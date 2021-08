‘Juist de oudste bomen zijn belangrijk voor natuur en klimaat. Die moeten we dus laten staan’

Suzanne Simard: ‘Ik heb een hele vallei zien veranderen in een dorre, kale zone. Het werk in de bossen opende mijn ogen.’ Beeld Diana Markosian

Ze heeft problemen met ademhalen, haar ogen prikken. Suzanne Simard (60), hoogleraar bosecologie aan de universiteit van Brits-Columbia, is omringd door vuur. Minstens vijf bosbranden wakkeren rondom het stadje waar ze een appartement bewoont, een einde is nog niet in zicht. De gevolgen van de ongekende hittegolf van een paar weken geleden, met temperatuurrecords van tegen de 50 graden.

‘Beangstigend’, zegt ze. ‘Op dit moment zijn nog zo’n tweehonderd branden gaande, het bos is kurkdroog, ook al is er af en toe enige regen gevallen. Er is nog totaal geen controle over het vuur.’ Ze verwacht dat deze situatie zal aanhouden tot de herfst wat serieuze regen brengt. Tot die tijd ligt het openbare leven in haar woonplaats zo goed als stil. ‘Een app op onze telefoons waarschuwt ons wanneer we eventueel moeten evacueren.’

Het is de tol van klimaatverandering, zegt ze beslist. Daarin is ze bepaald niet de enige, de extreme weersverschijnselen van dit jaar over de hele wereld worden door talloze wetenschappers toegeschreven aan klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen. Toch blijven er eeuwig twijfelaars en ontkenners. Wat zegt ze tegen hen?

‘De verandering doet zich niet alleen hier in Canada voor, maar over de hele aarde. Er zijn steeds meer orkanen, de poolgebieden warmen op, permafrost smelt, bossen verdrogen – met alle gevolgen van dien. Nu zie ik de mensen lijden. Dat is niet ‘gewoon het weer’. Het warmterecord hier is niet enkel een record, maar een piekje in een trend. De indicatoren zijn moeilijk te ontkennen. Natuurlijk zijn er altijd ontkenners, maar in plaats van onze energie aan hen te besteden, kunnen we beter kijken hoe we de problemen kunnen aanpakken.’

Haar aanpak schuilt voornamelijk in een andere manier van kijken naar bossen, bomen en hun onderlinge samenhang. De door haar gedoopte ‘moederbomen’ – de oudste en grootste exemplaren uit een groep – spelen daarin een centrale rol. Door chemische signalen (identiek aan menselijke neurotransmitters) via ondergrondse schimmelnetwerken en wortelstelsels communiceren de bomen met elkaar en geven ze waarschuwingen af – het ‘Wood Wide Web’, zoals ze dat noemde. Ook voorzien de oude moederbomen hun jongere verwanten van water en voeding. Zoals moeders doen.

Simard groeide op in de bossen van Brits-Columbia. Ze herinnert zich grizzlyberen in de junisneeuw en schaduwrijke clusters van bergzilversparren, hemlocksparren en andere soorten. Boven de ‘tienerboompjes’ torenden oudere bomen, sommige wel een paar eeuwen oud. Ze stonden er in een onderlinge samenhang, die ze pas veel later in haar leven zou leren kennen.

Generaties lang leefde haar familie van het kappen van die bomen voor de houtproductie. Simard heeft er zelf aan meegewerkt, als een van de eersten uit een generatie vrouwen in de houthakkersindustrie. Totdat ze zag wat dat werk aanrichtte in de natuur en daar vraagtekens bij begon te plaatsen. In haar boek Op zoek naar de moederboom – Ontdek de wijsheid van bossen, net in vertaling verschenen bij Prometheus, beschrijft ze haar leven in en met de bomen, en legt ze uit hoe ze als wetenschapper de onderlinge verbanden van het Wood Wide Web. Het is tevens ‘een liefdesbrief aan haar familie’, schrijft ze, die haar alles vertelde over bossen en die haar leerde ‘hoe wij dit land hebben gekoloniseerd en hoe we ondanks ontberingen vreugdevol konden leven’.

Er was niet één omslagpunt, maar Simard begon geleidelijk in te zien wat het kappen aanrichtte. De afgeschraapte bodem, waarin alle opgebouwde schimmelnetwerken waren vernietigd – ze zag het met lede ogen aan. Simard: ‘Als kind zag ik alleen dat oude bos. Er werd wel gekapt, maar alleen kleinschalig. Dat veranderde langzaamaan, onder meer door de gestegen vraag naar hout. Zelf werkte ik in prachtige bossen waarvan ik wist dat die in korte tijd zouden verdwijnen door mijn toedoen. Sinds 1982 heb ik een hele vallei zien veranderen in een dorre, kale zone. Het werk opende mijn ogen.’

