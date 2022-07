Jongerenzender 3FM zou juist een podium moeten bieden voor het publieke debat

3FM-dj's Frank van der Lende en Eva Koreman betreden de hangar op vliegveld Twenthe, voor de actie Serious Request, in december 2020. Beeld ANP / Vincent Jannink

Brief van de dag: 3FM is er niet alleen voor de verstrooiing

Dat publieke pop- en jongerenzender 3FM het meest onderscheidende programma 3voor12 schrapt, en met Sagid Carter de wellicht meest bevlogen muziekliefhebber uit het dj-team opzij zet, is al erg genoeg. De nieuwe zenderbaas Menno de Boer belooft dat de aandacht voor nieuwe muziek en bandjes blijft, maar haalt degenen die daar het dichtst bovenop zitten uit de programmering.

Minstens zo verontrustend is wat de nieuwe baas zegt over de algemene koers van 3FM. ‘De zender was wat doorgeschoten in de maatschappelijke betrokkenheid en bezorgdheid over de wereld van morgen.’ Inderdaad uitten Carter en oud-collega Angelique Houtveen zich bij gelegenheid over racisme, spreekt collega Vera Siemons bewust de lhbti-gemeenschap aan en had Serious Request een duidelijk ‘groene’ uitstraling. Al vielen de luistercijfers tegen, 3FM liet daarmee zien de tijdgeest aan te voelen: de wereld staat in brand, oorlog en klimaatproblemen houden veel jongeren bezig.

Wat stelt De Boer? ‘Veel mensen luisteren naar radio voor de muziek, verstrooiing, een ontsnappingsmogelijkheid.’ Dat geldt inderdaad voor 538, de zender waar De Boer vandaan komt. En voor Qmusic, Radio 10, Veronica, 100% NL en Sky. Maar een publieke jongerenzender moet het publieke debat toch juist wél een plek geven? De makers die dat doen, lijken nu te worden weggepest omwille van een formule die dichter bij het ‘Hééé, fijn dat je luistert, blijf hierrr voor de meeste hits!’ van de commerciële concurrentie ligt.

Edwin Wendt, jurylid Zilveren Reissmicrofoon, Middelharnis



Natuurbeheer

Ruurd Jelle van der Leij koopt een weiland en tovert dat om tot natuur. In het artikel lijkt het zo makkelijk: waarom doen we dat niet allemaal? In zijn geval kan het ook wel, blijkt halverwege: het is een zanderig perceel dat nooit bemest is geweest.

In de meeste gevallen zijn de door natuur beherende instanties aangekochte percelen door en door bemest. Er moet vaak een centimeters dikke bovenlaag worden afgegraven, het watersysteem moet met kunstgrepen worden geïsoleerd van de nog eromheen liggende agrarische percelen, en zo nog meer kunst- en vliegwerk.

En dan nog kan het, ondanks speciaal verschralingsbeheer, tientallen jaren duren voordat de situatie van vóór de overdadige bemesting is bereikt. Toch, waren we maar allemaal een beetje zoals Ruurd Jelle van der Leij.

Lucien Aspeling, landschapsarchitect, Tiel

De Friese natuurfotograaf en -filmer Ruurd Jelle van der Leij, medemaker van de bioscoopfilm 'De Grutto' maakte een natuurgebiedjes van drie hectare weiland. Beeld Ruurd Jelle van der Leij

Megastallen

Wie krijgt het niet koud bij het zien van de foto van de megavarkensstal. Een dag later verongelukken zevenhonderd Nederlandse varkens op de Duitse Autobahn, ze waren met negenhonderd (!) in een vrachtwagen op weg naar... tja naar wat? Die hele megastal past dus in één vrachtwagen. Dit is hoe wij anno 2022 omgaan met (sommige van) onze dieren. Vervang ‘varkens’ door ‘katten’ en de hel breekt los. Wanneer gaan wij dit niet meer normaal vinden, als veehouder, politicus of consument? Some animals are more equal than others.

Marjan Rynja, Lisse

Jeugdgevangenis

Het is goed dat Harriet Duurvoort in haar column aandacht besteedt aan niet-criminele jeugd die geplaatst is in jeugdgevangenissen. Kinderen zouden niet opgesloten moeten worden; ik denk dat niemand het daarmee oneens is. Maar enige nuance lijkt me toch op zijn plek.

