Kappen met Qatar, daar is het laatste woord nog niet over gezegd

Aan het begin van het jaar zei Megan Rapinoe, aanvallende middenvelder van de Amerikaanse nationale ploeg, advocaat en activist, in een interview dat ze er niet over piekerde het ‘fucking White House’ te bezoeken. Altijd goed natuurlijk. Het filmpje ging deze week viral. Er was ophef, Donald Trump reageerde met een paar tweets en daarna was, op een persconferentie, Rapinoe weer aan de beurt.

Rapinoe (33) was een van de voetballers die in een rechtszaak tegen de Amerikaanse bond een gelijke behandeling eiste als de mannen. In 2016 was ze de eerste vrouw die, in navolging van American-footballspeler Colin Kaepernick, weigerde op te staan tijdens het volkslied. Trump was een vrouwenhater en een seksist, liet ze weten.

Donderdag nam ze opnieuw het woord. Van het voetbal in Frankrijk ben ik nog niet erg onder de indruk, maar haar optreden in de aanloop naar de wedstrijd in de kwartfinale tegen het gastland was groots. De monoloog duurde iets langer dan een minuut.

Rapinoe herhaalde dat ze niet naar het Witte Huis zal gaan. Maar het lelijke woord zal ik niet herhalen, voegde ze er snel aan toe, dat wil mijn moeder niet, het schokt haar. Behendig en volkomen ontspannen werkte ze toe naar het heikele punt.

Met haar ploeggenoten heeft ze de afgelopen maanden veel tijd en energie gestoken in het WK, zei ze, maar het gaat niet alleen om winnen, we proberen ook de sport en de wereld een stukje beter maken.

Ze legde aan voor een schot. ‘Daarom wil ik niet dat de sport voor het karretje wordt gespannen van een regering die niet voor hetzelfde vecht als wij.’ Schitterend doelpunt.

De Amerikaanse voetbalster Megan Rapinoe haalde de woede van president Trump op haar hals toen ze liet weten niet naar het Witte Huis te zullen gaan als haar team wordt uitgenodigd. Tijdens een persconferentie reageert ze op de ophef. pic.twitter.com/2KsxtKLlpV NOS Sport

Anderen zagen het gelukkig ook. Een voetbalblogger, Teun Meurs, vroeg op Twitter of journalisten eens zouden willen informeren naar haar mening over het WK in Qatar in 2022. Hein Meurs, zijn vader, stuurde me een bericht met de vraag of ik er iets voor voelde met vrienden en relaties uit de journalistiek een ‘Quit Qatar’ beweging in gang te zetten. Misschien kon ik een grote naam uit de voetbalwereld zover krijgen dat hij zich tegen het toernooi in Qatar zou uitspreken, suggereerde hij.

Intussen is in het toernooi om de Afrika Cup de tweede speelronde bezig. De voorbereiding van een de favorieten, Kameroen, was waardeloos. Door een conflict over premies vertrok de ploeg een dag later naar Egypte dan gepland. Vlak voor de eerste wedstrijd werd bekend dat een van de spelers, aanvaller Joel Tagueu, een ernstige hartafwijking heeft.

De bondscoach van Kameroen is Clarence Seedorf. Patrick Kluivert is zijn assistent. Een dreigende boycot door de spelersgroep, het wegvallen van een van de steunpilaren: dat zijn uitdagingen, voor een coach. FOX Sports legde het aan Seedorf voor. In beide gevallen gaf hij een positieve draai aan een negatieve gebeurtenis – een prima prestatie.

De strubbelingen tussen de bond en de spelersgroep noemde hij vervelend. Maar zo gaat het wel vaker in Afrika, zei hij verzachtend, daar is zulk gedoe heel normaal. Eigenlijk, liet hij doorschemeren, kwam het wel goed uit. De spelersgroep was eensgezind.

Hetzelfde stramien paste Seedorf toe op het verlies van Tagueu. Hij vergeleek het met het kwijtraken van een lichaamsdeel. Ook in dit geval zag hij snel het voordeel van het nadeel. Er kon nu op het veld niks catastrofaals gebeuren en Tagueu kon veilig verder leven. Daarom ben ik blij dat we het nu al weten, legde hij uit.

Of Clarence Seedorf een toptrainer in wording is, is moeilijk te zeggen. Tot nu toe heeft hij er nog niet heel veel van gebakken. Wat wel vaststaat is dat hij een groot hart heeft en altijd verder heeft gekeken dan de lijnen van het veld.

Hij is de aangewezen persoon om zich uit te spreken tegen een sporttoernooi dat al honderden slachtoffers heeft geëist en is binnengehaald dankzij grootschalige corruptie en fraude. Kappen met Qatar, het laatste woord is er nog lang niet over gezegd.