Kabinet moet welwillende boeren belonen; verzet mag niet lonen

In boer in Beneden-Leeuwen haalt een net geboren stierkalf weg bij zijn moeder. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Zelfs de 16-jarige Jouke die is uitgegroeid tot het symbool van het boerenverzet is best bereid om na te denken over inkrimping van zijn veestapel. ‘Ik wil wel biologisch worden, ik wil wel een beetje kleiner worden’, zei hij tegen de Volkskrant-verslaggevers, die afgelopen week bij hem op bezoek waren. ‘Het maakt me allemaal niet uit. Als ik maar boer kan blijven.’

Het laat eens te meer zien dat het hoog tijd is om met individuele boeren te gaan praten over de toekomst van hun bedrijf.

Nu gaat het kabinet eerst wachten op Johan Remkes, die op vakantie is, zich daarna gaat inlezen en dan aan het werk gaat. Hij is gevraagd te bemiddelen, maar de vraag is tussen wie precies, want niemand van de boeren wil met hem aan tafel, en het kabinet laat weten dat er eigenlijk niets te bemiddelen valt: de stikstofdoelen zijn ononderhandelbaar. Remkes heeft zelf als voorzitter van de naar hem genoemde commissie in 2020 al geconcludeerd dat er geen andere weg is.

De veehouders kunnen wel als groep demonstreren, maar niet als groep onderhandelen. Boerenorganisatie LTO doet pogingen om alle boeren te vertegenwoordigen, maar tot nu toe tevergeefs; keer op keer kiezen radicale boeren hun eigen weg. De belangen van de individuele boeren lopen te veel uiteen, lijkt het. Met hoeveel de stikstofuitstoot moet worden teruggebracht hangt sterk af van waar een bedrijf is gevestigd. Wie dichtbij een natuurgebied zit, moet meer offers brengen.

Elke boer zal bovendien een eigen ideale toekomst voor zich zien. De een wil best stoppen omdat hij geen opvolger heeft en is vooral geïnteresseerd in compensatie, de ander wil biologisch worden, de derde wil zich misschien laten omscholen tot landschapsbeheerder en wie echt zeer gehecht is aan zijn huidige bedrijfsvoering wil misschien wel verhuizen naar een plek waar hij of zij meer stikstof kan uitstoten.

Het heeft dus weinig zin om de veehouders als groep te benaderen. Elk van hen zit in een volstrekt unieke situatie. Bovendien denkt elke boer uiteindelijk in de eerste plaats aan zichzelf, hij wil overleven.

Premier Mark Rutte kondigde vrijdag aan dat hij in gesprek gaat met de boeren, de ministers Henk Staghouwer (Landbouw) en Christianne van der Wal (Stikstof) doen met hem mee. De vraag is wat het doel is van de gesprekken. De tijd van begrip tonen is wel voorbij, en bovendien een verkeerd signaal. Wie ministers en anderen bedreigt, wie voortdurend snelwegen platlegt en natuurgebieden vernielt, heeft zijn recht op begrip verspeeld. Het is de hoogste tijd om met elke boer te bespreken hoe de stikstofuitstoot omlaag kan.

Het kabinet zou er vooral voor moeten zorgen dat de provincies, die de gesprekken moeten voeren, voldoende instrumenten en financiën hebben om die tot een goed einde te brengen. Begin bij de welwillenden. Loof een extra premie uit voor de boeren die als eerste meedoen. Nu doen boeren vaak niet mee aan uitkoopregelingen omdat ze hopen dat de vergoedingen door de boerenopstand omhoog zullen gaan. Het is tijd om uit te stralen dat voortdurend verzet juist niet loont.