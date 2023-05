Kan de voetbalwereld eindelijk eens een vuist maken tegen homofobie?

Een OneLove-statement tijdens een voetbalwedstrijd. Beeld Pro Shots

Supporters van AZ zijn aangehouden vanwege het zingen van antisemitische liederen. Dieptriest dat dit gebeurt in een week waarin wij in Nederland onder andere de vele Joodse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog herdachten.

Even later herlas ik het artikel nog eens en verving het woord ‘antisemitisme’ door ‘homofobie’. Net zoals het afgelopen moet zijn met het gebruik van het woord ‘Jood’ in een foute context, geldt dat ook voor het woord ‘homo’: het meest gehoorde scheldwoord op en rond de sportvelden (en helaas ook op scholen). En het geweld tegen lhbti’s neemt hand over hand toe, dat kunnen we tegenwoordig bijna dagelijks in de kranten lezen.

Kunnen de KNVB, de voetbalclubs en alles en iedereen daaromheen, ook op dit punt nu eindelijk eens een vuist maken? Of moet daarvoor eerst een Nationaal Coördinator Bestrijding Homofobie worden aangesteld?

Anja van Hout, voorzitter COC Noordoost Brabant, ’s-Hertogenbosch

Gesprekken

Mensen herinneren zich bar weinig van gesprekken, blijkt uit een reeks onderzoeken. De onderzoeker vindt de resultaten ontluisterend. Ik niet. De gesprekken die ik om mij heen hoor, bijvoorbeeld in de trein of op het terras, zijn vrijwel altijd een aaneenschakeling van monologen van mensen. De een vertelt iets, de volgende hoort in de monoloog een haakje om een eigen verhaal te vertellen. En zo kan een ‘gesprek’ van de hak op de tak springen en geen enkele samenhang vertonen. Er zit geen lijn in, dus is het ook lastig om te onthouden waarover het ‘gesprek’ ging.

Ik hoor mensen weinig vragen aan elkaar stellen of ingaan op wat de ander zegt. Ik hoor zelden een dialoog over een onderwerp.

Adrianne Dercksen, Utrecht

Duitsers

Brievenschrijver Dick Betlem noemt het onderscheid tussen nazi’s en Duitsers in zijn ingezonden brief een ‘hersenschim’. Graag wil ik hem eraan herinneren dat de eerste slachtoffers van de nazi’s de Duitse nationaliteit hadden: Joden, zigeuners (Sinti, Roma), communisten, politieke tegenstanders, Esperantisten, gehandicapten, geesteszieken, homoseksuelen, Jehova’s getuigen en vrijmetselaars. Waren zij, als slachtoffers van de nazi’s, verantwoordelijk voor de Tweede Wereldoorlog?

Rudy Schreijnders, Maarssen

Integriteit

Nederlandse wetenschappers laten zich voor het karretje spannen van een Saoedische universiteit in ruil voor veel onderzoeksgeld. Zij plaatsen de King Saud Universiteit ten onrechte als eerste werkgever op hun wetenschappelijke artikelen. Hiermee stuwen zij deze universiteit omhoog in de internationale rankings. Naar mijn mening dienen wetenschappelijke artikelen slechts twee doelen: uitwisseling van kennis met collega’s en maatschappij en het archiveren van kennis en ideeën. En niets anders. Het gebruik voor ranglijstjes, of dat nou voor het instituut of de persoon zijn, is een ernstige risicofactor voor de aantasting van de wetenschappelijke integriteit. Ik poneer deze stelling vaak in mijn colleges over wetenschappelijke integriteit en in mijn eigen wetenschappelijke artikelen over integriteit.

Aan de Universiteit Utrecht volgen alle promovendi verplicht een vierjaarlijkse cursus ‘integer wetenschap beoefenen’. Wij voelen de verantwoordelijkheid die we als wetenschap hebben, want wij zien ook dat het beeld hiervan onder druk staat. Met deze cursus streven we naar bewustwording en maken we grijze gebieden bespreekbaar. Naar nu maar weer eens blijkt, zou het wenselijk zijn als hun leidinggevenden en andere professoren deze cursus ook volgen. In elk geval zal ik deze casus komende week in het college behandelen.

Marcel van der Heyden, Utrecht

Uit de tijd

Wellicht een mooie aanvulling op de lieve ingezonden brief van mevrouw Gerda Vogelzang: lees Uit de tijd vallen. Een verpletterend, ontroerend en hartverscheurend boek van David Grossman.

Hans ter Borg, Den Bosch

Cavia’s

AI verandert de arbeidsmarkt, aldus een artikel in de Volkskrant. Een docent vertelt onder meer dat hij experimenteert met het laten bedenken van toetsopgaven. Dit voert mij in gedachten terug naar het moment waarop ik keihard in de lach schoot tijdens een tentamen recht op de heao. De leraar beschreef dat de buurman van ons fictieve personage had gezegd dat onze cavia’s goed zouden smaken als ze op de barbecue zouden worden bereid. En daarna opgediend met de sauzen van Calvé. De vraag luidde of dit dwang, dwaling of bedrog was.

Ik ben benieuwd of AI ook zulke mooie opgaven weet te bedenken.

Bertha Brouwer, Leidschendam