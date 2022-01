Kabinet, kom op voor de cultuur

Bezoekers van een dancefestival op het evenemententerrein van Walibi Holland tijdens een optreden van Colin Benders. Beeld ANP

Brief van de dag

De cultuursector heeft zich de afgelopen jaren voorbeeldig aan de regels gehouden. Afgezien van een enkel stil protest in Haarlem (waar Theater De Liefde een boete kreeg voor de voorstellingen van Theo Maassen in een volle zaal) vormt het daarmee een voorbeeld voor de rest van de samenleving, die op dit moment op basis van eigen oordelen conclusies trekken.

Telkens hebben cabaretiers, zangers, kleinkunst, muzikanten en vele anderen zich in bochten gewrongen, zodat zij maar konden opkomen voor de culturele behoeftes en verlangens van het volk. Openluchttheaters, livestreams, alles terwijl nooit is bewezen dat theaters, podia en ook musea deel uitmaken van het probleem.

Integendeel, de Fieldlab-experimenten van april vorig jaar waren zelfs ‘bemoedigend’. Telkens wordt cultuur meegenomen in het maatregelenpakket, tegen de wetenschappelijke bewijzen in en derhalve slechts om maatschappelijk draagvlak te creëren. Het kabinet onderschat de fundamentele culturele behoefte en waardigheid van mensen en van de maatschappij, en daarmee ook voordelen van cultuur als toenadering in een samenleving die in toenemende mate gepolariseerd raakt.

Het wordt tijd dat die blik eens gaat draaien.

Merlijn van Leerzem, Breda

Persconferentie

Was het niet nuttiger geweest als journalisten tijdens de halfslachtige en mij moedeloos makende persconferentie van afgelopen vrijdag aan onze premier de vraag hadden gesteld: ‘Meneer Rutte, maakt u zich en moeten wij ons in dat geval zo langzamerhand ook geen zorgen maken over de situatie rond Oekraïne?’

Henk Sikkema, Assen

Persconferentie (2)

Uit het oogpunt van voorlichting zal de afgelopen vrijdag gehouden persconferentie de geschiedenisboeken niet ingaan als een toonbeeld van professionaliteit: een bonte verzameling ongelijksoortige feiten, cijfers en aannames, met maar af en toe een onvolkomen toelichting of verklaring.

Volgens recente opgaven beschikken de departementen gezamenlijk over 125 communicatieadviseurs, woordvoerders en publiekvoorlichters. Onder hen zal toch wel iemand schuilgaan, die weet dat het niet alleen anders, maar ook beter kan?

Hans van den Heuvel, oud-directeur voorlichting ministerie van Defensie, Zoetermeer

Sporten

Ik begreep het niet, ik begrijp het niet en ik zal het nooit begrijpen dat de musea langer dicht moeten blijven dan de sportscholen.

Wat moet je nou met alle geweld in een sportschool? Ernst en Mark vinden het belangrijk dat de lichamen van de mensen gezond blijven. Nou: ren een paar rondjes om de kerk, ga fietsen, pak de trap of een paard, spit je tuin drie spades diep om en dan die van je oude buren, wandel desnoods.

Hoezo sport is nodig om gezond te blijven? De kantine zal je bedoelen. VK-Magazine heeft het zaterdag namelijk over ‘tipsy turnen’ en dat je daar gepassioneerd aan verslingerd raakt. Een museum is net zo heilzaam voor een mens, we zijn toch niet alleen maar spieren?

Elly van den Boom , Den Haag

Don’t look up

Hoi hoi hoi we mogen weer. Kopen, kopen, kopen. Tassen, mandjes, schoenen, jurken, bloesjes, jasjes, hemden. En van alles om de dag wat op te fleuren. Want we hadden nog niet genoeg. Gelukkig gaan de kringloopwinkels ook weer open en de milieustraten ook. We gaan vervangen want we zijn zo verveeld. We moeten weggeven, uitgeven, niet sparen want dat is niet goed voor onze economie. We moeten drinken drinken drinken en schep het bord nog maar eens vol. Vergeet corona, vergeet de regels, vergeet het zorgpersoneel. Don’t look up. En doe je dat toch, vergeet dat vooral je blinddoek niet.

Letja de Goede, Drachten

Vijlbrief

Arme staatssecretaris Hans Vijlbrief. Nauwelijks in functie en nu al lijkt duidelijk: hij moet hangen, want hij is politiek verantwoordelijk voor de wonden van jarenlang wanbeleid in Groningen. De komende parlementaire enquête voorspelt weinig goeds.

Ik zou Vijlbrief willen suggereren het radicaal anders te doen: verhuis naar Groningen, neem vijf of zes topambtenaren mee, claim een vleugel van het provinciehuis, houd spreekuur, neem beslissingen, mobiliseer wie je ook maar nodig hebt om de problemen af te handelen in Groningen en zet het ministerie in Den Haag voor de rest van dit jaar buitenspel.

Je hebt een kansje op succes als je werkt vanuit de Groningse klei, in elk geval meer kans dan als je blijft hangen in het Haagse moeras.

Jan Adriaans, Hulst