Kan het Hofbräuhaus het Hofbrauhaus laten verbieden?

De Britse prins Charles en zijn gemalin Camilla heffen op bezoek in München een glas Hofbräuhaus-bier in een biergarten. Beeld Getty Images

De letters HB in het wit, erboven een goudkleurig kroontje, het geheel omringd door een blauwe ovaal: welke bierliefhebber kent het niet? Het embleem van het Münchner Hofbräuhaus siert tot ver buiten die stad litergrote Maßkrüge, de poorten van Duitse biergartens, en zelfs gevels van buitenlandse franchisenemers die het Duitse bierhalgevoel willen herscheppen – helemaal tot in Las Vegas.

Te midden van het overweldigende Oekraïne-nieuws hebben Duitse media deze week ook een belangrijk binnenlands oorlogje weten te ontwaren, een die zeker bij Beierse bierliefhebbers een gevoelige snaar raakt. Al tien jaar lang probeert een vermaledijde supermarktuitbater uit het Saksische Dresden zomaar mee te liften op ruim vierhonderd jaar zorgvuldig opgebouwde Beierse brouwreputatie, in de ogen van die Beierse brouwers. Deze week kwam de zaak voor de rechter.

De feiten, zoals opgetekend door persbureau DPA: in 1589 richtte hertog Willem V van Beieren het Münchner Hofbräuhaus op in de gelijknamige stad. Sedertdien brouwt het instituut onafgebroken bier, vanaf 1879 als handelsmerk geregistreerd bij het keizerlijke Patentamt en tegenwoordig ook gedeponeerd bij het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie. Het Hofbräuhaus is nationaal en internationaal zeer bekend.

Supermarkten

Feit 2: ondernemer John Schneller (43) bestiert in Dresden, deelstaat Saksen, vier supermarkten. Eén daarvan bevindt zich boven de waterbron waaruit in 1872 de brouwerij Hofbrauhaus Aktienbrauerei und Malzfabrik zu Dresden ontstond. Zo’n honderd jaar geleden hield die op te bestaan. In 2011 ging Schneller bier verkopen onder de naam Dresdner Hofbrauhaus. De merknaam is geregistreerd bij het Duitse patentenkantoor. Schneller verkoopt het bier in vier supermarkten.

De klacht: het Münchner Hofbräuhaus betoogt dat de Dresdner supermarktondernemer de waarde van de merknaam van de Beierse ondernemer doet verwateren. Weliswaar zijn er behalve het Münchner Hofbräuhaus meer brouwerijen die zich bedienen van de naam Hofbräu, zoals het Gräfliche Hofbrauhaus Freising, de Stuttgarter Hofbräu en de Bamberger Hofbräu, maar die betalen voor de naam, meldt Der Spiegel. Bovendien kunnen ook die brouwerijen bogen op een lange traditie.

Schneller heeft niet eens een brouwerij; hij laat elders bier brouwen en stopt het in flessen met zijn geregistreerde merknaam.

Maar pass auf, zegt Schneller: zijn brouwerij heet Hofbrauhaus, niet Hofbräuhaus. Andere regio, ander dialect, andere spelling, dus geen concurrentie en geen probleem – zeker geen reden voor een gerechtelijk verbod. Bovendien heeft hij volstrekt geen ambities om met zijn biermerk de boer op te gaan, zegt Schneller, en al helemaal niet naar plaatsen als Las Vegas. Hij wil gewoon een leuk biertje in zijn eigen vier Dresdener supermarkten verkopen.

Umlaut

Die umlaut doet er niet toe, betoogt woordvoerder Stefan Hempl van het Münchner Hofbräuhaus. Ten eerste kennen alleen Duitstalige landen de äu, en staat het Münchner bier daarom overal buiten Duitsland bekend als Hofbrauhaus, niet Hofbräuhaus. Ten tweede kent het Engelstalige internet de äu al evenmin. Weliswaar is de Duitse website van de Münchenaren te vinden op hofbraeuhaus.de, maar in de VS heet het hofbrauhaus.us – niks umlaut.

Na tien jaar strijd zonder uitkomst bereikte het bierdispuut dinsdag een tussenstation, in districtsrechtbank München I. Het voorstel van de rechtbank is, meldt de site van de Beierse radiozender BR24, dat de Dresdner supermarktuitbater zijn bier voortaan aan de man brengt onder de naam Dresdner Brauhaus: zonder umlaut én zonder het deftige prefix ‘Hof’. In ruil daarvoor moet het Münchner Hofbräuhaus dan afzien van verdere schadeclaims.

De partijen hebben twee weken om het voorstel te overwegen. Gaan zij niet akkoord, waarschuwt rechtbankvoorzitter Michaela Holzner, dan gaan verdere procedures meer geld kosten dan een schadevergoeding ooit op zou leveren. En dat geld, weten bierbrouwers, kan op gezelliger manieren besteed worden.

Remco Andersen is correspondent in Berlijn.