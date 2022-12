Op straat gedumpte kerstboom in Amsterdam. Beeld ANP / Koen Verheijden

Los van de vraag of een kerstboom wel of niet wenselijk is, is het meer dan verheugend dat dit jaar minder kerstbomen met kluit verkocht zijn. De naam kerstboom zegt het al, een boom voor de kerstdagen waarna de boom, zoals het tegenwoordig hoort, de biobak ingaat. Gelukkig maar.

Een kerstboom is in feite een mishandelde boom. Met kunstmest en snoei zo efficiënt mogelijk in vorm gebracht om daarna in bijna winterrust gekapt te worden. Als worst ingedikt en plat­gedrukt gaat de boom dan zonder vocht en frisse lucht op transport en in de opslag.

Op adem gekomen, buiten bij de kerstboomhandelaar, belandt de boom ten slotte, opgetuigd met parafernalia en badend in een zee van licht, in de verwarmde huiskamer. Om daar gedwongen door de gezellige huiselijke warmte zijn winterslaap te beëindigen.

Getuige de staat van algemene ont­reddering die dit veroorzaakt, heb je als boom alleen nog een doodswens die, ­gezien je fysieke staat, met liefde in­gewilligd zou moeten worden. Helaas, de bomenknuffelaar denkt daar anders over. Met een tot een minimum afgekort wortelstelsel word je, in het kader van het familieritueel, verbannen naar een klein tuintje. Meestal legt de jonge boom dan, na een ellendige en lange strijd om in leven te blijven, in de verzengende zomerzon het loodje.

Sommige kerstbomen overleven het eerste tuinjaar om vervolgens, vanwege een toch niet zo stralend uiterlijk, afgedankt te worden of in een hoekje van de tuin te verkommeren. Sommige mogen nog een tweede Kerst luister bijzetten om dan te sneven. Een enkeling, en dat is echt een enkeling, overleeft en siert daarna een klein tuintje waar hij, in grote heimwee verzonken, verlangt naar het bos waar hij thuishoort.

Kerstbomen met kluit moeten verboden worden.

Rob Nas, Amsterdam

Niet wegkijken

Het Centraal Planbureau deed onderzoek naar de betrouwbaarheid van internationaal onderzoek naar de leesvaardigheid van Nederlandse leerlingen, die betwistbaar bleek. Paul Verstraten van het CPB adviseerde de ­cijfers in perspectief te plaatsen. Er zit een ‘bepaalde mate van onzekerheid’ in.

Voor alle beleidsverantwoordelijken nu denken dat het nieuwe perspectief zou moeten zijn ‘het valt wel mee met de crisis’, even dit. Het CPB keek naar de plek op de ranglijsten: was die plaatsing wel betrouwbaar? Nederland zakte onder andere omdat het bekendste internationale onderzoek, Pisa, in 2018 voor het eerst het vermogen tot ‘kritisch ­evalueren van wat je leest’ toetste.

Ja, en op dat punt doen Nederlandse leerlingen het niet zo goed. Dat vertekent de daling, aldus het CPB. Ik denk: dat geeft aan waar de crisis rond Nederlands leesonderwijs haar oorzaak heeft. Het gaat niet over de inhoud van teksten.

Dat weten we uit nationaal onderzoek – van de Onderwijsinspectie, de Onderwijsraad, OCW. Daaruit weten we ook dat steeds méér Nederlandse leerlingen, vooral uit gezinnen die het sociaal-economisch moeilijk hebben, slecht kunnen lezen. Onbegrijpelijk dat het CPB die onderzoeken er niet bij neemt om hun rapport in perspectief te plaatsen.

Het gaat niet alleen om plekken op ranglijsten, het gaat om wat leerlingen kunnen met lezen. Daar moeten we niet van wegkijken.

Els Stronks, hoogleraar vroegmoderne Nederlandse letterkunde, Utrecht

Donkere dagen

Als altijd in deze tijd van het jaar krijgen de klagers, zuchters en steuners over de ‘donkere dagen’ volop een podium. Jammer. Want er zijn mensen, zoals ik, die ongelofelijk houden van deze tijd van het jaar.

Wanneer ik ’s ochtends vroeg in het donker wandel met de hondjes en getuige ben van het trage aanbreken van de dag, geniet ik enorm van de verschuivingen van het licht en van het opbloeien van alle kleuren, van het uitknippen van binnen- en buitenverlichting, het trage, zware ontwaken van de wereld.

Aan het eind van de middag, wanneer ik door het dorp fiets en het donker valt in, is het alsof het grote licht in het theater uitgaat en ik verwachtingsvol uitkijk naar wat er gaat komen. Er overvalt me dan steevast een gevoel van gelukzalige geborgenheid. Straatlantaarns flitsen aan en lichten de wereld anders uit, elk raam is een venster op een klein toneelstukje, overal lichtjes, warmte … Eenmaal thuis de gordijnen dicht, kachel aan, fijne sfeerverlichting en af en toe een kaarsje erbij: genieten.

In de zomer is alles elke dag 14 uur hetzelfde. Je wordt wakker en ‘pats!’ de wereld is al fel en plat uitgelicht, alles heeft een kleur die de godganse dag hetzelfde blijft, geen verschuivingen, geen nuances, gruwelijk saai. Doe mij maar winter.

San van Thiel, Haren

Kwetsbare ouderen

Help, we zitten weer in een griepepidemie. De kwetsbare ouderen moeten wij beschermen. Jongens, als jullie snotteren, niet naar oma. Ik ben een kwetsbare oudere, 74 jaar, astmatisch en oma van drie lieve, vaak snotterende kleinkinderen, die graag geknuffeld willen worden.

Maarten Keulemans haalt in ‘Vermist: tienduizend mensenlevens’ een neuroloog aan. Zij heeft als ­hypothese dat een van de oorzaken van oversterfte, gerelateerd aan de lockdowns, eenzaamheid is. Daar zit oma, goed beschermd tegen corona, griep, snotneusjes, et cetera, heerlijk in haar stoel naar buiten te staren. Alleen.

Terwijl ze zelf vindt dat het, met de nodige afstand en hygiëne, heerlijk zou zijn als de kinderen toch even langskwamen. Zij durft het risico aan om het leven te leven. Godzijdank mag ik meebeslissen. Ik wens dat alle kwetsbare ouderen toe.

Willeke Kempes, Alphen aan den Rijn

Bezorger

Net de bezorger aan de deur gehad, met de nieuwjaarswens. Een andere bezorger dan wij jaren gehad hebben. Even een praatje met hem gemaakt. Wat blijkt? Hij komt iedere dag helemaal met de auto vanuit Amsterdam om bij ons in het Westland – dik een uur rijden – de krant te bezorgen. Ongelooflijk toch?

Dat de krant dan niet altijd om 7.30 uur in de bus ligt, valt te begrijpen. Maar vaak is hij er wel al even na achten. Dan zwaaien we altijd even naar hem. Nu we weten waar hij vandaan komt, doen we dat nog enthousiaster.

Gerda en Louis Weltens, ’s-Gravenzande

Bezorger (2)

Begin deze week kwam de bezorger zijn kerstwens brengen en gaven wij hem zijn welverdiende fooi. Gisteren kwam er weer een bezorger met hetzelfde papiertje, die gaven we geen fooi. Ietwat teleurgesteld ging hij meteen weer weg. Sneu.

Het zou goed zijn als de ‘echte’ bezorger een pasje of zo krijgt rond Kerst, zodat er geen kapers op de kust zijn die hem zijn fooi ontnemen.

Pea Aupers, Groningen