Juist armere vrouwen zijn de klos van progressief-liberale opvattingen

Een van de nadelen van identiteitspolitiek is dat je nooit vooruitgaat in het leven. Hoe rijk en succesvol je ook bent, je blijft in de eerste plaats lid van een achtergestelde groep. Neem vrouwen: na een halve eeuw emancipatiebeleid zou de overheid moeten kiezen wie van hen ze nog steunt. Toch doet ze dat niet. Juist armere vrouwen zijn daarvan de klos. En dan niet van conservatief beleid, maar van progressief-liberale opvattingen.

Die zijn gebaseerd op de veronderstelling dat alle vrouwen altijd op achterstand staan. Toen Joris Luyendijk een rankingsysteem met vinkjes bedacht – voor ieder privilege krijg je er een – ging ook hij daar weer vanuit. De witte, hoopopgeleide man staat dan met zeven vinkjes bovenaan de pikorde. In dit frame kunnen vrouwen nooit meer dan zes vinkjes halen omdat ze geen man zijn. Alsof vrouwen niet tot de regenten kunnen behoren.

Hoe onjuist dit soort progressieve aannames zijn, blijkt bijvoorbeeld uit het vrouwenquotum voor raden van commissarissen, dat sinds 1 januari geldt en dat de EU nog verder wil aanscherpen. Daarvoor komen vrouwen in aanmerking die hoog zijn opgeleid en jaren ervaring hebben in de top van het bedrijfsleven. Vermoedelijk zijn ze getrouwd met dito mannen en ongetwijfeld maken ze deel uit van de hoogste welstandsklassen. De regeling voorziet zo in luxe bijbanen voor dames uit Aerdenhout, Bloemendaal en Wassenaar. Om hun uitverkiezing te rechtvaardigen slaken deze vrouwen hier en daar wat feministische kreten, maar eigenlijk zijn ze de prinsessen van de elite.

Hun bevoorrechte positie zou verdedigbaar zijn als andere vrouwen ervan profiteren, maar dat is niet goed aan te tonen. Dat bleek eerder al uit Noors onderzoek en laatst weer uit een Nederlands rapport: in bedrijven met vrouwen in de leiding vermindert de loonkloof tussen mannen en vrouwen bijvoorbeeld niet. Maar deze topvrouwen zijn wel goede rolmodellen, is altijd het volgende argument. Zou het? Dan kun je ook volhouden dat een bonus voor topmannen stimulerend is voor gewone arbeiders: als die goed hun best doen als orderpicker of pakketbezorger dan kunnen zij op een dag ook cashen.

De gratis kinderopvang die het kabinet per 2025 wil invoeren is een ander voorbeeld. De regeling moet een nieuwe puinhoop met toeslagen voorkomen en geldt tegelijk als een manier om vrouwenemancipatie te bevorderen. Als kinderopvang vrouwen niets kost, gaan ze vanzelf meer werken, is de redenering. Nog afgezien van de vraag of dit klopt, is de nieuwe maatregel een cadeau aan – jawel – de rijkere vrouwen. Kinderopvang is al vrijwel gratis voor gezinnen met een laag inkomen. De hogere inkomens betalen nu nog een deel zelf en dat kunnen ze natuurlijk best. Als het kabinet dit dure plan doorzet, profiteren vooral de betere kringen.

Ook de fiscale achterstelling van gezinnen met maar één werkende partner is aanvechtbaar. Deze stellen hebben soms traditionele opvattingen: de man moet de kost verdienen, de vrouw hoort thuis te blijven. Maar dikwijls hebben ze geen keus: om sociale of medische redenen kan een van de twee niet aan de slag. Toch betalen eenverdieners meer belasting dan tweeverdieners doordat ze minder profiteren van de arbeidskorting. En omdat ze meestal laagbetaalde banen hebben, zijn ze extra slecht af. De bestuurlijke kaste van tweeverdieners heeft zelf geen last van deze ongelijkheid, zodat ze zich onverschilligheid en moralisme – gij zult beiden werken! – kan permitteren.

Het roept de vraag op waar het bij emancipatie eigenlijk om draait. Om de plicht tot aanpassen aan de opvattingen van de gevestigde orde? Of juist om het recht daarvan af te wijken? Het is heel duidelijk dat de boven ons gestelden het eerste vinden.

Dit soort politiek leidt ertoe dat vrouwen die er al warmpjes bijzitten nog meer voordelen krijgen en dat armere vrouwen die niet leven volgens de modellen van de bovenklasse minder worden geholpen. Terwijl bestuurders juist nu oog moeten hebben voor problemen aan de onderkant. Die zijn gecompliceerd en hebben te maken met een slechte gezondheid, onzekere arbeidscontracten en onvoldoende opleiding. En ze zijn niet op te lossen met maatregelen die vooral de rijkere vrouwen ten goede komen.

Mirjam Janssen is historicus en journalist. Ze vervangt Danka Stuijver, die op vakantie is.