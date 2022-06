Keti Koti is absoluut een nationale feestdag waard

De viering van Keti Koti als nationale feestdag zou bijdragen aan het besef dat het slavernijverleden iedereen in Nederland aangaat.

Het verhaal van de jacht wordt niet verteld door de leeuw, maar door de jager, luidt een Afrikaans spreekwoord. Het verhaal van de slavernij is een variant daarop: het werd tot voor kort überhaupt niet verteld. Althans: niet in Nederland. De honderdste verjaardag van de afschaffing van de slavernij, 1 juli 1963, werd van overheidswege niet herdacht, laat staan gevierd. De enige verwijzing naar deze historische gebeurtenis bestond uit een foto in enkele kranten van een feestelijke optocht van Surinaamse vrouwen in traditionele kleding over de Zeedijk in Amsterdam. Ook in het kroonjaar 1988 ging Keti Koti vrijwel onopgemerkt aan de meeste Nederlanders voorbij. Ondanks het feit dat de Surinaamse en Caribische gemeenschappen de voorgaande decennia sterk in omvang waren toegenomen.

Zo gaan die dingen hier: in vergelijking met de ons omringende landen gaat Nederland betrekkelijk achteloos om met het nationale verleden – en al helemaal met beladen episoden. Het Britse onderzoeksbureau YouGov stelde twee jaar geleden vast dat de helft van de Nederlanders zelfs tróts is op het koloniale verleden – tegen 32 procent van de Britten, en 26 procent van de Fransen.

Nederland was betrekkelijk laat met de afschaffing van de overzeese slavernij (in eigen land was ze al verboden), en in het debat dat hieraan voorafging stond vooral de vraag centraal of ’s lands economie afschaffing wel zou kunnen verdragen. In Groot-Brittannië begon dat debat veel vroeger, en had het een overwegend morele inslag. Zelfs de bibliotheek van de Engelse koning George III, die regeerde van 1760 tot 1820, bevatte enkele abolitionistische klassiekers.

Met de onthulling in 2002 van het Nationaal Monument Slavernijverleden in het Amsterdamse Oosterpark werd schoorvoetend een begin gemaakt met de opwaardering van de slavernij tot nationaal thema. Dat betekent niet dat het door de meeste Nederlanders ook zo wordt erváren. Velen schieten nog altijd in een kramp als het over het slavernijverleden gaat, zei Rabin Baldewsingh, Nationaal Coördinator Tegen Discriminatie en Racisme, donderdag in de Volkskrant. Dat zal niet meteen veranderen als Keti Koti (1 juli) in de nabije toekomst als nationale feestdag wordt gevierd, zoals Baldewsingh bepleit. Maar op termijn zal zo’n feestdag ongetwijfeld bijdragen aan het besef dat het slavernijverleden iedereen in Nederland aangaat.