Keniaan blijft verslingerd aan ‘koloniale’ maispap ugali

Schoolmaaltijd met Ugali. Beeld Corbis via Getty Images

Dat bleek voor de Keniaanse aanwezigen het startsein voor een voor ons onverwacht tweede lied: kata keki, sio ugali. Wat zo veel betekent als: snij de taart aan, het is geen ugali — geen maispap. Het is veelzeggend dat een verjaardagslied hier niet alleen de jarige, maar ook het belangrijkste basisvoedsel van het land bezingt.

Want ugali, dat gemaakt wordt van koolhydraatrijk ‘unga’-meel, is voor de meeste Kenianen dagelijkse kost. De stevige, vaak witte pap eet je met groene bladgroenten, zoals spinazie of boerenkool, en als het voorhanden is met gestoofd rundvlees of een stuk witvis. Kleine kinderen leren het eten door het in melk te soppen. Een kennis vertelde plechtig: ‘Geen unga, geen eten.’

Niet alleen in Kenia, ook in andere delen van het continent krijg ik regelmatig ugali voorgeschoteld – afhankelijk van waar je je bevindt beter bekend als posho, nsima of fufu. Toegegeven: na jarenlang proeven – eerst met tegenzin, nu met onverschilligheid – vrees ik nooit helemaal te zullen begrijpen waarom ugali hier alom favoriet is.

Maar kijk hoe belangrijk het is in Kenia: hier is de prijs van ugali misschien wel de belangrijkste graadmeter voor hoe het land er voor staat. Momenteel luidt het weinig verrassende oordeel: niet al te best. Want sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, gevolgd door onzekere presidentsverkiezingen en gecombineerd met aanhoudende droogte in het oosten van het continent, is de maisprijs omhoog geschoten.

Al maanden verzekeren politici — eerst de vorige president Uhuru Kenyatta, nu zijn opvolger William Ruto — in pompeuze toespraken dat zij nu écht de recordprijs van omgerekend één euro per kilo naar beneden gaan halen. Maar deze beloftes zijn tot nu toe niet ingelost.

Alsof dat nog niet genoeg was: nu liggen ook molenaars en afnemers met elkaar overhoop over de prijs, waardoor regelmatig tekorten ontstaan. En waar schaarste is, komt smokkel al snel de hoek om kijken. Een kennis vertelde hoe zij een aantal keer per week met haar zus naar een buurt (‘uurtje lopen maar’) wandelt, waar met een beetje geluk unga-meel soms goedkoper is. Hoe dat mogelijk is? ‘We stellen geen vragen’.

Bij een supermarkt, pal onder het Volkskrant-correspondentenkantoor, waar een rij mensen teleurgesteld rechtsomkeert maakte omdat het unga-meel alweer op was, verdween even later een pallet volle meelzakken in de achterbak van een auto. Voor hij wegreed gaf de breedlachende bestuurder een paar mensen nog snel een hand.

Tja, en nu? Terwijl consumenten hopen op betere tijden, vrezen economen dat de inflatie tienduizenden Kenianen onder de armoedegrens kan jagen. Een hoge landbouwambtenaar probeerde onlangs mais weg te zetten als ‘koloniaal graan’. Het waren immers Portugese handelaren die het eind 19de eeuw hier naartoe hadden gebracht. Britse machthebbers verbouwden het vervolgens op grote schaal in de Keniaanse hooglanden.

Diëtisten opperen in krantencolumns dat er ook smakelijke, goedkopere alternatieven zijn voor ugali. Granen die hier voor de 20ste eeuw massaal werden gegeten: sorghum, gierst, cassave en rijst. Een vergeefse poging, zo lijkt het, want de roep om ugali weer betaalbaar te maken klinkt luider dan ooit. Terug naar prekoloniale granen? Dat zou voor het Kenia van nu een cultuuromslag van onmogelijke omvang betekenen.

Saskia Houttuin is Volkskrant-correspondent in Nairobi.