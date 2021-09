Juist omdat de Grand Prix zo’n succes was, moet ook de evenementensector de ruimte krijgen

De anderhalvemetersamenleving was in Zandvoort feitelijk afgeschaft. Beeld AP

Nog steeds lopen de meningen uiteen over de vraag of het wenselijk en logisch was om tijdens een klimaatcrisis de hoogmis van de benzinemotor te celebreren in een natuurgebied. Feit is echter dat vele duizenden mensen het eerste, zonovergoten weekend van september hebben genoten van de Grand Prix van Nederland. En dat hadden zij vermoedelijk ook gedaan als Max Verstappen niet had gewonnen.

De gevreesde congestieverschijnselen op het spoor en op de wegen naar Zandvoort bleven goeddeels uit. Aanpalende gemeenten hebben betrekkelijk weinig overlast ondervonden van het massa-evenement. Het F1-minnend publiek kwam om te feesten, niet om te keten. Het strand en de boulevard van Zandvoort waren the day after alweer opgeruimd. En de organisatoren durven er van uit te gaan dat het F1-circus Zandvoort ook de komende jaren zal blijven aandoen. Zelfs volgens sceptici was de terugkeer van de Grand Prix naar Zandvoort een succes. Zeker als het circuit tussen de duinen, conform de verwachting, geen coronabrandhaard zal blijken te zijn. Met zijn aanwezigheid in Zandvoort heeft het staatshoofd koninklijke goedkeuring gegeven aan het spektakel.

De beelden van kolkende mensenmassa’s in de Tarzanbocht wekken echter niet meteen associaties met het ‘geplaceerde evenement’ waarvoor de Dutch Grand Prix moest doorgaan. In Zandvoort was de anderhalvemetersamenleving feitelijk afgeschaft. En daarmee komt ook de rechtvaardiging te vervallen voor de restricties in het toelatingsbeleid waaronder de cultuur- en evenementensector nog gebukt gaan. Zelfs als zou kunnen worden vastgesteld dat in Zandvoort beter werd toegezien op de naleving van de coronamaatregelen dan het geval was bij de evenementen tijdens het ‘dansen met Janssen’-intermezzo, dan nog is er geen gegronde reden om de cultuur- en evenementensector zó achter te stellen. Niet alleen ten opzichte van de geoliede PR-machine van de F1, maar ook in vergelijking cultuur- en evenementensector in de ons omringende landen.

Vooralsnog heeft de euforie rondom de Grand Prix en Max Verstappen het chagrijn bij de organisatoren van andere publieksevenementen slechts aangewakkerd. Maar ze kunnen ook welkome argumenten ontlenen aan het welslagen van ‘Zandvoort’. En komende zaterdag, tijdens de protestmarsen van de evenementenbranche, kunnen zij laten zien dat ook zij het crowd management beheersen.