Juridisch heeft de man gelijk: dit veld is verboden voor honden. Maar wat is zijn persoonlijke belang?

Ik heb een vriend op bezoek die niet van wandelen houdt. We laten de hond uit en op de terugweg stelt hij voor het grasveld diagonaal over te steken om eerder thuis te zijn.

‘Dit veld is verboden voor honden’, zeg ik.

‘Ach, joh.’

‘Daar woont een man die niet wil dat we op het veld lopen.’ Ik wijs naar het aangrenzende appartementencomplex.

‘Wat voor man?’

Het verhaal begint bij mijn hond, die ik een paar maanden geleden uit het asiel heb gehaald. Met de staart tussen de poten liep ze achter me aan door de straat. Ze was overal bang voor: containers langs de weg, het bushokje, de rateltikker van een groen stoplicht. Zelfs voor het bos. Ik dacht: gewoon volhouden, ze komt er vanzelf achter dat hier niets is om bang voor te zijn. Het komt wel goed.

De mensen op straat hielpen niet mee; het was alsof de hele buurt tegen ons samenspande. We liepen een keer op de stoep toen plotseling een voordeur open zwaaide en een vrouw naar buiten stapte die met een driftig gebaar een beker leeggooide in de voortuin. Mijn hond schoot naar achteren en trok de riem en haar tuig strak. Een van de bandjes loopt over haar borst; door de riem voelde ik haar hartje bonken.

Elke wandeling liepen we over het grasveld aan het eind van de straat, het enige veld waar mijn hond durfde te lopen, totdat er een man uit het aangrenzende appartementencomplex kwam. ‘Ik zie jou hier telkens lopen. Weet jij wel dat hier geen honden mogen komen?’

Daarna dacht ik niet meer aan die man en dat veld, want het kwam goed: mijn hond begon haar staart in een tevreden krul te dragen en toen waren er genoeg andere velden waar we naartoe konden.

‘Die man zei dat zijn kleinkinderen weleens op het veld spelen’, zeg ik. ‘Hij wil niet dat die in de hondenpoep trappen.’

‘Maar jouw hond poept hier toch niet? En jij ruimt haar poep toch altijd op? Heb je dat tegen hem gezegd?’

‘Ja, maar juridisch heeft hij gelijk. Dit veld is verboden voor honden.’

‘Maar wat is zijn persoonlijke belang?’, vraagt de vriend.

Ik denk: o God, daar gaan we.

‘Die man heeft er nooit werkelijk hinder van ondervonden dat jij hier liep’, zegt hij. ‘Voor hem verandert er niets. Voor jou wel: jij moet met een omweg naar huis.’ Hij kijkt me met fonkelende ogen aan. ‘Dáár gaat het om, daar geniet hij van. Hij voelt zich beter dan jij omdat hij rijk is.’

Ik weet het niet, hoor. Deze vriend heeft ook allerlei theorieën over de mensen die mijn hond niet mag. Als ze haar staart laat zakken en argwanend naar iemand omhoog kijkt, zegt hij: ‘Dat is waarschijnlijk een pedofiel.’

Toch moet ik er telkens aan denken. Het is die man ongetwijfeld opgevallen dat ik nu niet meer over het veld loop. Voelt hij zich een winnaar? Ik weet nog dat hij me aan het eind van het gesprek een knipoog had gegeven, maar dat was geen vriendelijke knipoog geweest – eerder een beetje neerbuigend. Of heb ik dat achteraf verzonnen?

Als ik op een pad buiten de stad word ingehaald door een wielrenner van wie ik het gezicht niet kan zien, die naar een ander pad wijst en roept: ‘Dáár moet je lopen, dit is het fietspad!’, geef ik hem in gedachten het gezicht van de man in het appartementencomplex.

Er is een groot economisch verschil tussen die man en mij, dat is in elk geval waar. Aan de voorkant van het flatgebouw waarin ik woon prijkt een bonte verzameling gekleurde zonneschermen en parasols, en op de balkonnetjes aan de achterkant staan vuilnisbakken en lege bierkratten. Het gebouw aan de andere kant van het veld is modern, strak en uniform, met keurig bijgehouden groen op de balkons. Een woning in dat complex kost bijna een miljoen.

Een paar dagen later, als ik met mijn hond loop en fietsers me tegemoetkomen, krijg ik antwoord. Een van hen is de man uit het appartementencomplex. Hij kijkt naar mijn hond en naar mij, en plotseling straalt hij. Zijn kin gaat de lucht in en de triomf spat van zijn gezicht. Dus tóch.