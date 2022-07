Kan kunstmatige intelligentie tóch rechtvaardig zijn?

Na spelletjes als schaken, go en zelfs voetbal waagt kunstmatige intelligentie zich steeds vaker aan maatschappelijke vraagstukken. Kijk bijvoorbeeld wat onderzoekers van Google's DeepMind deze week schrijven in het vakblad Nature human behaviour. Dezelfde club die eerder onder meer het computerprogramma AlphaGo ontwikkelde, bekend van zijn eigen documentaire, heeft zijn zelflerende techniek nu ingezet om publiek geld verstandig te verdelen.

Een ‘democratisch AI’ bleek daarbij – in een overigens sterk vereenvoudigde versie van een samenleving – een verdelingsmethode te kunnen vinden die inkomensongelijkheid tegengaat en systeemprofiteurs aanpakt. Bovendien bleek uit het onderzoek dat veel dat veel mensen deze oplossing in een democratie zouden verkiezen.

Maar pas op, waarschuwt DeepMind in datzelfde vakartikel: de resultaten impliceren niet dat een kunstmatig intelligente regering beter zou werken dan wanneer mensen de scepter zwaaien. De onderzoekers zouden hun systeem hooguit willen gebruiken om beleidsvoorstellen voor te bereiden, waarna regeringsleiders mogen beslissen of ze dat advies ook daadwerkelijk willen uitvoeren. Een robotambtenaar, dus, geen robotminister.

Dat is wellicht wel zo prettig wanneer je de historie van kunstmatige intelligentie erbij pakt. Een historie waarbij, in tegenstelling tot wat de nogal egalitaire uitkomst van het experiment van DeepMind impliceert, kunstmatige intelligentie juist veel vaker onze verschillen vergroot dan verkleint.

Neem alleen al de extremistische glijbaan waarlangs sommige YouTube-gebruikers steeds verder richting radicaal-rechtse denkbeelden zakken, met dank aan het voorstelalgoritme voor nieuwe filmpjes. Of kijk naar het kunstmatig intelligente politiesysteem in de VS dat prompt 56 procent van de zwarte mannen tussen 20 en 29 in Chicago op een lijst zette met mensen ‘die het grootste risico lopen betrokken te zijn bij een schietpartij’. Of pak gewoon de casus van de oorspronkelijk wat bleue twitterrobot Tay die een paar jaar geleden binnen een dag door andere gebruikers werd opgevoed tot seksistische, racistische holocaust-ontkenner en toen maar door maker Microsoft werd uitgeschakeld.

De boodschap die uit al die voorbeelden spreekt, lijkt helder. In een wereld waarin racisme, seksisme en alle overige onwenselijke -ismes nog welig tieren, houden zelflerende systemen de mensheid een spiegel voor die ons steevast confronteert met onze meest verwerpelijke trekken.

Gelukkig doet niet alleen DeepMind zijn best om die trend te doorbreken. Eind vorige maand presenteerden onderzoekers van de Amerikaanse universiteit MIT op een vakconferentie bijvoorbeeld een systeem dat de Amerikaanse huizenmarkt eerlijker moet maken. Dat doet die kunstmatige intelligentie door beleidsadvies te geven dat de balans helpt herstellen tussen witte en zwarte huizenkopers, onder meer door extra gemeenschapsgeld beschikbaar te maken voor die tweede groep. Zwarte mensen hebben in de VS immers een historische bezitsachterstand die zonder verder ingrijpen nauwelijks in te lopen blijkt.

Opnieuw ‘slechts’ beleidsadvies, dus. Nu zelflerende systemen steeds beter worden in dit soort maatschappelijke problemen, moeten we hopen dat het ook op de langere termijn bij advies zal blijven. Zélfs wanneer de meer faire algoritmen talrijker worden dan de varianten die vooral ingekookte menselijke onderbuikgevoelens herkauwen. Zodat we ons over vijftien jaar niet plots terugvinden in een dystopische robotdictatuur.