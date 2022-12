Kennis van toen, is de wijsheid nu. Maar soms verandert er minder in je leven dan je hoopt

Beeld Getty Images

Eenvoud

Loop eens een heuveltje op en tuur naar de brede horizon. Het idee ontstaat dat je vanuit een gesloten wereld kijkt naar een oneindig heelal. Die gemoedsgesteldheid is zo overweldigend, het helpt je obstakels op te lossen zonder geitenpaadjes, je ontmaskert politieke hypocrisie, je maakt korte metten met de bureaucratische complexiteit, de onnodig ingewikkelde uitvoeringsmaatregelen en de digitale verslavingstechnieken door te aanvaarden dat de oplossing ligt in eenvoud. Teveel opgestapelde regels, schrap ze. Terug naar de kern.

Dat is de betekenis van ‘het scheermes van Ockham’, het inzicht van een middeleeuwse monnik. Wie het grote Herstelplan voor de toekomst schrijft als alternatief voor die vermaledijde neoliberale politiek, doet er goed aan deze kennis uit John McFadden’s Leven is eenvoudig uit 2021 te gebruiken.

Paulus van Uijthoven, Ulvenhout

Crisiscrisis

De crisiscrisis, zo noemen wetenschapsjournalist John Tierney en onderzoekspsycholoog Roy F. Baumeister het in hun boek De kracht van het negatieve (en hoe je die positief kunt inzetten).

Die crisiscrisis houdt in dat er op de wereld altijd wel ergens een crisis is of dreigt. Het goede nieuws is: de gevolgen vallen meestal mee. Een van de remedies, maar minder geschikt als advies voor de Volkskrant: probeer eens een negatief-arm nieuwsdieet.

Marc Maartens, Nijmegen

Sigmund

De Volkskrant van achteren openslaan, één keer ombladeren en dan: Sigmund. Wat een opbeurende humor, wat een heerlijke samenvatting van de tegenwoordige tijd, de kwintessens kort en krachtig. Van de QR-code voor het verlanglijstje van Sinterklaas, over de lulhannesen in Den Haag tot de excuses van de koning. Dank, Peter de Wit.

Monika van Sorgen, Veere

Democratie

Herman Tjeenk Willinks boek Groter denken, kleiner doen verschafte mij vele inzichten op het punt van de betonrot in onze democratie. De sleutelzin in dat boek? ‘De BV Nederland betekent uiteindelijk het failliet van de democratische rechtsorde.’ Dat is niet niks.

Maar Willink geeft een lucide onderbouwing. Twee decennia christelijk-neoliberale politiek hebben geresulteerd in een verrafeld, impotent bestuursapparaat, vergiftigde communicatie, heilloze polarisatie en een ronduit beangstigend wantrouwen jegens de overheid.

Iedereen die onze democratie een warm hart toedraagt: lézen dat boek. Het geeft handvatten voor reparatie, renovatie en heling. Met dank aan deze éminence grise.

Ludo Grégoire, Leiden

Pestkop

Poetins inval op 24 februari blies me omver. Toch. Ik probeerde wanhopig dit te begrijpen, las studies, analyses, biografieën. Het werd alleen maar erger. Een opmerking van historica Beatrice de Graaf hielp mij overeind: ‘Poetin is de pestkop op het schoolplein’. De hele ingewikkelde geopolitieke ruimte werd in die karakterisering teruggebracht tot iets bekends, de onvoorspelbare dynamiek was opeens inzichtelijk. De Graafs laconieke oplossing ook: isoleren en begrenzen.

Nu blijkt dat laatste helemaal niet zo eenvoudig, op het schoolplein al niet, in Oekraïne evenmin. Maar met die opmerking werd wel die disproportionele agressie teruggebracht tot een menselijker en hanteerbaarder formaat.

Je hoeft een krankzinnige niet te begrijpen om toch te weten wat je met hem moet aanvangen. In ieders belang.

Roel Mellema, Amsterdam

Overtuiging

Onderstaand gedicht van Oleksandra Handziuk, Oekraïense vluchteling in Nederland, hield niet alleen haar, maar ook mij op de been. Het verwoordt de overtuiging dat er aan deze oorlog een eind gaat komen en dat Oekraïne weer zal opstaan:

Deze oorlog zal niet eeuwig duren

We zullen haar krachten breken

Onze zonen zullen van het slagveld komen

Het gras zal weer ontkiemen

En de ochtenden helder zijn

De rook van projectielen zal vervliegen

De Vyshyvanka zal weer schitteren

Onder een vredige blauwe lucht

We zullen voor altijd in ons hart graveren

De namen van de talloze doden

Degenen die zijn vermoord

Die de oorlog van ons afnam

Ons land zal herrijzen uit de ruïnes

Onze vrijheid zal herleven

Oekraïne is niet dood.

En zal niet sterven... Maar zal leven!

Henri Stroet, Landsmeer

Persoonlijk leed

Juist de persoonlijke oorlogsverhalen uit Oekraïne leidden mijn gedachten naar het verhaal dat mijn vader Alois Probst schreef kort na de Tweede Wereldoorlog, na zijn behouden terugkeer uit een internationaal krijgsgevangenkamp in Brüx, te Tsjecho-Slowakije.

