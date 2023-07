Joy en zijn vrouwen in ‘B&B vol liefde’ zijn spiritueel, maar dan op de nieuwe manier

Je weet dat je uniek bent als je deze maanden níét naar B&B vol liefde kijkt, en ik ben niet uniek. Ik wil niet uniek zijn, ik wil mijn zomer wijden aan singles Leendert en Petri en Walter en de witte pauw van Walter en de houten wasmachine van Bram en de dunne, lange paardenstaart van Kees.

Maar wat ik het liefst wil weten is: hoe slagen de makers erin om elk jaar in het buitenland een stuk of tien Nederlandse B&B-houders te vinden die volstrekt argeloos zijn, excentriek, onbeschaamd, niet op de hoogte van het feit dat ze aan een programma meedoen dat door miljarden mensen wordt bekeken en o ja, ook nog vrijgezel? Hoe kun je zo’n goed programma maken, de hele zomer, elke dag een uur lang?

Het is een raadsel. Er is veel over te zeggen, maar voor de mensen die niet kijken is dat niet leuk, dus wil ik er één ding uitlichten dat iets zegt over de mens van nu, want zo ben ik.

Op Mount Joy in Spanje zit een single, jonge man die Joy heet, en die heeft daar een movement. Wat hij daarmee bedoelt is onduidelijk, het komt op mij allemaal erg ongevaccineerd over, maar dat zal aan mij liggen. Joys movement houdt vooral in dat hij de hele dag met een stel vrienden op een oud bankstel zit, buiten, naast de parkeerplek van zijn auto. En dat hij spiritueel is.

Nu zijn veel deelnemers aan dit programma spiritueel, maar Joy en de jonge vrouwen die naar hem toekomen zijn dat op de nieuwe manier. Dus niet: tantrisch dansen en praten over je zonnevlecht. Maar wel: erg hameren op het verschil tussen man en vrouw.

Joy en zijn liefdeskandidaten, vooral Babette (beroep: soundhealer), hebben het constant over mannelijke versus vrouwelijke energie. Als er een klus geklaard moet worden, doet Joy dat, want hij is een man. Als er een altaartje opgetuigd moet worden, doet Babette dat, want zij is een vrouw. In bed speelt Joy de baas, laat hij en passant weten.

Hij schroomt ook niet om na een paar dagen te vragen hoe en waar Babette zou willen bevallen, want hij wil kinderen, ‘minstens twee’. Gelukkig geeft zij het goede antwoord: thuis en in bad. Dit alles riekt naar Thierry Baudet, conservatisme, Amerika, Handmaid’s Tale, Andrew Tate en TikTok. Vrouwen moeten vrouwendingen doen en mannen ‘een echte man’ zijn – vooral die term valt vaak.

Nee, dan al die oude boomers in het programma die ook de liefde zoeken, waarbij de bejaarde Olof gewillig thee zet voor zijn vrouwelijke love interest en de bejaarde Loes kundig een saunadeur repareert. Die oudjes weten nog wat feminisme en gelijkheid en emancipatie zijn.

Op Mount Joy weet niemand dat, of wil niemand het weten.