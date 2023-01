Keer regelmatig terug naar je middelbare school, zoals een beetje misdadiger terugkeert naar de plaats delict

In het voorjaar van 2022 schreef Natascha van Weezel in Het Parool dat ze indertijd op het Vossius mijn debuutroman niet had mogen lezen omdat het ‘pulp’ zou zijn. Kort daarop ontving ik een mail van Mira Beukering, docent Nederlands op die school: ‘Blauwe maandagen als pulp bestempelen, en daarmee verantwoordelijk zijn voor de (tijdelijke) ontlezing van een leerling. Dat kunnen we niet over onze kant laten gaan. Hierbij nodig ik je dan ook uit voor een lezing.’

Ik meen dat je regelmatig moet terugkeren naar je middelbare school, zoals een beetje misdadiger terugkeert naar de plaats delict.

Afgelopen vrijdag werd het voorstel werkelijkheid. De plaats delict lag er onveranderd bij. Ed was de laatste overlevende uit de jaren tachtig, toen ik daar mijn eerste misdaden pleegde en hij de functie van amanuensis vervulde.

Wel was voor de gelegenheid mijn oud-leraar Nederlands Marijn van Lelyveld langsgekomen. Weemoed. Je blijft hangen in de rol van leraar-leerling. Aan andere rollenspellen zullen we niet meer toekomen, het oude rollenspel is te dwingend.

De aula zat redelijk vol. Gelukkig gaat de bevoorrading van zielen en lichamen, voor zover die twee gescheiden kunnen worden, altijd door, pas als die bevoorrading stopt kunnen we spreken van de Apocalyps.

De nieuwe voorraad leerlingen was van prima kwaliteit. Een leerling vroeg mij waarom mijn roman Tirza zo vies was. Ik wilde weten wat ze met vies bedoelde. Religieuze en culturele kwesties kwamen ter sprake, maar die omzeilde ik door te zeggen dat de preutsheid op dit moment hoogconjunctuur beleefde en dat op hoogconjunctuur altijd weer laagconjunctuur volgt.

Toen was de zoektocht naar de verloren tijd voor die dag weer afgerond. Iemand van de sectie Nederlands overhandigde mij een kerstpakket dat ‘was overgebleven’. Het bestond uit hoogwaardige azijn en olijfolie. Het kerstpakket als voorpost in de alcoholismebestrijding. Voilà, vooruitgang.