De erbarmelijke omstandigheden. De meer dan 18.000 bommen van Engelse en Amerikaanse bommenwerpers. De drang tot leven. Zijn zeer aangrijpende verhaal vormde voor mij aanleiding gastlessen te verzorgen voor voornamelijk Duitse scholieren en studenten.

Ademloos luisterende jongeren, een speld hoor je vallen. Het maakt zoveel indruk. In Duitsland zijn er nauwelijks persoonlijke verhalen die worden doorverteld. Er zijn zo veel parallellen met de huidige verhalen van uw verslaggevers uit Oekraïne. Het is dit persoonlijke leed dat raakt en bijblijft.

Leny Crins-Pobst, Belfeld

Kennis

Op mijn 65ste verjaardag kreeg ik van mijn kinderen een originele Volkskrant van mijn geboortedag 21 juni 1957. Een mooi geschenk op een leeftijd waarop retrospectieven aan waarde winnen.

Soms verandert in een leven minder dan je hoopt. Zo las ik in die historische krant over een waarschuwing dat Eisenhower’s streven naar pacifisme te weinig rekening hield met de politieke werkelijkheid van dat ogenblik. Ik citeer een 65 jaar oude krant: ‘De Sovjet-Unie van vandaag is in wezen nog dezelfde als die onder Stalin. Zij houdt – tegen alle in de oorlog gemaakte afspraken in – de ‘bevrijde’ Oost-Europese landen bezet. Zij gebruikt gewapend geweld als een van de volken het Sovjet-juk af wil schudden.’

Kennis van toen, is wijsheid van nu. Vrede is een mooi goed, maar het moet worden bevochten, althans zwaar verdedigd. Mag ik hopen dat onze kinderen nu te zijner tijd een positiever redactioneel mogen lezen?

Paul Bloemendaal, Wijchen

Bij het probleem

Voor mij was het boek Staying with the trouble van de feministische auteur Donna Haraway een bron van inspiratie. Bij de problemen blijven, bij het ongemak, bij het verdriet.Ze beschrijft een andere manier van leven. Leren elkaar als deel van een geheel te zien. Ik ben niet alleen, wij zijn niet alleen. Wij zijn deel van onze omgeving, van onze natuur, van onze familie, van onze intieme relaties. Bij de problemen blijven en jezelf als deel van een groter verband begrijpen is niet per se makkelijk.

Met de ander leren leven, de vreemdeling, de onbekende en in zekere zin ook de liefdespartner betekent niet de ander inlijven of hetzelfde maken, maar diegene als ander tegemoet leren treden. Staying with the trouble maakt nieuwsgierig, geeft diepgang, is duurzaam en geeft licht.

Lisa Vos-Bosscher, Harlingen

Positief

Toen ik in mei op een dieptepunt zat qua mensbeeld, de meeste mensen deugen helemaal niet, las ik een vrolijk makend stuk over ene Matthijs Jaspers. Hij werd net als ik somber van het nieuws en vroeg zich af wat hij aan de slechte toestand in wereld kon doen.

Sinds drie jaar plaatst hij video’s en berichten van mensen op zijn website (thehappyactivist.org) die een positieve bijdrage leveren aan het milieu, aan kwetsbare mensen en aan de wereld in het algemeen.

Matthijs Jaspers blijkt de knappe jongen die mij op een andere gedachte over de mensheid heeft gebracht. De meeste mensen deugen wel. Je moet ze alleen wat beter laten zien.

Tecla Boonstra, Amsterdam

Boom

Het inzicht dat mij trof is een Chinees spreekwoord dat werd aangehaald door Bart Groothuis tijdens de Buitenhof-uitzending van 4 december 2022: ‘Het beste moment om een boom te planten is twintig jaar geleden. Het op één na beste moment is vandaag.’

Zonder dit inzicht zijn klimaatconferenties zinloos en rommelen we langzaam maar zeker ons einde tegemoet. Het initiële probleem en de oplossing ervan zijn simpel: het gebruik van fossiele brandstoffen en de reductie daarvan. Deze reductie gaat veel tijd in beslag nemen, kostbare tijd die niet dient te worden verspild met wat de jonge Zweedse klimaatactivist Greta Thunberg kort samenvat als ‘bla, bla, bla’.

René van der Vleuten, Tilburg

Woorden

Dit jaar zag ik op 21 november de aflevering ‘Welkom in het Symbioceen’ van VPRO’s Tegenlicht waarin de Australische milieufilosoof Glen Albrecht vertelde over de nieuwe woorden die hij had bedacht om onze gevoelens rondom de klimaatveranderingen te kunnen beschrijven; solastalgia, eutierria, terrafurie, etcetera.

De aflevering raakte me diep in het hart, want ook ik heb continu een gevoel van rouw en verlies als ik zie hoe onze aarde langzaam sterft door toedoen van menselijk handelen. Als individuele burger kan ik me enorm machteloos voelen maar ik ben (nog) geen activist.

