fractieleider van de VVD, vrolijk aan. Lekker samen lachen om die malle politiek! Ik ging Arie bijna begrijpen.

Kiespijn is een spelletje lummelen met de kijker, en de bal op onbereikbare ironische hoogte. Natuurlijk wil de quiz een lachspiegel zijn van de Haags-Hilversumse echoput, en de spot drijven met de amechtige aandachttrekkerij van politici en hun gulzige tv-hulptroepen. Maar veel meer dan een onverdraaglijk nihilisme levert dat niet op. Zo’n spelletje kent alleen verliezers. De gimmick is trouwens dat ‘links’ hier elke keer wint – haha, heel anders dan in het echt. Lachen!