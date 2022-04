Kaag had de vrouw in kwestie absoluut moeten helpen. Maar niet omdat ze ook een vrouw is

Noem het hoogverraad aan de zusters, maar ik heb het altijd een verschrikkelijke uitspraak gevonden. Het zinnetje staat op mokken, T-shirts, hoody’s, posters. ‘Feminist wall art’ heet die laatste categorie op Etsy, voor pakweg 5 euro kunt u de wc-muur ermee empoweren.

‘There is a special place in hell for women who don’t help other women’, luidt de beroemde quote van Madeleine Albright, voormalig minister van Buitenlandse Zaken in de VS. In het Nederlands: ‘Voor vrouwen die andere vrouwen niet helpen is een speciaal plekje gereserveerd in de hel.’

Toen Albright onlangs op 84-jarige leeftijd overleed, werd-ie weer volop van stal gehaald en deze week, in wat op sociale media inmiddels ‘D66-gate’ heet, speelde het citaat weer een grote rol. Sigrid Kaag gebruikte het toen ze zich als lijsttrekker uitsprak tegen seksisme in de politiek. En dus werd ze er deze week mee geconfronteerd door journalisten. Hoe verhoudt deze feministische wijsheid zich tot haar passieve, afstandelijke houding tegenover het slachtoffer van partijprominent Frans van Drimmelen, vroegen die terecht. Was dit wat ze verstaat onder ‘helpen’?

Sowieso is het nooit een goed idee om mensen speciale plekjes in de hel toe te wensen, met uitzondering van Poetin en de makers van knellende panty’s, maar juist deze kwestie laat zien waarom het zo’n problematische uitspraak is. Een dag voor de hobbesiaanse toestand die voor een persconferentie door moest gaan, werd Alexander Pechtold op NPO Radio 1 geïnterviewd. Hij zou spreken in de hoedanigheid van CBR-directeur, maar ja, ze konden er niet omheen, verontschuldigde de presentator zich bijna. Pechtold was destijds immers partijleider, bemoeide zich ertegenaan, maar ondernam nauwelijks iets tegen zijn vriend Van Drimmelen.

Moeiteloos pareerde Pechtold de vragen. Híj was niet verantwoordelijk geweest, dat was het partijbestuur, legde hij uit. Hij kon als partijleider toch niet verantwoordelijk zijn voor het ‘privégedrag’ van ‘alle leden’ van D66? Het afstandelijke toontje, van een man die er nota bene met zijn neus bovenop had gestaan, was veelzeggend – en dat de interviewer er genoegen mee nam óók.

Zeker, Sigrid Kaag is nu verantwoordelijk, zo werkt het in de politiek. Ze heeft grote fouten gemaakt door het Bing-onderzoek veel te zonnig te interpreteren en zich schandalig afstandelijk op te stellen tegenover het slachtoffer. En ja, dat is des te pijnlijker voor iemand die zich zo afficheert als voorvechter van de vrouwenzaak. Maar Pechtold hield zich als partijleider op dit gebied ook niet bepaald op de vlakte. Hij sprak zich uit tegen genderongelijkheid, en vóór #MeToo. In 2017 was hij zelfs ambassadeur van ‘He for She’, een VN-campagne waarin mannen zich uitspraken tegen seksisme. ‘Om dit echt te veranderen, is het belangrijk dat mannen opstaan en zich laten horen’, schreef hij. En: ‘Spreek je vrienden aan. Durf je uit te spreken als ze te ver gaan.’ Dat was een paar maanden nadat het slachtoffer van Van Drimmelen gedesillusioneerd de partij had verlaten.

Het gaat me hier niet om de hypocrisie – nou ja, óók – maar om het verschil tussen Kaag en Pechtold. Wie kan zich afstandelijkheid permitteren? Wie houden we moreel verantwoordelijk?

Vrouwen zijn nog altijd probleemeigenaar van dit soort dossiers. En een citaat als dat van Albright doet er niets aan om dat te verbeteren. Het reduceert vrouwen tot wat er tussen hun benen zit en draagt hun op andere vrouwen te helpen, ongeacht wat ze van hen of de situatie vinden. Het is, kortom, een aanmatigende tegeltjeswijsheid van jewelste.

Dat neemt niet weg dat Kaag de vrouw in kwestie absoluut had moeten helpen. Niet omdat ze ook een vrouw is, nee: simpelweg omdat gelijkwaardigheid een grondbeginsel is van haar partij.