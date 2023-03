Dagenlang werken om materiële verlangens te bevredigen, het voelt soms wat leeg. En dus besloot ik buiten op zoek te naar een streepje zon om daar te flierefluiten. Maar omdat ik een kind van mijn tijd ben en dus niet in staat een open zee van tijd zonder hulpmiddelen te bevaren, greep ik al vrij snel naar mijn kompas genaamd telefoon en opende Twitter.

De spijt kwam subiet, want ik had mijzelf voorgenomen de vele digitale bermbrandjes die horen bij verkiezingstijd, die bovendien dagenlang blijven doorsmeulen omdat iedere jandoedel er vanuit de dieptes van zijn onderbuik zuurstof in blijft blazen, ditmaal aan mij voorbij te laten gaan.

Ik dacht: als de verschillen in een maatschappij verkiezing na verkiezing toenemen, valt het te verwachten dat mensen uiteindelijk stemmen op gekken die in staat zijn het hele systeem af te breken. Het is daarom zinloos een logica in hun argumenten te ontwaren, want die is er niet.

Maar ja, toen had ik Twitter dus al geopend en zag ik opeens allemaal fragmenten van debatten waarin vluchtelingen werden geofferd op het altaar van de afgunst. Ik zag stukjes van xenofobe populisten wier argumenten door leden van regeringspartijen werden omarmd, waardoor die laatsten mij deden denken aan de Egyptische plevier, de vogel die in de mond van de krokodil rond mag kruipen om er parasieten weg te pikken.

U denkt nu natuurlijk: wat voor rare snijboon hebben ze ditmaal gevraagd als invalcolumnist? Wie denkt er nu aan de Egyptische plevier zodra hij een VVD’er op Twitter ziet? Maar mijn gedachten vliegen wel vaker zonder enige logica van hot naar her, alsof er een zwerm spreeuwen in mijn hoofd zit.

Dat gebeurde bijvoorbeeld toen ik weer die oude tekst van Baudet voorbij zag komen over dat vrouwen het beste klaarkomen als hun bedpartner een ‘nietsontziende mannelijkheid’ tentoonspreidt, zoals verkrachters doen. Juist omdat Baudet het vrouwelijk orgasme als het hoogst haalbare beschouwde, moest ik denken aan Ovidius.

Dat was een Romeinse dichter die door keizer Augustus werd verbannen omdat hij schreef: ‘wanneer de vrouw op hetzelfde moment klaarkomt als haar minnaar, is dat het toppunt van genot’. Hartstikke onkies, vond Augustus, want het vrouwelijk orgasme wekt overspel in de hand.

De spreeuwen hadden mij naar een vermakelijke plek gebracht, want als je maar ver genoeg teruggaat, zijn alle zelfverklaarde conservatieven, zelfs die met een antieke tempel als logo, zo progressief dat ze erom verbannen zouden worden. Maar ja, het was inmiddels tweeduizend jaar later, het streepje zon was bovendien verdwenen dus ik dacht: dan doe ik het zelf wel, waarna ik naar de stembus liep.