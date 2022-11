Kan een man het huis niet meer schoonmaken zonder verdacht te worden van ‘virtue signaling’?

Mijn vrouw was net een paar dagen weggeweest en de avond dat ze terugkwam, had ik een borrel. Dus we zagen elkaar pas de volgende ochtend, toen ik met een kater in de keuken stond. Ze wees naar een emmer met mop erin die naast de radiator stond. ‘Heb je deze expres zo laten staan, om te laten zien dat je de vloer gedweild hebt?’

Ik keek haar aan alsof ze me beschuldigde dat ik het WK in Qatar had georganiseerd. ‘Wat?’ riep ik met een stem die opsteeg van verontwaardiging. ‘Doe even normaal zeg! Wat is dit nou weer opeens?’

Wat zegt het over iemand, dat als ze een emmer met een mop erin ziet staan, de eerste gedachte die bij haar opkomt er een is van cynisme, van het zogenaamd doorzien van de doortrapte intenties van haar geliefde? Alsof ze voor de geheime dienst werkt. Is er dan niets meer heilig? Kan een man dan godverdomme niet eens meer het huis schoonmaken zonder verdacht te worden van virtue signaling?

Ze had natuurlijk gelijk. Een paar uur voordat ze zou terugkomen had ik nog snel even het huis gestofzuigd en daarna de vloer gedweild. Niet grondig, maar toch, ik had het wel gedaan. En om te laten zien dat ik in haar afwezigheid tijd had weten vrij te maken om, behalve mijn werk te volbrengen en voor de kinderen te zorgen, het huis aan kant te krijgen, had ik – ja, misschien wel – de emmer laten staan. Ik ben er niet trots op, maar het is een noodzakelijk kwaad. Mijn vrouw en ik hebben natuurlijk nooit ruzie, maar als we ruzie zouden maken zou de verdeling van huishoudelijke en zorggerelateerde arbeid nog wel eens ter sprake kunnen komen. Daarbij zouden we allebei altijd vinden dat we zelf op zijn minst genoeg, maar eigenlijk te veel doen, en vooral dat het allemaal onopgemerkt blijft door de ander.

Dus daarom laat ik misschien wel eens sporen van mijn arbeid achter. Het is een soort verzekering, om later niet onverhoopt het verwijt te krijgen dat ik te weinig doe. Om het stemmetje in het hoofd van mijn vrouw dat haar vertelt dat Julien er met de pet naar gooit het zwijgen op te leggen. Het is ontzettend kleinzielig en gênant en ik schaam me ervoor. En daarom zal ik nooit toegeven en in alle toonaarden blijven ontkennen dat ik na het dweilen van de vloer met opzet de emmer heb laten staan, alleen zodat mijn vrouw het kan zien.

‘Oh’, zei ze, nadat ik was uitgeraasd en haar gevraagd had hoe ze mij hiervan had durven verdenken. ‘Is niet erg hoor. Ik doe het zelf ook zo vaak.’