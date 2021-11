‘Juf, we zullen Annemaria Koekoek voortaan spelen zonder doodschieten, oké?’

‘Wat spelen ze vandaag toch leuk samen’, zegt mijn collega. Ik glimlach. ‘Annemaria Koekoek, zijn ze daar niet wat oud voor?’ Eerder veel te jong, besef ik even later. Het brave Annemaria Koekoek op het schoolplein blijkt een regelrechte imitatie van het morbide Squid Game.

Voor menig nieuwsmedium was de aankondiging deze week dat er een tweede seizoen komt van de wereldwijde Netflixhit breaking news. In de dystopische Koreaanse serie spelen 456 volwassenen aan de zelfkant van de maatschappij, in de hoop op een beter leven, kinderspelletjes als Annemaria Koekoek, knikkeren en touwtrekken. De hoofdprijs: maar liefst 39 miljoen euro. Voor die ene winnaar dan. De 455 verliezers moeten het spel met een uiterst gewelddadige dood bekopen.

Squid Game houdt de gemoederen flink bezig. Voorstanders zien de serie als een maatschappijkritische spiegel naar het voorbeeld van series als The Hunger Games en The Handmaid’s Tale en boeken als 1984. Allemaal waarschuwingen voor een duistere wereld van heersende elite, een hoge mate van surveillance en grote sociale ongelijkheid. De parallel met de toeslagenaffaire en schrijnende situaties van mensen met uitzichtloze schulden is snel gemaakt. Goed dus, zo’n serie, volgens hen, omdat het bijdraagt aan het broodnodige debat. Maar ook voor kinderen? Ouders moeten hun kroost behoeden voor gruwelijke beelden van sadistische spelletjes en slachtpartijen. De Kijkwijzer helpt hen daarbij.

Toch is de vraag of we juist degenen die het onderscheid tussen fantasie en werkelijkheid nog moeilijk kunnen maken beter moeten beschermen. Volgens tegenstanders van Squid Game wel. Zij beschouwen de serie als toppunt van verderfelijk, escapistisch vermaak in een steeds verder verhardende samenleving, slim verkocht door een streamingdienst die er goud geld mee verdient. Uiterst schadelijk, zeker voor kinderen. Helemaal nu TikTok en kindergameplatform Roblox worden overstroomd door filmfragmenten uit de serie.

De discussie doet me denken aan mijn tijd bij de AFM, waar we regelmatig spraken over tot hoever eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid moet gaan. Wanneer wordt bescherming paternalisme? We acteren immers als mens veel minder rationeel en verstandig dan we denken en hopen. Bijsluiters vol informatie en waarschuwingen over de risico’s van beleggen behoeden ons nauwelijks voor onverstandige financiële beslissingen. Eigen schuld dikke bult als je – verleid door slinkse aanbieders die behendig op ons irrationele handelen inspelen – een kat in de zak koopt.

Dat is makkelijk gezegd als je er warmpjes bij zit. De consequenties voor mensen die van weinig moeten rondkomen zijn vaak rampzalig. Sommige financiële producten horen simpelweg niet op de markt en worden dus verboden. Waarom sommige series dan niet? Dat debat moet worden gevoerd, maar het Commissariaat voor de Media houdt zich angstvallig stil.

Na de pauze bespreken we in de klas Squid Game. De meesten kinderen hebben de serie zelf niet gezien, maar de trailer en de ontelbare filmpjes op internet wel. Het valt me op dat ze helder kunnen benoemen waarom het niet goed is om daar als 9-jarige naar te kijken. ‘Juf, we zullen Annemaria Koekoek voortaan spelen zonder doodschieten, oké?’ concluderen ze zelf. ‘Al zijn we echt niet bang voor nachtmerries hoor!’

Als ik ze de volgende dag in de pauze op het speelplein als gekken achter elkaar aan zie rennen vraag ik: ‘Spelen jullie geen Annemaria Koekoek meer?’ Waarop hun antwoord is: ‘Nee hoor, veel te saai. We spelen Hunger Games.’