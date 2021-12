Kerst als tv-feest van homerisch gelach, naastenliefde en structurele scheefgroei

Bijna Kerst. Avrotros nam de gelegenheid te baat voor een woensdagavondse Feestdagen Sing-a-Long, een inwisselbaar meezingprogramma in een rijke traditie van inwisselbare meezingprogramma’s, ditmaal gepresenteerd door Romy Monteiro en de man wiens naam van alle beschikbare presentatoren het meest op een kerstige lekkernij lijkt, Kees Tol.

In een caféachtige setting in een studio speelden drie teams een quiz die ondersneeuwde bij alle kerstkrakers die te pas en te onpas werden ingezet. Tussendoor vonden gesprekjes plaats van het soort dat je in andere jaren aan tafel met uit de krochten van je schoonfamilie opgedregde figuren zou voeren, steeds afgesloten met de homerische tv-lach die voor familieshows is wat Mike Oldfields Tubular Bells is voor spannende films: een niet mis te verstaan signaal.

‘Berget, vind jij All I want for Christmas ook zo’n leuk nummer?’

‘Ik vind het vréselijk.’

‘HAHAHAHAHAHA.’ Daarna zette een look-a-like van Ajax-aanvaller Steven Berghuis de volgende kerstkraker in.

Ook enorm in kerstsfeer: omroep Max, waar ze zaterdagavond al een geThePassionificeerd kerstspel opvoerden. Die show, Scrooge Live, bleek een wonderlijke mengeling van Socutera, een Van den Ende-musical en Even tot hier.

Camp? Wat heet: nog camper en je rijdt We zijn er bijna binnen.

In de basis was Scrooge Live een jolige hervertelling van Dickens’ A Christmas Carol, afgewisseld met schrijnende reportages over mensen in armoede. Zo keek je het ene moment naar een moeder die haar zoons geen warme kleren kon geven en het volgende naar verteller Joep van Deudekom (gekleed in een roodfluwelen colbert dat dezer dagen niet van het scherm te meppen is) die uitlegde wie Scrooge ook alweer was: ‘Een kruising tussen Sywert en prins Bernhard junior, en dan met het humeur van Johan Derksen, dan heeft u wel een beeld.’

Gerard Cox en Joke Bruijs in Scrooge Live.

Tussen alle actuele gebbetjes – Scrooge ontving geen coronasteunpakket, en zijn werknemer Bob Cratchit werd nog slechter behandeld dan de gemiddelde bouwvakker in Qatar – en de dagenlang nagalmende woordgrappen (Gerard Cox: ‘De regering werkt zich uit de vaccinaad voor de cultuur’) moest presentator Carrie ten Napel ook nog donateurs werven voor het Nationaal Fonds Kinderhulp. Aan het eind van de avond werd gemeld dat zich bijna tienduizend mensen hadden aangemeld. Hoera. Als tv-programma was Scrooge Live een kerstdiner waarbij alle gangen tegelijk worden opgediend, met het goede doel als de schaal sperziebonen die je vlug doorgeeft, omdat je al aan de taart begonnen bent.

Wie behalve de acute gevolgen van armoede ook geïnteresseerd is in de diepere oorzaken, wende zich tot Scheefgroei (BNNVara), het nieuwe, uiterst grondige programma van Jeroen Pauw en Sander Heijne. Aflevering 1 (thema: onderwijs) werd dinsdag uitgezonden. Er volgen er de komende weken nog vijf. Nu al zéér aanbevolen, voor eenieder die wil begrijpen waarom er in Nederland voor de een structureel meer te lachen valt dan voor de ander.