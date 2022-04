Kaag denkt lang genoeg na over haar woorden van spijt om ze ongeloofwaardig te maken

Donderdag reageerde Sigrid Kaag, partijleider van D66, eindelijk op alle consternatie rond de affaire-Van Drimmelen. Daarin wordt een prominent partijlid beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag jegens een vrouwelijk D66-lid. Door toedoen van de Volkskrant is de affaire opeens weer uiterst actueel geworden.

Om de kou alvast een beetje uit de lucht te halen had partijvoorzitter Everhardt de zwaarbelaagde Van Drimmelen woensdag verzocht zijn partijlidmaatschap op te zeggen. Van Drimmelen honoreerde het verzoek en royeerde zichzelf. Wel nam hij nog even de gelegenheid te baat de media van een ‘hetze’ en ‘veel onwaarheden’ te betichten.

Van Drimmelen was een machtig man binnen D66. Dat zag je goed aan de foto die van hem werd genomen in 2006, nadat Alexander Pechtold Lousewies van der Laan had verslagen in de strijd om het lijsttrekkerschap. Twee rijen achter de zegevierende Pechtold verrijst een man uit de meute die triomfantelijk met zijn armen zwaait: Van Drimmelen. Niet Pechtold heeft gewonnen, zegt de foto, maar Ik, Van Drimmelen, het campagnegenie dat hem op het schild heeft gehesen.

Van Drimmelen: het is een naam uit een toneelstuk waarvan de schrijver het telefoonboek heeft doorgebladerd op zoek naar een geschikte naam voor de boekhouder uit het stuk. Als Theo Maassen destijds niet op Henk van den Tillaart was gekomen, had hij zijn jubilaris Frans van Drimmelen genoemd, de sukkel die intussen als enige de code van de brandkast kent.

Van Drimmelen introduceerde Sigrid Kaag al als mogelijke opvolger van Alexander Pechtold toen Kaag nog niet eens lid was van de partij. Je bent lid van de landelijke talentencommissie of je bent het niet. Als elk talent lid moet zijn, wordt de spoeling wel heel dun, zeggen ze bij D66. Een talent ben je, lid kun je worden – misschien moeten ze bij de PvdA ook zo gaan denken.

Van Drimmelen was de Macher binnen D66, Kaag de Gemachte. Tussen die twee types bestaat altijd een hechte band. De Gemachte staat bij de Macher in het krijt; hij of zij is hem op zijn minst bescherming schuldig, bijvoorbeeld wanneer er een explosief rapport op tafel ligt met de naam van de Macher erin.

Het gaat in de affaire-Van Drimmelen om een rapport dat al ruim een jaar oud is, van Bureau Bing. Het bestaat uit twee delen, een openbaar en een vertrouwelijk deel. In het openbare deel staat dat je je binnen D66 helemaal veilig kon voelen, behalve wanneer Van Drimmelen in de buurt was – maar dat laatste stond alleen in het vertrouwelijke deel. Kaag had er op juridisch advies voor gekozen alleen het openbare deel te lezen. Daaruit concludeerde ze vorig jaar dat van structureel grensoverschrijdend gedrag geen sprake was: op naar de verkiezingszege.

Als we dit voortaan de norm maken voor onderzoeksrapporten, wordt het een puinhoop. Eén deel waaruit geciteerd mag worden om iedereen vrij te pleiten, een vertrouwelijk deel waarin de waarheid staat, maar dat onder de pet moet blijven – zogenaamd om betrokkenen te beschermen. Kaag was door de belaagde vrouw in kwestie op de hoogte gesteld van die tweeslachtigheid, maar verwees haar voor alle zekerheid door naar de advocaat. Dat vond ze achteraf wel een beetje formeel, zei ze donderdag. ‘Hier heeft een vrouw te lang geen erkenning gehad voor geleden pijn.’

Zelfs empathie wordt tegenwoordig geuit in politiek correcte formules. Kaag moest er niettemin een jaar over nadenken: lang genoeg om haar woorden van spijt ongeloofwaardig te maken.