Hans Spekman tijdens de PvdA-ledenraad in Utrecht. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Voormalig PvdA-voorzitter Hans Spekman is van 1966 en heeft nog heel wat jaren te gaan voor hij AOW ontvangt. Toch wordt hij door Martin Sommer als ‘oude witte man’ weggezet, omdat hij als een van de weinigen kritisch is over de fusie tussen de PvdA en GroenLinks. Oud is een relatief begrip; een kind van zeven vindt zijn meester van 22 stokoud en aan zijn huiskleur kan Spekman niets doen.

De ‘oude witte man’ is tegenwoordig een vaste figuur in de krant. Hij wordt afkeurend zo door anderen genoemd of hij noemt zichzelf beschuldigend zo. Oude-witte-man-zijn is negatief, het roept iets zompigs op, iets smoezeligs. Ik zie de hele tijd het beeld van Kees van Kooten, die als Vieze Man in een gore regenjas, met misschien niks eronder, wellustig staat te kwijlen over boterzachte glibberbonbons.

Zo is het wel mooi geweest. Als Rutger Bregman gelijk heeft, deugen de meeste mensen, dus ook de meeste ‘oude witte mannen’. Gek trouwens dat ik nooit iets lees over ‘oude witte vrouwen’; dat wordt zeker als kwetsend beschouwd. En terecht.

Sommer voorspelt dat Spekman met een ‘oké, boomer’ zal zijn weggelachen op het congres. Dat denk ik niet. De foto in dezelfde editie van het publiek van de ‘townhall meeting’ in Arnhem met Attje Kuiken en Jesse Klaver toont geconcentreerde luisteraars die Spekman qua leeftijd ver overtreffen.

Kan de ‘oude witte man’ nu alsjeblieft eindelijk uitgezwaaid worden als ondraaglijk cliché en napraterij?

Heleen den Beer Poortugael, Soest

De gelukkigen

Met een gevoel van verbijstering las ik in de krant het volgende over de overlevenden van de aardbeving: ‘Allemaal mensen wier levens opeens zijn vastgelopen, maar toch tot de gelukkigen behoren omdat niet zij, maar hoogstens hun buren, vrienden, ouders of kinderen zijn gestorven’. Nu heb ik geen kinderen, maar wel petekinderen en ik zou mezelf geen moment tot de gelukkigen rekenen als hoogstens zij en ik niet bij een ramp zouden zijn omkomen. Ik weet wel zeker dat dit voor alle ouders geldt.

Jan Rob Dijkstra, Winsum

Mensen en rampen

Uit de tijd dat ik werkte voor de International Decade for Natural Disaster Reduction (IDNDR) in Genève, herinner ik mij het gezegde: ‘Er zijn geen natuurrampen. Alle rampen komen door mensen’. Als er door een aardbeving slachtoffers vallen, zoals nu in Turkije en Syrië, komt dat vooral door ondeugdelijke constructies van gebouwen. De verantwoordelijken zijn bouwbedrijven en overheden.

Als de mensen toch in gammele flatgebouwen zijn gaan wonen, hebben ze er vaak geen alternatief. De corrupte bouwers, politici en ambtenaren maken daar misbruik van. Wanneer de ramp voorbij is en de hulpverleners en camera’s verdwenen zijn, zet het oude patroon van wanbeheer zich weer voort. Van preventie komt weinig terecht. De cultuur van een samenleving verandert niet zomaar.

Peter van der Werff, Bennebroek

Democratie

Het Commentaar van 8 februari verbaast me nogal. Ook de kop erboven doet me vreemd aan: ‘Blaas leven in de democratie en geef dat referendum nou eens eindelijk een kans’. Het lijkt mij precies andersom. Gedraag je eindelijk eens democratisch en aanvaardt wat een meerderheid van de Tweede Kamer heeft besloten. Dat is de enige wettige meerderheid die er in ons bestel toe doet. Dat er naast de Tweede Kamer een meerderheid van de kiezers een andere mening is toegedaan is jammer. Dan had een grotere groep kiezers moeten stemmen.

