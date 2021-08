Juist de kinderboeken over vrolijke ijsbeertjes komen me leugenachtig voor

Ontroostbaar is ze. Het is meer gillen dan huilen – terwijl ze lijkt te slapen noch te waken. We staan naast haar bed en weten voor het eerst in lange tijd niet direct wat we moeten doen.

‘Pavor nocturnus!’, suggereert Google – en dat klinkt toch al bijna alsof Dracula ieder moment in hoogsteigen persoon zou kunnen materialiseren. Het Nederlandse ‘nachtangst’ klinkt al wat minder onoverkomelijk. Niet wakker maken, zeggen ze. Laten uithuilen, zeggen ze. Maar nadat we het veel te lang hebben aangezien, denken we: ze kunnen onze rug op.

Ik had die avond De grote vriendelijke reus uitgelezen. Had het daarmee te maken? We hadden gelezen dat de reuzen in een voor de gelegenheid gegraven ravijn werden gegooid en dat ze niets anders dan snoskommers zouden krijgen. We hadden gelezen dat de GVR in een mooi kasteel ging wonen en dat hij schrijver werd en dat dit zijn eerste boek was. Vertwijfeld had ze gezegd: ‘Maar hij bestaat toch alleen in het verhaal echt?’, en ik had geantwoord: ‘Ja, reuzen en monsters bestaan alleen in een verhaal echt.’

Wat is het toch met Roald Dahl? Een geweldige vader voor zijn kinderen en in letterlijk ieder ander opzicht een verschrikkelijke vent. Als je in zijn leven en werk op zoek gaat naar racisme, antisemitisme, seksisme kun je je zaklamp gerust thuislaten. Toen Dahl in Amerika woonde, zei een filmcriticus dat hij de meest zelfgenoegzame man in heel New York moest zijn geweest: ‘Vain to a point where it was a kind of natural wonder.’ Toen zijn uitgever er genoeg van had en hem wegstuurde, vierde het personeel feest.

Wat maakt zijn werk onweerstaanbaar voor kinderen en waarom lees ik het nog voor? Ik denk dat de slechtheid en de gemeenheid die erin zitten onlosmakelijke onderdelen vormen van het niet zo fraaie antwoord op die beide vragen. Het moreel onfrisse creëert zijn eigen spanning.

De beste kinderboeken gaan complexiteit niet uit de weg, toch is het invoelbaar maken van verwerpelijke verlangens, wreedheid of wraakzucht doorgaans een brug te ver. Maar mensen en hun gevoelens en verlangens zijn domweg ingewikkelder dan een moreel kompas dat wel of niet goed is afgesteld. Is een 4-jarige al toe aan dat besef?

Het zijn de boeken over vrolijke ijsbeertjes die spelen in de ongerepte natuur die me leugenachtig voorkomen; die ik niet wil voorlezen nadat ik overdag bossen heb zien branden en mensen die beter zouden moeten weten de problemen heb zien bagatelliseren.

Nog een paar weken en dan gaat ze naar school en ze is soms een beetje cranky van de spanning. Maar ze is er klaar voor, geloof ik. Ik niet. Ik denk niet dat ik er ooit klaar voor zal zijn.