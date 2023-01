Kan de elektrische Volkswagen echt een auto voor het volk worden, of is hij daar te duur voor?

Sommige dingen lijken nooit te veranderen: ook in 2022 was de Volkswagen Golf de bestverkochte auto in Duitsland. Toch twijfelt Volkswagen of het in 2026 zal beginnen aan de productie van de negende generatie Golfjes, want ook in Duitsland rukt de elektrische auto op. In december verkocht Volkswagen meer exemplaren van de elektrische ID.3 dan van de Golf.

Maar zal de elektrische Volkswagen ook echt een volkswagen zijn, een auto voor de gewone man? Carlos Tavares, topman van Stellantis (het moederbedrijf van onder meer Peugeot, Citroën, Fiat en Opel) vreest dat elektrische auto’s te duur zullen blijven voor de man of vrouw die nu in een oude Peugeot 207 diesel of Opel Astra rijdt. ‘De vrijheid van mobiliteit gaat achteruit omdat mensen zich geen elektrische auto’s kunnen permitteren. Dat leidt mogelijk tot sociale onrust’, zei hij vorig jaar. Stellantis heeft zich nu teruggetrokken uit de ACEA, de lobby van Europese autofabrikanten. Praten met politici in Brussel en de nationale hoofdsteden heeft geen zin, vindt hij, omdat ze op een dogmatische manier naar elektrificatie streven. Zo ontpopt Tavares zich steeds meer als het gele hesje onder de autobazen.

Volkswagen ID.3

Rond de auto dreigt een klassenstrijd te ontbranden die het spiegelbeeld is van de strijd die rond 1900 werd gevoerd. Destijds was de auto een speeltje voor de rijken dat grote ergernis wekte bij ‘het volk’. Automobilisten kregen zweepslagen, werden beschoten en bekogeld met stenen en mest. Boze boeren legden glas, kettingen en houten blokken op de weg. In 1913 werd een echtpaar in Hennersdorf, bij Berlijn, onthoofd door een draad die over de weg was gespannen.

Nu verdedigt ‘de gewone man’ zijn auto tegen de kritiek van de culturele elite. De archetypische tegenstander van de auto is niet meer een boer die van de sokken wordt gereden, maar een hogeropgeleide stadsbewoner die zich zorgen maakt over de planeet. Zo dreigt de auto ‘in te voegen’ in een cultuurstrijd die ook over Zwarte Piet of de gehaktbal wordt gevoerd.

Tavares’ zorgen zijn begrijpelijk, ook gezien alle twijfels over de beschikbaarheid en prijs van zeldzame metalen die nodig zijn voor de productie van accu’s. Maar uiteindelijk zal Europa toch moeten overschakelen op schone energie die ons minder afhankelijk maakt van anderen. Misschien kan de vondst van zeldzame metalen in het Zweedse Kiruna ons redden.