Je kunt en hoeft het ook niet overal mee eens zijn. Dat geeft ook niet. Maar we houden ons als democraten wel aan genomen besluiten. Dat lijkt me meer eer te doen aan de democratie dan eindeloos te blijven marchanderen over het al dan niet terugdraaien van genomen besluiten. Je nederig neerleggen bij een meerderheid zonder daarna weer je eigen gelijk te willen halen. Dat lijkt me ook een mooi bewijs van democratisch burgerschap.

Jos de Klerk, Rotterdam

Oorlog in kleur

De Volkskrant geeft een vierdelige serie uit met de titel WO2 in Kleur. En laat ons dat via een advertentie weten. De Tweede Wereldoorlog zoals deze nog nooit was te zien: in kleur. Een wervende tekst. Dat moet je zien. Alsof die oorlog daardoor mooier wordt.

We kunnen in deze tijd elke dag een oorlog in kleur bekijken. Via alle media. Het wordt er niet mooier van. Oorlog is gruwelijk. Ook in kleur.

Det van Gils, Kwadijk

Crisisperiode

Zeer prijzige toegangskaartjes voor het Lowlandsfestival. De kaartjes waren in een mum van tijd uitverkocht. Geldt ook voor de aanstaande concerten van Madonna en Beyoncé, waar tickets voor de prijs van meer dan 400 euro geen uitzondering zijn. Je vraagt je werkelijk af of wij in een crisisperiode leven.

Soeri Ramkalup, Nootdorp

Bit

Het is goed dat de Volkskrant aandacht besteedt aan de misstanden in de paardensport. Wat mij wel verbaasde is dat er een eenzijdige focus ligt op het zweepgebruik. Wat een veel groter probleem is en paarden veel meer pijn doet, is het gebruik van bitten in de mond. Uit een Fins onderzoek naar schade van bitten in de paardenmond in de drafsport blijkt dat de verwondingen pijnlijk zijn voor paarden.

Het geweld dat paarden daarmee wordt aangedaan, blijft eigenlijk verborgen voor de buitenwereld. Verwondingen zijn aan de buitenkant niet te zien. Het rijden met scherpe bitten is verwerpelijk en niet meer van deze tijd. Tegenwoordig wordt met 21ste-eeuwse technieken door veel paardentandartsen het gebit aangepast aan het bit, een voorwerp uit de 13de eeuw. De voorste kiezen worden opzettelijk beschadigd en er wordt meer ruimte gemaakt voor het bit door een afronding in de eerste kiezen te maken. Deze kiezen liggen veel verder naar achteren dan dat de mondspleet lang is. Een ruiter mag zichzelf eens kritisch de vraag stellen wat er verkeerd gaat tegen de tijd dat deze ‘bitseats’ nodig zijn om het paard ‘meer comfort’ te geven.

Moderne inzichten hebben allang aangetoond dat paardrijden ook prima bitloos kan gebeuren en ook meer gezondheidsvoordelen heeft. De KNHS heeft als eerste paardensportbond ter wereld het bitloos rijden in de dressuur toegestaan tot het M-niveau. Dit was echt enorme sprong voorwaarts, maar sindsdien is er niets meer gedaan aan innovatie. Bij springen, eventing en endurance is bitloos rijden al heel lang toegestaan.

De drafsport valt buiten de KNHS en valt onder de Stichting Nederlandse Draf- en Rensport (NDR). De NDR heeft een goede eerste stap gezet met het verbieden van het zweepgebruik, maar zou zich ook moeten richten op het verbieden van scherpe bitten en bitten met hefboomwerking.

Bitten zijn het verborgen geweld tegen paarden.

Jantine Leeflang, paardentandarts, Venhuizen