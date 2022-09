Kabinet trekt 2 miljard uit voor bevlogen verhaal over huidige crisis

Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie houdt een bevlogen verhaal. Beeld ANP

‘We hebben gemerkt dat er ontzettend veel behoefte is aan een urgent verhaal over hoe we hier zijn gekomen, welke offers we moeten brengen, dat we iedereen mee moeten krijgen en waar we naartoe willen’, legt een woordvoerder van het kabinet uit. ‘En dat snappen we. Maar aan zo’n verhaal hangt natuurlijk wel een prijskaartje.’

Over de details van het verhaal is nog niet te veel bekend. Zo weten we nog niet of er in het verhaal bijvoorbeeld plek is voor wat opzwepende teksten over de aanpak van de asielcrisis. ‘Dat moet allemaal zeer zorgvuldig worden afgewogen. 2 miljard lijkt misschien een hoop geld, maar dat wil niet zeggen dat je zomaar alle onderwerpen even kunt benoemen. Op een gegeven moment is je potje voor enthousiasmerende woorden ook gewoon op.’

Mensen die zich afvragen waarom het verhaal zo veel geld moet kosten, denken er veel te makkelijk over, vindt de woordvoerder. ‘Zo’n project gaat niet over een nacht ijs. We zien de urgentie van dit plan, maar we willen het ook zeer zorgvuldig aanpakken. Dat is wat dit volk verdient.’

Er is de afgelopen tien jaar wel vaker geld vrijgemaakt voor een bevlogen verhaal, maar die projecten komen vaak niet van de grond. Er wordt gesjoemeld bij de aanbesteding en het geld komt dan bij malafide tekstschrijvers terecht. In het beste geval is het geld na één persconferentie weer op, maar vaak genoeg hoor je er helemaal niets meer van.