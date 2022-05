Juist het einde van Ruttes ruilpolitiek hoort bij de nieuwe bestuurscultuur

Attje Kuiken en Jesse Klaver zijn na afloop erg teleurgesteld over het gesprek over de Voorjaarsnota met Kaag en Rutte. Beeld Jiri Büller

De problemen van het kabinet trekken veel aandacht, maar de oppositie heeft het ook niet makkelijk. Zie je maar eens te profileren als je de aandacht moet delen met vijftien andere fracties.

De drukte in de oppositiebankjes kwam deze week pregnant in beeld door de rondgang van premier Rutte en minister Kaag van Financiën langs al die fractiekamers in hun zoektocht naar steun voor hun Voorjaarsnota. Nogal wat oppositiefracties ruiken hun kans nu de oorlog, de inflatie en de belastingproblemen grote gaten hebben geschoten in Kaags begroting.

Vooral voor PvdA en GroenLinks lijkt die kans er ook te komen. Samen hebben ze in beide Kamers voldoende zetels om het kabinet van een veilig fundament te voorzien. Heel ingewikkeld hoeft dat voor het kabinet bovendien niet te worden. Vanaf dag één zagen de linkse partijen twee grote omissies in het regeerakkoord: zowel aan een hogere winstbelasting als aan een eerlijke belasting op vermogen, wordt niet of nauwelijks gewerkt. Haal dáár nu dan eindelijk eens het geld, is nu dan ook hun volstrekt logische standpunt.

Dat roept wel de vraag op waarom de partijleiders Klaver en Kuiken zich zo teleurgesteld tonen nu Rutte en Kaag niet uit blijken op concrete onderhandelingen. Ze wilden slechts luisteren naar de oppositiewensen, zonder te streven naar een akkoord. ‘Ze komen alleen wat informatie ophalen’, sprak Klaver verbijsterd, het kabinet ervan beschuldigend dat het dus niets heeft begrepen van de ‘nieuwe bestuurscultuur’.

Maar was de oude bestuurscultuur niet juist die neiging van de kabinetten-Rutte om elke politieke onzekerheid dicht te regelen in akkoorden met Jan en alleman? Werden juist daardoor al die Kamerfracties niet in achterkamers met handen en voeten gebonden aan het kabinetsbeleid, waardoor een vrije gedachtenwisseling niet meer op gang kwam en onvolmaakte plannen tóch het parlement passeerden omdat het nou eenmaal zo was afgesproken?

Juist het einde van die ruilpolitiek zou deel moeten zijn van de nieuwe bestuurscultuur. Dat lijken Rutte en Kaag in dit geval beter te hebben begrepen. Als zij deze week inderdaad goed hebben geluisterd, moeten ze in staat zijn een Voorjaarsnota te maken die hun problemen oplost op een manier waarvan ook PvdA en GroenLinks zeggen dat het de goede kant op gaat, zónder dat die partijen tekenen bij het kruisje. Er moet immers ook iets overblijven om over te debatteren. Dat is voor ieders profilering beter.