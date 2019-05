Ketoneninname, het is geen dopingvrije truc meer

Hoe te drogeren zonder te drogeren, that’s the question. Het antwoord: ketonen, of iets deftiger gezegd, keton-esters. Mits in de juiste dosering en in de juiste kuurvorm toegepast levert het een prestatieverhoging op van tien tot vijftien procent bij duursporters. Dat is nog eens andere koek dan het gerommel met die ouderwetse epo, bloedtransfusies, testosteron, corticosteroïden, amfetamines, groeihormonen, schildklierhormonen, anti-ouderdomshormonen, en andere verboden therapieën. Ketonen mogen, nee, ze móeten.

Natuurlijk is het niet zo dat elke ezel die aan de ketonen gaat in een racepaard verandert, maar elk racepaard dat aan de ketonen gaat wordt wel een beter racepaard. Het is intussen geen geheim meer dat de veelbezongen marginal gains van Team Sky veel met ketonen te maken hadden.

Soms heb ik zin om zelf aan de ketonen te gaan. Vooral bij tegenwind. Een zestigplusser zoekt ook comfort op de racefiets. Minder comfortabel is de prijs die je voor het spul betaalt op het internet. Een kuurtje van een paar weken kost meer dan een fijne vakantie.

Het Amerikaanse leger zocht in 2000 naar een ‘superfood’ dat soldaten zowel fysiek als mentaal lang op de been kon houden, en besteedde het onderzoek uit aan de universiteit van Oxford. Onder leiding van professor Keiran Clarke ontwikkelde een onderzoeksteam de keton-ester. Eigenlijk kwam het erop neer dat het onderzoeksteam de lichaamseigen keton-ester imiteerde en multipliceerde. Keton-esters, het is de brandstof voor de armen, de uitgehongerden. Als elke energiebron uitgeput raakt en het lichaam overgaat op de vetverbranding komen de ketonen vrij. Als een laatste reddingsboei zou je kunnen zeggen. Professor Kieran Clarke ontdekte dat het niet nodig is arm en uitgehongerd te zijn om toch de beneficiaire werking van armoede en honger te ondergaan. Armoede en honger kunnen in een drankje worden gesimuleerd, en dan is het opeens superfood.

In de Nederlandse pers werd er weinig aandacht aan besteed, maar de Vlaamse pers stond vorige week lang stil bij de onderzoeksresultaten van inspanningsfysioloog Peter Hespel die verbonden is aan de universiteit van Leuven. Hespel schrok van zijn eigen ketonenonderzoek: de prestatieverbeteringen bij de proefpersonen waren ‘ongezien’. Zo erg zal Peter Hespel niet geschrokken zijn. Als wetenschappelijke autoriteit heeft hij al veel langer verschillende profwielrenners onder zijn hoede. Er wordt over hem beweerd dat hij het innovatieve brein is achter Quick-Step op fysiologisch vlak. Ik houd het erop dat hij er vooral van schrok dat tamelijk exclusieve kennis – zijn kennis – intussen gemeengoed is. Ketoneninname, het is geen dopingvrije truc meer, wie kent het niet.

Ik kijk naar de Giro, ik kijk naar Tom. Ik kijk naar de lucht en ik kijk naar ketonen. Ik kijk naar armoede en ik kijk naar rijkdom. Ik zie ploegende mensen en dat is oké.