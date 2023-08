Kan 18-jarige profclub zonder traditie en folklore wortelen in de eredivisie?

‘Thuis in een warm gevoel’, staat er op een bord bij de ingang van het stadion van Almere City FC. De slogan is als een tante die op een verjaardagsfeestje zegt dat het zo gezellig is. Als je het benoemt, lijkt het minder waar.

De jongste profclub van Nederland viert dit jaar zijn achttiende verjaardag. In dat debuutjaar 2005 eindigde voorganger FC Omniworld op de een-na-laatste plaats van de eerste divisie. Is ‘Ally’, straattaal voor Almere, inmiddels klaar voor het hoogste niveau?

Voetbal gaat nooit alleen over voetbal. Je kunt niet zonder traditie, folklore en stinkende zweetsokken is het idee. En toch wil de stad waar iedere bewoner een nieuwkomer is, in een provincie waarvan menig Randstedeling zich afvraagt waarom je daar in vredesnaam wil wonen, een stabiele eredivisieclub uit de grond stampen.

Historicus Eva Vriend is geboren en getogen in Flevoland. Ze schreef Het Nieuwe Land: het verhaal van een polder die perfect moest zijn. Ze bericht elke twee weken over de verrichtingen van Almere City in de eredivisie.

Tijdens een training spreek ik erover met technisch directeur Johan Hansma. Hij is altijd langs de lijn te vinden, houdt alles en iedereen in de gaten, belt dagelijks met hoofdtrainer Alex Pastoor. Toen er bij de seizoenstart voor het eerst cameraploegen van landelijke media langs de lijn stonden, babbelde Hansma met het groepje senioren dat het elftal al jarenlang trouw volgt en de verslaggever van de regionale omroep die er tot nog toe alleen stond.

Hansma komt uit polderdorp Marknesse, begon zijn voetbalcarrière daar bij SVM en speelde als centraal verdediger bij Heerenveen en PEC Zwolle. Hij werkte als technisch manager bij de Friese club en zet zich sinds maart vorig jaar in voor Almere City FC.

Mijn jeugd voltrok zich een dorp verderop. In Luttelgeest verwierf mijn grootvader in 1952 een boerderij. Op de schuur timmerde hij een groot bord met daarop in zwarte, hoekige hoofdletters ‘Spes Nostra’, onze hoop. Mijn neven en broer voetbalden bij Tonego, de afkorting van Tot Ons Nut En Genoegen Opgericht. De wedstrijden tegen het SVM van Johan Hansma waren het spannendst. Ik geloof niet dat mijn broer er ooit in is geslaagd hem te passeren.

Hansma’s grootvader kwam in de jaren vijftig als landarbeider vanuit Harlingen naar de polder. Hij is ervan overtuigd dat je een voetbalvereniging kunt creëren, zoals de ingenieurs Flevoland indertijd uitdachten op een tekentafel. Rationeel en vol vertrouwen.

Hij wijst naar middenvelder José Pascual Alba Seva (‘Pascu’). ‘Als de trainer hem vraagt twintig keer naar voren te sprinten, sprint hij twintig keer. Ook al krijgt hij geen bal. Hij zal alleen vragen of hij al op twintig zit.’ Dat is de mentaliteit die je nodig hebt om een club uit het niets op te bouwen, zegt Hansma. Daar selecteert hij de nieuwe aankopen op.

Na de training durf ik een praatje te maken met Alex Pastoor, de routinier die twee keer eerder met een ploeg naar de eredivisie promoveerde. In de eerste competitieweken staan Twente, Feyenoord en PSV op het programma. Komt dat wel goed, vraag ik bezorgd, want nu heb ik, overtuigd door Hansma, besloten om als geboren Flevolander fan te worden van Almere City FC. Go Ally! Pastoor strijkt zijn gladde haar nog wat gladder en kijkt me aan: ‘Je moet dingen tijd geven om te wortelen.’

Hij en Hansma blijven na de training als enigen achter op het veld. De technisch directeur pakt twee vergeten bidons op. De hoofdtrainer bergt snel een hoekvlag weg.

Misschien is dit hoe maakbaarheid begint, bedenk ik me. Met kleine dingen.