Over het verschil tussen de ‘moderne’ houthakkerij en die van vroeger schrijft Simard: ‘Wat ertoe deed was dat houthakkers stilstonden bij wat ze deden en zorgvuldig overwogen welke individuele bomen ze neerhaalden.’ Dat veranderde: wat lang een rijk, biodivers bos was vol structuur, transformeerde door de kap in korte tijd in uitgestrekte, kale vlaktes waar het meeste leven uit de toplaag van de bodem was verdwenen. Eeuwenoude soorten werden vervangen door nieuwe die sneller groeien, maar minder natuurlijke weerstand bieden.

Een aanslag, kortom, op het complexe, fijnmazige ecosysteem dat eeuwen had kunnen bestaan en in haar ogen essentieel is voor een gezonde natuur – en daarmee voor de mens. Wanneer die structuren worden vervangen door kale vlaktes of door dun productiebos waar gezaaide bomen van dezelfde leeftijd keurig op een rij staan, krijgen bosbranden veel meer kans. Oude, dichte bossen dragen met hun schaduw bij aan afkoeling. Ze houden vocht langer vast en sommige soorten – zoals de ponderosa-den met zijn parasolvormige kroon – hebben een dikkere bast die hitte absorbeert en de boom ­beter beschermt tegen branden bij hitte­golven zoals in deze zomer.

Simard: ‘Nu zitten we aan onze laatste 3 procent van de oude bossen en vragen mensen zich pas hardop af waar we eigenlijk mee bezig zijn. Dat is behoorlijk laat.’

Over haar bevindingen rondom de samenhang van bomen en bossen publiceerde ze in 1997 als een van de eersten in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Sindsdien is het begrip Wood Wide Web – voorheen slechts deels beschreven door enkele wetenschappers, maar als term gemunt door Simard – bekend in brede kring. Net als Simard zelf: haar Ted-talk uit 2016 is inmiddels miljoenen keren bekeken. Haar ideeën zijn populair en slaan aan bij een breed publiek.

Critici beschuldigen u van antropomorfisme. Met de term ‘moederboom’ zou u bomen vermenselijken. Wat zegt u tegen hen?

‘Ik gebruik het woord ‘moederboom’ bewust. Daarmee wil ik bereiken dat mensen zichzelf als deel van natuur gaan beschouwen. In dat enigszins holistische inzicht zit een deel van de oplossing van de problemen met natuurvernietiging. Ik werk momenteel veel met inheemse bevolkingsgroepen in Canada. Hun cultuur zegt al eeuwenlang dat we allemaal één zijn. De westerse samenleving heeft een fout gemaakt: we hebben de natuur geëxploiteerd, zonder verantwoordelijkheid te nemen. Inheemse culturen zien het als hun plicht voor de natuur te zorgen en die niet enkel te plunderen. Je neemt, maar je geeft ook, door er verantwoordelijk mee om te gaan. Dat inzicht hoop ik bij ons ook weer terug te brengen.’

U lijkt in uw visie op de Duitse boswachter Peter Wohlleben, schrijver van bestsellers als Het verborgen leven van bomen.

‘Ik volg hem niet echt. Zijn Engelse uitgever vroeg me jaren geleden om een voorwoord te schrijven voor een vertaald boek van hem. Toen ik begon te lezen, zag ik dat er nogal wat van ‘mijn werk’ in zat. Dat vond ik dan ook het beste deel van het boek. Waar Wohlleben zegt dat bomen als mensen zijn, denk ik soms: je overdrijft. Ik hou niet altijd van zijn metaforen en overdrijvingen. Maar over de kern zijn we het eens: dat de natuur gelijkstaat aan de mens, en dat dat inzicht de eerste stap is naar een oplossing van onze problemen.

‘Om die reden heb ik dit boek ook ­geschreven. Ik heb gewerkt als onderzoeker, bosbouwer, in de industrie, voor de overheid, de universiteit – er moet iets veranderen. Alle inzichten die ik intern besprak, werden vrijwel genegeerd. Ze werden niet ontkend of weerlegd, maar bleven binnen de beperkte vakkring zonder dat er verder nog iets mee gebeurde. Daar werd ik moe van. Met mijn taal hoop ik nu een veel breder publiek te bereiken.’

