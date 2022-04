Kaag laadt de verdenking op zich dat het belang van de partij zwaarder weegt dan dat van de slachtoffers

Minister Sigrid Kaag van Financiën (D66) voor aanvang van een Kamerdebat. Beeld Freek van den Bergh / de Volkskrant

Het kabinet is nauwelijks bekomen van de opzichtige worsteling van minister Hugo de Jonge met de waarheid, of minister Sigrid Kaag zit alweer in hetzelfde schuitje. Nu al negen dagen geeft zij geen duidelijk antwoord op de vraag wanneer zij wist van het grensoverschrijdend gedrag door partijprominent Frans van Drimmelen en wanneer zij hoorde van de belastende conclusies daarover uit een vertrouwelijk rapport. Ook de vraag waarom dat niet leidde tot maatregelen wacht nog op antwoord, evenals de vraag waarom Kaag niet inging op hulpverzoeken van het slachtoffer.

De verdenking dat ze zich vooral heeft laten leiden door de angst voor reputatieschade hing vorig jaar al boven Kaag. Het toen wél gepubliceerde gedeelte van het rapport van onderzoeksbureau Bing was voor de partijleider aanleiding om opgelucht te concluderen dat ‘nergens in onze vereniging sprake is van een structureel onveilige omgeving’. Dat was destijds al een gewaagde conclusie, aangezien Bing tal van meldingen kreeg van D66’ers die onveilige momenten meemaakten. Omdat de slachtoffers er verder geen zaak van wilden maken, soms uit angst voor de gevolgen voor henzelf en hun loopbaan, zocht het bureau het niet tot in detail uit. Maar daarmee waren de meldingen niet opeens weg natuurlijk.

Het is nog vreemder dat de aanstootgevendste affaire, die rond Van Drimmelen, in dat openbare gedeelte van het rapport werd afgedaan met de conclusie dat er geen sprake was geweest van seksuele intimidatie of machtsmisbruik. Drie weken later bleek in een vertrouwelijke bijlage dat er wel degelijk sprake was van grensoverschrijdend gedrag, maar die bijlage werd door de partij niet meer met de buitenwereld gedeeld. Ook intern is er geen enkele actie op ondernomen, althans niet voor zover kan worden nagegaan.

Natuurlijk zat Sigrid Kaag vlak voor de verkiezingen niet te wachten op negatieve publiciteit over de onveiligheid in haar eigen partij, maar ze had het moment ook kunnen aangrijpen om schoon schip te maken, spijt te betuigen voor dingen in het verleden zijn gebeurd, de slachtoffers de hand te reiken en aan iedereen duidelijk te maken dat nu onder haar leiderschap andere normen gelden. Elke dag die ze nog langer zwijgt over het optreden van de partijtop in deze kwestie, draagt bij aan het beeld dat het tegenovergestelde het geval is.