Kabinetten-Rutte hebben ook in de zorg een diep spoor van ellende achtergelaten

Medewerkers in de gehandicaptenzorg protesteren tegen het gebrek aan tijd voor hun patiënten. Beeld ANP / Martin de Bouter

In zijn column over het managentdenken slaat Martin Lambregts de spijker op zijn kop: ‘Alles wat zich niet laat vatten in een begroting delft daarbij uiteindelijk het onderspit. Rechtvaardigheid bijvoorbeeld, zorgzaamheid of een prettige leefomgeving.’

Als vader van een meervoudig zeer gehandicapte zoon van 42 jaar, zie ik steeds meer waardevolle mensen die zich met ziel en zaligheid inzetten voor zijn welbevinden, kapot gaan aan het het systeem van de de verabsolutering van efficiëntie. Het gemis van waardering en tijd en ruimte om met aandacht en liefde te mogen werken jaagt vakbekwame verpleegkundigen de zorg uit.

De overheid heeft onder leiding van de kabinetten-Rutte ook hier een diep spoor van ellende achtergelaten.

Dick van der Vlugt, Groningen

AI-voeten

Het creëren van afbeeldingen gaat de AI-programma’s steeds beter af (Wetenschap, 19/8). Ze zijn in staat om redelijk goede beelden in elkaar te zetten. Om een fake van een echte foto te onderscheiden zijn de vingers van mensenhanden een goede indicatie. Vaak zitten er dan drie of vier vingers aan één hand. Maar behalve vingers kunnen ook voeten een aanwijzing zijn dat het beeld niet klopt.

Waar de vier reclamemensen een panelgesprek op het strand hebben, heeft een van de twee mannen een linkervoet aan zijn rechterbeen. Het vinden van dit soort fouten blijft leuk. Het deed mij denken aan de speciale zomerboeken uit het internetloze tijdperk. ‘Zoek de acht verschillen in deze twee ogenschijnlijk identieke tekeningen.’ Heel satisfying...

Tom van den Broeke, Lochem

Jongerenstem

Als reactie op de brief van Winifred Kuiper van 18 augustus over het verhogen van de stemleeftijd: wij stemmen over beleid dat wordt ingevoerd voor de lange termijn. Het is daarom alleen maar logisch dat ook 18-jarigen mogen meebeslissen over hoe hun toekomstige belastinggeld zal worden besteed.

Met Kuipers logica zouden we ook een maximale stemleeftijd kunnen invoeren.

Sofie Kisjes, Utrecht

Jongerenstem (2)

Stemleeftijd naar 21 jaar? Het eerste wat bij me opkwam was een fragment uit het nummer Eve of destruction van Barry McGuire: ‘You’re old enough to kill but not for voting.’

Eén van de argumenten is dat jongeren vóór hun 21ste nog niet echt volwassen zijn en veel onbezonnen keuzes maken waar ze later spijt van krijgen. Dat hoort nu eenmaal bij het volwassen worden. De afstand tussen maatschappij en politiek is al erg groot. Door jongvolwassenen niet serieus te nemen wordt die kloof alleen maar groter en daarmee ook de kans dat ze zich afkeren van de politiek.

Maurice Hendrix, Sittard

Spitsheffing

Nico van Paridon beschrijft enkele nadelen van de spitsheffing in zijn pleidooi voor een flexibele thuiswerkvergoeding als alternatief. Dat is deels de oplossing. Maar, wonend in Zeeland, zie ik ook andere, nog niet genoemde nadelen van de spitsheffing. Zo zijn in Zeeland de treinen in de spits pas vanaf Roosendaal redelijk gevuld. Het busvervoer kent geen overbelasting in de spits.

Invoering van een spitsheffing voor een dunbevolkt gebied als Zeeland, zou zomaar averechts kunnen werken: Minder reizigers in de matig bezette treinen en nog minder in de in de spits matig bezette bussen, met alle mogelijke gevolgen vandien.

De oplossing voor te goed gevulde treinen ligt in een combinatie van oplossingen, toegespitst op die lijnen waar het probleem zich voordoet. Zet daarbij eerst in op het bieden van voldoende materieel. Reizigers betalen niet voor niets al 20 tot 40 procent ­extra in de beide spitsen. Daar mag best wat tegenover staan.

Thuiswerken aantrekkelijker maken is een goede tweede. En vergoed naast de kosten voor het werken thuis ook de uitgespaarde kantoorkosten.

Pas als allerlaatste zou voor de drukste lijnen gekeken moeten worden naar verdere verhoging van de op zich al bestaande spitsheffing. O, en ontzie hen die niet anders kunnen dan in de spits reizen. Eerlijk en fair.

H. van Noord, Middelburg

Tenerife

Volgens onder andere Corendon hebben de branden op Tenerife geen impact op de vakantiereizen. Klopt, hun topman liet eerder al weten dat Corendon door zal vliegen, ongeacht de klimaatcrisis. Bovendien ligt de relatie andersom: hun reizen hebben impact op de branden.

Marrie Bekker, Amsterdam en Marjan Wesseling, Den Haag

Hassan en Bol

Beste Pieter van den Hoogenband, is dit nou wat je bedoelde met ‘het gaat straks om de verhalen, niet om de medailles’?

Linda Sontag, Capelle a/d IJssel