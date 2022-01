Kabinet, neem idee van ‘Red Teams’ over

Afghanen proberen het vliegveld van Kabul in te komen, in augustus 2021. Beeld Getty

Brief van de dag: organiseer contrair denken op de ministeries

Complimenten aan Cees Roels, waarnemend ambassadeur in Afghanistan ten tijde van de val van Kabul, die, hoewel hij nog steeds is gemuilkorfd, harde noten durft te kraken (Zaterdag, 31/12). Hij stelt het Haagse circus aan de kaak dat maar blijft discussiëren, ‘ten nadele van het professioneel nadenken over de vraag: hoe kunnen we zo slim en tijdig mogelijk zaken voor elkaar krijgen’.

Sigrid Kaag mag dan voor het falende Afghanistan-beleid zijn afgetreden, maar biedt het nieuwe kabinet hoop op verbetering van het ‘politiek opportuun’ gedrag? Wopke Hoekstra op Buitenlandse Zaken: geen ervaring. Kaag op Financiën: geen ervaring. Volkomen afhankelijk van ambtenaren dus.

Formeer alstublieft onmiddellijk de Red Teams waar Roels over spreekt, een club die contrair durft te denken en ministers durft tegen te spreken om foute beslissingen met verstrekkende gevolgen te voorkomen. Nederland zal er baat bij hebben.

Wally de Lang, Bloemendaal

Divers kabinet

Sigrid Kaag doet wat ze beloofde in het RTL-verkiezingsdebat: ‘Als D66 weer gaat regeren, is minimaal tien procent van de bewindslieden van kleur of van niet-westerse komaf.’

We zijn er vaak als de kippen bij om commentaar te leveren als iets niet deugt. Dus hierbij een positieve brief aan Kaag en Rutte. Mooi om het jaar met complimenten te kunnen beginnen.

Carlo Strijk, Amsterdam

Zware rommel

Hoewel ik een groot voorstander ben van het vuurwerkverbod, hoeft het wat mij betreft niet nog eens ingesteld te worden. Er wordt niet gehandhaafd, dus wordt er massaal illegaal gekochte zware rommel afgestoken. Dan maar liever het legale lichtere siervuurwerk.

Jammer voor de natuur en het milieu, jammer voor mensen met luchtwegaandoeningen, jammer voor onze huisdieren. En dan zal ik maar niet beginnen over het gezichtsverlies van de overheid...

Truus te Winkel, Apeldoorn

Tijdloos

In het artikel over de tijdloze meesterwerken uit 1922 (Boeken, 31/12) stelt Geertjan de Vugt dat we nog zouden moeten wachten op een studie over het jaar 1933. Ik wil er graag op wijzen dat zo’n boek er wel degelijk is, 1933 geschreven door Philip Metcalfe in 1988, vertaald in 1989.

De Volkskrant schreef destijds: ‘1933 blijft tot de laatste pagina een van de meest fascinerende verslagen die over Hitler-Duitsland zijn verschenen.’ Wat mij betreft is het nog altijd een ongemeen spannend en meeslepend boek.

Theo ten Berge, Peize

Bezorger

Ik ben al heel lang abonnee van de Volkskrant en tegenwoordig lees ik hem op mijn iPad. Alleen op zaterdag laat ik hem nog op papier bezorgen. Vorig jaar kon ik mijn bezorger helaas niks geven. Ik lag op bed met corona. Toen hij aanbelde bleef ik achter de dichte deur staan en vertelde hem waarom ik niet open kon doen en niet naar de pinautomaat had kunnen gaan. Hij lachte vriendelijk naar me en wenste me beterschap.

Dit jaar ben ik op tijd naar de pinautomaat gegaan en toen hij op Eerste Kerstdag aanbelde deed ik vrolijk open. ‘Hallo mevrouw, hoe gaat het met u? Vorig jaar had u corona. Bent u goed hersteld?’

Ik was blij verrast dat hij het nog wist, ik schoot er bijna van vol. ‘Jazeker wel en alsjeblieft. Ik wens je een heel goed nieuwjaar.’ ‘Dankuwel mevrouw, u ook, en corona moet weg.’ Die papieren krant op zaterdag hou ik nog even aan.

Tecla Boonstra, Amsterdam

Kerncentrales

Duitsland sluit nu twee kerncentrales. Wij moeten de aanvraag voor de bouw van twee nieuwe centrales nog invullen. Plan: wij nemen de twee Duitse centrales over en moderniseren deze naar de nieuwste versie (3+). Vervolgens leveren deze centrales ons hier de benodigde stroom.

In het kader van recycling lijkt me dat een prima oplossing. Scheelt ons jaren in het bereiken van onze milieudoelen en wellicht miljarden in kosten. Wie belt?

Peter Bours, Soest