Dat doel hoopt Simard sinds 2015 te bereiken via twee sporen. De weg naar het grote publiek begon met een Ted-talk. De andere, meer wetenschappelijke weg is het Mother Tree Project dat ze oprichtte. Daarmee experimenteert ze samen met wetenschappers en bosbouwers met nieuwe, alternatieve vormen van bosbouw.

Uw Ted-talk is door miljoenen bekeken. Hebt u daar een verklaring voor?

‘Per jaar komen er zo’n miljoen kijkers bij. Ik denk dat steeds meer mensen een verbinding met de natuur zoeken die ze zijn kwijtgeraakt. Het meestgehoorde commentaar op die video is: ‘Ik heb dit altijd al geweten.’ Dat snap ik: dit is hoe wij als mensen zijn. Het voelt goed om in de natuur te zijn, tussen de bomen.’

Langs het andere spoor, haar Mother Tree Project, wil Simard, zo schrijft ze in haar boek, een ‘opkomende filosofie verder ontwikkelen: complexity science, oftewel complexe systeemwetenschap. Dat kan de bosbouwpraktijk ‘transformeren tot iets wat adaptief en holistisch is en wegbeweegt van wat overmatig autoritair en simplistisch is geweest’.

Wat betekent dat precies in de praktijk?

‘Het is een experimentele manier van bosbouw. De gangbare praktijk in Canada is er een van zaaien en kappen. Die aanpak werkt niet voor de natuur. Er zijn andere manieren om bos divers te houden en koolstof te laten opslaan. Wij proberen met dit project alternatieven voor de huidige bosbouw te ontwikkelen. Zo experimenteren we met vijf methodes van bosbouw, inspelend op klimaatverandering en met behoud van de moederbomen van een bos.

‘Om een voorbeeld te geven: op de grote kale vlaktes waar alles is weggekapt, moet je nieuwe bomen zaaien omdat er geen natuurlijke aanvoer is van de oude soorten die daar al eeuwen gedijen. Maar in de kleinere percelen komen de zaden vanzelf op natuurlijke wijze de grond in, omdat er nog relatief voldoende bomen omheen zijn blijven staan die hun eigen zaden kunnen afwerpen. Zo herstelt de natuur zich dus zelf, zolang je er niet al te veel van wegkapt.

‘Het blijkt voor de biodiversiteit van een bos heel wezenlijk om de oudste bomen te laten staan, in plaats van ze om te hakken. Eén afzonderlijke boom sterft al snel af door stress of droogte. Maar in samenhang met andere overleeft die. Zo houd je belangrijke schimmels en mossen intact die anders verloren gaan, maar ook de opname van koolstof neemt toe. Dat zijn verrassende en verheugende resultaten.’

Aan het einde van uw boek schrijft u over de toekomst van bossen: ‘Ik ben hoopvol.’ Bent u dat nog steeds, nu u midden in de brandhaard zit?

‘Jazeker. Ik bestudeer mijn hele leven al ecosystemen. Ik snap hoe ze werken. Ze evolueren om zichzelf te genezen, bossen ook. Wij mensen hebben een sterke invloed, zoals blijkt uit de klimaatverandering. Maar we zijn onderdeel van het ecosysteem en kunnen slimmere keuzes maken. Ooit zullen we een balans vinden. Die slimme keuzes betekenen wat de bossen betreft ten eerste dat we onze energiesector moeten verlossen van koolstofuitstoot. We schuiven al een beetje op in de goede richting. Olie- en gasproducenten moeten een deel van hun winst besteden aan bestrijding van klimaateffecten. Joe Biden doet pogingen om over te stappen op elektrische auto’s in 2030. Dat is al enigszins hoopvol.

‘In de bossen, waar ik werk, kunnen we ook iets doen. Oude bossen slaan tonnen koolstof op. Die moeten we dus niet massaal kappen. De hittegolven en bosbranden van nu onderstrepen de urgentie daarvan.’

Is het niet al te laat?

‘Dat zal ik nooit zeggen. Ik heb twee kinderen! We mogen de hoop niet laten varen.

‘Ik ben 60, ik heb in zes decennia zo veel zien veranderen. Dat is op een bepaalde manier ook opwindend, omdat steeds meer mensen het probleem zien en openstaan voor verandering. We moeten hiermee leren omgaan, dit probleem zal tijdens ons leven niet meer verdwijnen. Dat is lastig. Maar ik zal nooit opgeven en blijven proberen dingen te veranderen.’

Suzanne Simard: Op zoek naar de moederboom. Uit het Engels vertaald door Titia Ram. Prometheus; € 25.