‘Ken je die cartoon dat de cultuuromslag is gepland op donderdag de 17de om half vier?’

Minister Hugo de Jonge en Jesse Klaver (GroenLinks) in het Kamerdebat over de mondkapjesdeal met Sywert van Lienden. Beeld Phil Nijhuis / ANP

‘Steeds als ik het woord ‘bestuurscultuur’ lees of hoor, moet ik denken aan die cartoon waarin Fokke aan Sukke meedeelt dat hij de cultuuromslag heeft gepland op donderdag de 17de om half vier’, schampert Meta Krüger, emeritus lector Leiderschap in Onderwijs. ‘Ook in Den Haag doen ze nu alsof je even kunt afspreken dat er een nieuwe bestuurscultuur moet komen, en dat die er dan ook meteen is.’

Minder liegen

Maar cultuurverandering is een lang proces, stelt zij. ‘Je moet het eerst eens worden over waar je nou precies tegenaan loopt en wat je dus wilt veranderen. Kustaw Bessems zegt terecht dat zo’n nieuwe cultuur wordt gekenmerkt door minder liegen, beter informeren en scherper controleren door de Kamer, maar cultuur behelst meer. Cultuur gaat over dieperliggende waarden en daaruit voortvloeiende normen en gedrag.’

Filosoof Ad Verbrugge noemt het debat met Hugo de Jonge over de mondkapjesaffaire een vorm van ‘symptoombestrijding’. Hij wijst erop dat cultuur iets is wat in jaren, decennia tot eeuwen groeit. Daarom is een goede analyse nodig. ‘De huidige situatie heeft alles te maken met de neoliberale revolutie die 40 jaar geleden begon en de opkomst van het zogeheten new public management, die ook de overheid diepgaand heeft beïnvloed. Mede daardoor is de overheid allerlei activiteiten gaan outsourcen en er is veel vakinhoudelijke en praktische deskundigheid – bijvoorbeeld over zorg of bouw – verdwenen.’

Vakmanschap

Neem de toeslagenaffaire, die een schokmoment vormde in het debat over de bestuurscultuur in Nederland, Volgens Verbrugge valt die affaire niet te begrijpen zonder de erosie van het ambtelijk vakmanschap. De overheid is meer gaan sturen op processen, budgetten, kwantificeerbare resultaten en financiën. Dat heeft weer gevolgen voor hoe de politiek verantwoording aflegt. ‘Als een minister en zijn ambtenaren niet meer een deskundig overzicht hebben worden ze kortzichtig en onzeker, en zijn ze ook meer geneigd om zaken toe te dekken. Macht komt in plaats van gezag.’

‘De traditionele ambtenaar die, zoals de Duitse filosoof Hegel het verwoordt, bemiddelt tussen het algemene en het bijzondere belang, staat op veel plaatsen onder druk.’ Waar externe experts vaak een eenzijdige, technische blik hebben, werden ambtenaren geacht een integrale en publieke belangenafweging te maken, waarbij ze ook de Grondwet in de gaten hielden. Dan worden burgers minder snel de dupe van een overheid die zich niet aan de eigen regels houdt. ‘Bij ieder besluit hoort immers ook de vraag naar wat rechtvaardig of goed is: niet alleen dát er 10 duizend woningen gebouwd kunnen worden, maar ook wat voor huizen, voor wie, waar, hoe en daarbij ook andere waarden en belangen meewegen – van omwonenden, natuur, enzovoort.’

Op de hei

Maak de dieperliggende waarden expliciet, stelt Krüger. ‘Als politici bijvoorbeeld met elkaar willen afspreken dat er niet meer wordt gelogen, dan is blijkbaar eerlijkheid een belangrijke waarde. Dat betekent iets voor hoe er gecommuniceerd wordt. Als ministers moeilijk doen over het verstrekken van informatie, moet je bespreken wanneer iets vertrouwelijk moet blijven en wanneer niet. Daar zou de Tweede Kamer eerst een grondig debat over moeten voeren, anders blijft het woord ‘bestuurscultuur’ een lege huls.’

En ook moet volgens Krüger telkens de vraag gesteld worden of een cultuurverandering tevens een structuurverandering vergt. ‘Je hoort bijvoorbeeld wel eens de klacht dat debatten in Den Haag eindeloos lang duren. Dan moet je het misschien hebben over het anders verdelen van de spreektijd over de ruim twintig fracties als stap naar de nieuwe bestuurscultuur.’

Wie de problematiek van de bestuurscultuur te lijf wil gaan, moet kortom eerst een serieuze analyse maken. Je hebt een lange adem nodig, erkent Verbrugge. ‘Dit is geen kwestie van een enkel debatje: je draait zo’n in decennia gegroeide cultuur niet terug met één cursus ethiek op de hei. Dit vraagt ook om een andere vorm van aansturing, verantwoording en uiteindelijk ook een ander aanstellingsbeleid: wat voor soort ambtenarij wil je eigenlijk?’

