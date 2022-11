Juist een ingewikkeld vonnis als dat over Chora onderscheidt ons van het Wilde Westen

Het Chora-vonnis zal in Defensiekringen hard zijn aangekomen, maar toch is het goed dat het er is. Ook in een oorlog geldt het recht.

Het valt niet mee om de situatie in de Chora-vallei in de nacht van 16 op 17 juni 2007 te beoordelen vanuit een leunstoel in Nederland. De omstandigheden waren extreem. Nederlandse en Afghaanse troepen werden bij verrassing aangevallen door honderden Taliban-strijders. De Nederlanders sloegen het offensief af met behulp van zwaar geschut, F-16-vliegtuigen en Apache-gevechtshelikopters. De slag om Chora werd het zwaarste gevecht dat Nederlandse militairen leverden sinds de Korea-oorlog, begin jaren ’50. En ook daarna kwam het niet meer zover. Onder Uruzgan-veteranen wordt er met nauwverholen trots aan teruggedacht: Chora geldt ook als een revanche voor de pijnlijke Nederlandse aftocht in Srebrenica in 1995.

Makkelijke keuzes waren er niet, in de hitte van de strijd. Al snel na de slag waren er berichten dat het leger disproportioneel geweld zou hebben gebruikt. Aan de andere kant: terugtrekking van de Nederlanders had kunnen leiden tot een bloedbad onder de door de Taliban belaagde dorpelingen, met nog veel meer slachtoffers als resultaat. Er kwam een onderzoek door het Openbaar Ministerie. Dat concludeerde in 2008 dat het geweld viel binnen de grenzen van het oorlogsrecht en de geldende geweldsinstructie. De betrokken militairen werden niet vervolgd.

Het oordeel van de rechtbank in Den Haag zal in Defensiekringen woensdag dan ook hard zijn aangekomen. Ruim vijftien jaar na dato luidt het oordeel alsnog dat er toch zeker één pijnlijke fout is gemaakt. Het bombardement dat Nederland uitvoerde op een wooncomplex was onrechtmatig. In het complex vielen zeker vijftien burgerdoden. Voordat het werd weggevaagd, had het Nederlandse commando zich er beter van moeten vergewissen dat het een militair doel was. De Nederlandse Staat is daarom verplicht tot een schadevergoeding aan de nabestaanden en de slachtoffers.

Dat is wrang voor de betrokkenen, die steeds hebben volgehouden dat zij zich met beperkte middelen en vanuit een zeer benarde positie probeerden te verdedigen tegen een nietsontziende tegenstander. Het is ook typisch zo’n vonnis dat in een stad als Moskou met opgetrokken wenkbrauwen zal worden ontvangen: als we zo gaan beginnen.

Maar juist daarom is het toch goed dat dit proces is gevoerd en dat de rechtbank zo nauwkeurig oordeelt: vol begrip voor de extreme omstandigheden maar tegelijkertijd benadrukkend dat een rechtsstaat ook tijdens oorlogshandelingen de beginselen van het internationaal humanitair recht moet blijven respecteren en daarover verantwoording moet afleggen.

Precies dat onderscheidt ons van het Wilde Westen.