We hebben woorden nodig om deze periode te kunnen duiden, zodat we elkaar kunnen bemoedigen om nu echt mee te gaan doen in de zorg voor de planeet.

Natascha Deijmann, Pieterburen

Verantwoordelijkheid

De beste en meest aangrijpende column die ik in 2022 heb gelezen, was wat mij betreft die van Asha ten Broeke in de Volkskrant van 11 november. Zij vertelt daarin over haar droom, hoe zij aan haar kleinkinderen vertelt over deze tijd – armoede, uitbuiting, klimaat, natuur – en hoeveel beter het gelukkig is in de tijd van haar kleinkinderen.

‘We hebben nu minder bezit, maar meer schoonheid en meer tijd voor elkaar. De beste dingen waren altijd al gratis en goed voor de planeet.’

Een prachtig appèl aan onze verantwoordelijkheid. Omdat wij ‘de Voorouders’ zijn van hen die na ons komen. Dank, Asha ten Broeke.

IngerMarlies Leeuwenburgh, Waalwijk

Naïviteit

Regelmatig herlees ik de voordracht die Ger Groot in 2011 hield: Het belang van naïviteit. Dat is mijn periodieke tegengif tegen de malaise in onze samenleving. We zien de wereld als markt en strijdtoneel. De op eigenbelang gerichte individualiteit leidt tot achterdochtig zoeken naar het kwade achter het goede. Dat brengt ontevredenheid en verongelijktheid.

Wantrouwen ondermijnt sociale relaties en maakt mensen niet-aanspreekbaar en hufterig. Wantrouwen jegens de aard van de mens leidt tot achterdocht tegen het hele maatschappelijke gebouw.

Ger Groot pleit voor maatschappelijk vertrouwen. We moeten durven inzetten op de naïeve overtuiging dat we veel aardiger wezens zijn dan we durven denken. Onbekommerdheid is vernuftiger dan wereldwijd wantrouwen waarbij paranoia de overhand krijgt.

Wouter Beekman, Naarden

Mens én planeet

Zonder alarmisten en onheilsprofeten verandert er nooit wat. Daarin schuilt hun voornaamste raison d’être, maar anno 2022 verwordt hun stem heel vaak tot een akelig, dominant defaitisme. Wie het heden als een kille, hopeloze eindtijd beleeft, laat zich makkelijk inpakken door die doemdenkerij.

Overbevolking, milieurampen en oorlogsretoriek luiden eendrachtig onze doodsklok, zo lijkt het. Maar op 13 mei van dit jaar publiceerde filosoof Ralf Bodelier een stuk dat straalde van tegendraads optimisme. Mild en zonder enige polarisatie verzet hij zich tegen de modieuze zelfhaat waarmee homo sapiens zichzelf tegenwoordig afschrijft.

Bodelier viert de vooruitgang. Na lezing van zijn essay De huidige wereld is donker en wreed; toch boeken we morele vooruitgang weet je weer waarom mens én planeet het beide verdienen, gered te worden.

Jan Tazelaar jr., Leiden

Neoliberalisme

Voor de crises die ons land teisteren wordt door velen een alles verklarende oorzaak aangewezen: het ‘neoliberalisme’. Gaandeweg ging deze zogenaamde verklaring mij steeds meer tegenstaan en ik besloot het lezen van een artikel voortaan te staken zodra ik op het begrip zou stuiten.

Dat kon namelijk nooit een goed artikel zijn. Want, wist zo’n auteur eigenlijk wel wat dat

neoliberalisme inhield? En wist ik dat zelf eigenlijk wel? Totdat ik onlangs een goed boek las: Bram Mellink &Merijn Oudenampsen, Neoliberalisme. Een Nederlandse geschiedenis. Mijn conclusie: niemand wist het inderdaad, ook ik niet.

Mijn advies: lees dit boek en u gebruikt nooit meer het niets verklarende begrip neoliberalisme als oorzaak en verklaring van hedendaagse crises.

Dickjan Lust, Amsterdam

Betrokkenheid

‘Iedereen keek naar die gorgelende oude man maar dat kon die familie niks schelen.’ De column van Thomas van der Meer in de Volkskrant van 28 augustus over zijn werk in een psychiatrische kliniek was voor mij dit jaar het baken in een zee van ellende. De tekst gaat over Paultje die van Van der Meer best op zijn kamer mag masturberen, omdat God toch niks ziet, en Lies die in alpiene uitrusting, maar van beneden bloot, rondwandelt.

Van der Meer beschrijft zijn hoofdpersonen enorm geestig, maar maakt ze nergens belachelijk.

‘Gek’ gedrag is voor hem helemaal niet gek. Liefdevol stelt hij Paultje gerust en rustig adviseert hij Lies een broek aan te trekken. Geen standjes of schaamte maar inleving en betrokkenheid bij mensen die ‘anders’ zijn. Zolang er mensen als Thomas van der Meer zijn, is er hoop voor de wereld.

Heleen den Beer Poortugael, Soest