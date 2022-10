Jubelen over het prachtige mbo is loos zolang je mbo’ers niet beter betaalt

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf had, bekent hij, ‘een beetje een blinde vlek’ voor het mbo, het grootste schooltype in Nederland, waar bijna een half miljoen mensen onderwijs volgen. Maar nu het mbo in zijn portefeuille zit en hij veel op werkbezoek gaat en met studenten praat, is hij erachter: het mbo is top. Zo veelzijdig, zoveel talent! Dijkgraaf heeft flinke ambities met het mbo, schrijft hij aan de Tweede Kamer. Het moet ‘gelijkwaardig’ worden aan het hoger onderwijs. ‘We moeten af van het hoger-lagerdenken.’

Daarom pompt hij veel geld in het mbo: 4,4 miljard euro tot en met 2027. Dat geld gaat naar beter onderwijs, kleinere groepen, het voorkomen van uitval, vakkundige docenten en naar vernieuwing. Nu maar hopen dat niet wéér bergen geld weglekken naar ondoordachte, opgelegde onderwijsexperimenten.

Los daarvan heeft Dijkgraaf gelijk. Er is geen enkele reden om neer te kijken op mbo’ers. Het is discriminerend dat zij niet bij studentenverenigingen mogen en geen studentenkortingen krijgen. Mbo’ers vormen het hart van de samenleving. Zonder timmerlieden, monteurs, verzorgenden, kinderopvangmedewerkers, schilders en elektriciens stort gans het raderwerk in.

Dijkgraafs ‘missie’ komt op een moment dat er een schreeuwend tekort is aan vakmensen in de zorg, de bouw en de techniek. Zonder hen wordt het niets met het miljoen nieuwe woningen, de warmtepompen en zonnepanelen, de kinderopvang voor iedereen.

Toch voelt het ongemakkelijk als hoogopgeleiden met macht en aanzien de lof van het mbo zingen. Jarenlang was het credo van de beleidsmakers: méér hoogopgeleiden. Sinds 2004 is het streven in Nederland en in Europa dat de helft van de bevolking een hbo- of universitair diploma heeft; alleen dan kan onze kenniseconomie de concurrentie bijbenen. Dat is gelukt. Het aantal hoogopgeleiden verdrievoudigde in 40 jaar, van 11 naar 35,5 procent. Van de 25- tot 35-jarigen was in 2021 55 procent hoogopgeleid (www.cbs.nl) Vergeten werd dat er mensen moeten zijn die plannen uitvoeren.

Geen wonder dat mbo’ers zich in de diplomamaatschappij de afvallers voelen in de ratrace.

Velen denken dat zij met het vmbo-advies in groep 8 het stempel ‘dom’ hebben en merken dat hun toekomstig beroep weinig status heeft. Zo zouden jongeren zich niet moeten voelen. Maar je poetst het verschil tussen ‘hoog’ en ‘laag’, waarop ons onderwijssysteem en de maatschappij zijn gebaseerd niet weg met een opgetogen ‘leve het mbo’-verhaal. In dat gejubel sluipt valse lucht. Het is verbale cosmetiek.

Dijkgraaf praat niet over de enorme salarisverschillen die het statusverschil veroorzaken. Academici verdienen tweemaal zoveel als mbo’ers. Ook Dijkgraaf beweerde, in het tv-programma HLF8, dat je met een mbo-diploma ‘hele goeie banen’ kon krijgen. Het is de mythe van de loodgieter die in een villa woont. Die zeldzame loodgieter bestaat, maar de meeste mbo’s zijn geen ondernemers maar hebben laagbetaalde (flex)banen. Loodgieters verdienen gemiddeld 1.950 euro per maand (werkgeluk.nl) Het startsalaris van een mbo-verzorgende is 1.500 euro. Van zo’n inkomen kun je geen gezin onderhouden en geen huis kopen. Studenten – en hun ouders – weten dat. Ook ‘de markt’ weet dat de salarissen omhoog moeten, maar het gebeurt niet.

Ons onderwijs is een ladder met op elke sport ervan een bijbehorend toekomstig salaris. Het slechten van de muur tussen hoog en laag moet eerder in het onderwijs gebeuren. Pin kinderen op hun elfde niet vast op een verondersteld niveau. Leg hun geen plafond op. Laat de keuze tussen ‘praktisch’ en ‘theoretisch’ langer open. Beide routes zouden gelijkwaardig moeten zijn, in status, beloning en waardering. Zolang we die ladder niet omverschoppen is ieder ministerieel propagandapraatje hol.