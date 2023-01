Kan er in de VS één munt van 1 biljoen komen?

Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën, hoeft niet te wanhopen dat het schuldenplafond het haar onmogelijk zal maken om de salarissen van ambtenaren te betalen of nieuw wapentuig voor Oekraïne te financieren.

Ze kan gewoon op een klein stukje metaal een munt van 1 biljoen (1.000 miljard) dollar laten slaan en die voor dat bedrag verkopen aan de centrale bank. Met de winst van 1 biljoen min de kosten van het metaal kan ze voorlopig de schatkist weer vullen.

Yellen maakt gebruik van een middeleeuws recht dat de kolonisatoren nog naar de VS hebben geëxporteerd. De winst op het slaan van munten – de zogenoemde seigniorage – is voor de seigneur (soeverein), tegenwoordig de staat. Als het op een munt aangegeven bedrag, bijvoorbeeld dat van één euro, de waarde van de metalen (koper, zink en messing) overtreft, kan de minister van Financiën die in zijn of haar zak steken.

Het lijkt op financiële tovenarij. Niettemin wordt het nu serieus voorgesteld om hiermee een eind te maken aan de impasse die in de VS eens in de zoveel tijd ontstaat als het Congres niet wil meewerken aan de verhoging van het schuldenplafond. Vorige week donderdag was het weer zover. De totale Amerikaanse staatsschuld was opgelopen tot 31,4 biljoen dollar (125 procent van het Amerikaanse bruto binnenlands product ). En alleen met toestemming van het Congres zou dit kunnen worden verhoogd. Hoewel beleggers gek zijn op Amerikaans staatspapier, wilde het Congres niet meewerken. Het gaat puur om politieke pesterij. Als er een Democratische president is (Obama, Biden) gaan de Republikeinen dwarsliggen, als het een Republikein is (Trump), gebeurt dat andersom.

Na de aankondiging van een aantal bezuinigingen, werd er tijdelijk een mouw aan het probleem gepast, maar in juni zal de bodem van de schatkist opnieuw in zicht zijn. En als de Congresleden geen toestemming willen geven om extra treasuries (staatsobligaties) uit te geven, zou het land bankroet gaan. Dat is nog nooit gebeurd. In de afgelopen 40 jaar is het plafond 45 keer verhoogd.

Dat het idee van een munt van 1 biljoen geen waanzin is, blijkt uit het feit dat Amerikaanse kranten er al enige tijd over schrijven. Ook de zakenbijbel van de financiële wereld, de Financial Times, wijdde er afgelopen weekeinde aan epistel aan. Rohan Gray, een hoogleraar aan de Willamette University College of Law in Oregon, houdt er al enige tijd een pleidooi voor. Alleen vindt Yellen het zelf een gimmick. Maar veel van het geld van nu – van de helikopterdollars van de Fed tot digitale dollars – zijn ook gimmicks. Nu wordt ook al een hoge seigneuriage verdiend op het slaan van munten. Vorig jaar maakte de US Mint 550 miljoen dollar winst over 1,2 miljard dollar aan geslagen munten. Er zijn historische precedenten voor het plan van een extreem hoge seigneuriage. Als een stad in de Middeleeuwen werd belegerd, gaven de vorsten soms stukjes leer uit met een hoge waarde die na de belegering konden worden ingewisseld voor echte munten.

Middeleeuwse methoden zijn soms heel bruikbaar.