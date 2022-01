Kabinet verdedigt doorschuiven: ‘Volgende generatie heeft betere leiders’

Koning Willem Alexander ontvangt het nieuwe kabinet op Paleis Noordeinde. Beeld Brunopress

De CPB verwacht dat de staatsschuld toeneemt tot 56 procent van het bruto binnenlands product in 2025. ‘De volgende generatie krijgt te maken met grotere problemen, maar ook met grotere leiders, probleemoplossers’, legt premier Rutte uit. ‘Op die manier heft het elkaar een beetje op. Het moet uiteindelijk natuurlijk in balans zijn.’

‘Ik heb altijd al gevonden dat de sterke schouders de zwaarste lasten moeten dragen. In dit geval zijn dat de leiders van de volgende generatie’, vervolgt Rutte. ‘Als je naar dit nieuwe kabinet kijkt, zie je dat wij het al moeilijk hebben zónder die financiële lasten. Die kunnen we er echt niet bij hebben. Maar voor de leiders van de volgende generatie is dit echt een eitje. Het is dus alleen maar eerlijk om dit aan hen over te laten.’

‘In de economie heb je altijd tijden waarin je heel goede leiders hebt die over het geld gaan, en óók momenten waarop zulke goede leiders ontbreken’, vertelt ook de kersverse minister van Financiën, Sigrid Kaag. ‘Dus dat je de ene keer wat meer uitgeeft, daar is echt helemaal niets mis mee. Je weet namelijk dat er tijden aankomen met ministers met een sterke visie en leiderschap. We hoeven ons dus geen zorgen te maken voor de volgende generatie. Dit hoort bij een gezonde economie.’