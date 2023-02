Kantoorpersoneel en beleidsmakers zouden structureel moeten meedoen met de uitvoerders

januari dit jaar: Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, leest voor uit het prentenboek van het Jaar 2023: Maximiliaan Modderman geeft een feestje, van Joukje Akveld en Jan Jutte. Beeld ANP

Tijdens het lezen van Kustaw Bessems’ ijzersterke column over waarom uitvoering het uitgangspunt zou moeten zijn bij het maken van beleid moest ik direct denken aan de – eveneens sterke – reportagein de krant de dag ervoor.

Kantoorpersoneel op de trein. Hier gaat het echter ‘slechts’ om het ‘oplossen’ van de personeelstekorten. Maar levert dat niet veel meer op? Collateral gain? De afdeling service & operations en ict doen opeens mee met waar het om gaat: het vervoeren van reizigers. Intensief hè? Ja! Zou dit niet standaard routine moeten worden? Niet alleen bij de NS natuurlijk, maar vooral ook binnen het onderwijs en de zorg. Niet alleen als een persmoment voor de bühne, dat zien we zo vaak, maar écht meewerken, structureel.

Beleid begint bij mensen van de uitvoering, dus ook politici en bestuurders aan de slag aan bed en in de klas als ‘extra ogen en handen’.

Yvette van Klingeren, Apeldoorn

Barmhartig

In de boeiende discussie over de betekenis van het verhaal schrijft Annelies de Vries dat het staat voor hulp in moeilijke tijden.

Margaret Thatcher, de voormalige neo-liberale Britse premier, gebruikte de parabel vaak als pleidooi voor het kapitalisme: ‘Als de barmhartige ­Samaritaan geen geld bij zich had ­gehad, was hij allang vergeten’, zei ze graag in haar aanvallen op anti-kapitalisten.

Peter Brusse, Bussum

Bos

‘Uitgaan van één bos is niet de manier om te kijken naar duurzaamheid’, stelt een van de geïnterviewde deskundigen in ‘Hoe Eco is Biomassa’. Toch doe ik dat.

Ons dorpje in het noorden van Frankrijk heeft een flink eigen bos waar bewoners mogen dunnen (de houtvester heeft alle bomen die moeten blijven staan gemerkt). Op een enkeling na stoken alle bewoners op hout, al eeuwen, en het bos staat er nog altijd en dat kan nog eeuwen zo doorgaan. De CO2 die bij het stoken vrij komt wordt blijkbaar door het bos weer opgenomen.

Al die tijd is er daardoor voor koken en verwarming geen fossiele brandstof gebruikt. Dat is behoorlijk ‘eco’.

Niek van Dijk, Mont Saint Jean (Frankrijk)

Stand

Afgelopen week bracht mijn krant het verdrietige nieuws dat helemaal onder aan de eredivisie FC Groningen en Cambuur Leeuwarden stonden. Het is nog verdrietiger: pal daarboven staat Emmen.

Arno Reints, Gieten (Dr.)

Muziek

In eerste instantie dacht ik bij de analyse over de training van Oekraïners door Amerikanen: wat een gotspe, een orkest vergelijken met oorlogvoeren. Als er iets niet te vergelijken is met oorlogvoeren dan is het wel samen muziek maken.

Maar nu de vergelijking toch is gemaakt, stel ik voor dat er net zoveel geld naar muziek en muziekonderwijs gaat als naar oorlogvoering. Waarschijnlijk zou oorlog dan helemaal niet meer bestaan en houden we veel geld over voor onderwijs, zorg en cultuur.

Bert Lochs, Bilthoven

Diagnose

In het verhaal van Barbara van Beukering schuilt een mooie boodschap over de universiteit van het leven. Daar waar de wetenschap alopecia niet herkende, stelde haar kapper wel direct de juiste diagnose.

Robin Oosterbeek, Leiden

Boon

Laat een loterij bepalen wie de vorst van het land wordt, stelt Teun van de Keuken enigszins ludiek voor.

Zijn voorstel is niets nieuws. Al eeuwenlang bestaan spellen waarbij een koning wordt gekozen. Geef iedereen een stuk taart. In een ervan zit een boon en wie die boon treft, is koning voor een dag en mag dan bepalen wat er moet gebeuren.

Zie bijvoorbeeld ook het schilderij De koning drinkt van de Antwerpse schilder Jacob Jordaens, waarvan meerdere versies bestaan. Een volkse koning, gekozen in een driekoningenspel, drinkt te midden van en met zijn onderdanen.

De versie uit 1640 van dat schilderij inspireerde de groep Bouwerij Skôn uit Heeze vorig jaar tot het maken van een theatrale wagen als een metershoog paleis van speelkaarten – hoe wankel is de macht? – waarbovenop de volkse koning op zijn troon zetelt, terwijl zijn hofhouding aast op de macht, zonder dat de koning, terwijl hij drinkt, iets in de gaten heeft. Die wagen was in 2022 een van de zestien presentaties van het jaarlijkse cultuurhistorische defilé van de Brabantsedag in Heeze, dat op de lijst van nationaal immaterieel erfgoed staat. Ikzelf was de koning.

Johan van Knegsel, Eindhoven

‘Doorleren’

Oud-onderwijsbestuurders Jan van Zijl, Paul Rosenmöller en Frans Leijnse roepen op het vmbo te verlengen tot vijf of zes jaar. Zo ontstaat meer tijd voor de algemene vorming die iedereen nodig heeft om verder te kunnen groeien. Dat klinkt fair, alleen is het de vraag: zien de leerlingen dit ook zitten?

Niet alle jongeren willen ‘doorleren’. Sommigen kunnen niet wachten om door te gaan naar een praktische mbo-opleiding. Een alternatief is een mbo-master, zoals die ook in het hbo en wo bestaan. Na een mbo-bachelor van drie jaar kun je meteen gaan werken of nog twee jaar doorleren. Je kunt er ook voor kiezen om, net als in het hbo en wo, je master pas te doen als je werkervaring hebt opgedaan.

Algemene vorming is een vast onderdeel van deze mbo-master. De motivatie daarvoor is groter, want voor wie een tijdje meedraait in de maatschappij, is de relevantie daarvan veel duidelijker dan toen hij nog op het vmbo puber zat te zijn.

Een mbo-master geeft niet alleen meer status aan de opleiding, maar doet vooral wat nodig is: betere kansen bieden op het moment dat iemand zijn ambities kent en weet wat hij daarvoor nodig heeft.

Froukje Hoobroeckx, onderwijsadviseur, Utrecht