Duurvoort beschrijft dat jongeren (naakt) gefouilleerd worden en gevangeniskleding moeten dragen. Ik heb jaren in een jeugdgevangenis gewerkt en kan vertellen dat sommige aspecten vervelend zijn, maar onder de noemer ‘noodzakelijk kwaad’ vallen. Fouilleren is mensonterend voor de jongere en de groepsleiders, maar u weet niet half hoeveel drugs en wapens daarmee onderschept worden. Het dragen van gevangeniskledij – geen streepjespak, maar joggingbroek en trui – geldt overigens slechts voor de eerste paar dagen. Dit om de kleding te wassen en eventueel te ontdoen van ongedierte (ja, dat komt voor). En die hekken dan? De ervaring is dat kinderen vaak weglopen en dan snel in de fuik lopen van mensen die heel andere dingen met hen van plan zijn. Denk aan loverboys.

Kan het anders? Jazeker. Maar dat kost heel veel geld. De laatste jaren dat ik er werkzaam was, is er veel bezuinigd (vooral door Opstelten en Teeven) waardoor een enorme versobering binnen de muren heeft plaatsgevonden. Een heleboel dingen die het leven daar draaglijk maken, kunnen nu niet meer.

Gerrit Jan Fransen, Hoogland

Vrouwen

Met plezier heb ik gelezen dat de Volkskrant aandacht besteedde aan het Historisch Festijn Doorn. Echter... vrouwen moeten het vooral doen met het pellen van kolen en breiwerkjes? Dat is wel erg kort door de bocht.

De geschiedenis wordt al eeuwen geschreven door mannen, wat een vertekend beeld tot gevolg heeft. Op re-enactment proberen velen het verleden juist vanuit een breder perspectief te belichten en méér te tonen dan clichés. Zodoende zag ik tijdens het Historisch Festival Doorn onder andere: vrouwen als handelaren, marskramers, ambachtslieden, ruiters en muzikanten. De vrouwen van the Women’s Land Army en vrouwen van het (gewapend) verzet.

En, eveneens historisch correct, vrouwen als man verkleed tussen de soldaten. Laat ik het positief bekijken en het opvatten als compliment aan deze laatste groep: goed bezig, de columnist heeft jullie niet als vrouw herkend!

Anne Driessen, Eygelshoven

Agro-industrieel complex

Goed dat de familie De Heus, fabrikant van veevoer, met naam en toenaam in de krant komt. Misschien moeten we niet meer de wat kneuterige en verhullende term ‘boerenprotest’ gebruiken. Laten we het beestje bij de naam noemen: het agro-industrieel complex (AIC), dat zich verzet tegen maatregelen die al jaren geleden zijn aangekondigd en dat nu met maffiamethoden onze politici onder druk zet.

Graag meer reportages over agrofabrikanten en boerenlobbyisten, en iets minder aandacht voor de heethoofden van FDF en Agractie, die zich voor het AIC-karretje laten spannen.

Cornelis Halma, Leiden

Burgerlobby

Lobby is ondemocratisch, schrijft Ludo Grégoire. Dat is misschien vaak zo, maar niet per definitie. Er zijn allerlei vormen van lobby gaande, niet alleen door Uber en dergelijke multinationals, maar ook door bijvoorbeeld gemeenten, provincies en maatschappelijke organisaties. Zo werken er nu ook al lobbyisten namens u, als burger.

Kenmerkend is wel dat lobbyisten uiteindelijk een factuur willen versturen. Hun uren, inzichten en netwerk hebben ook echt toegevoegde waarde. Het is in theorie wel mogelijk om dat zelf te doen als burger met een petitie, maar het kost gruwelijk veel tijd en leergeld als je voorstel niet direct wordt opgepakt door een Kamerlid. Organisaties kunnen facturen beter betalen dan een groepje burgers. Maar burgers (en hun lobbyisten) hebben dan weer vaker argumenten waar Kamerleden wat mee kunnen.

Zoek daarom als burger met een petitie die aanslaat zelf contact met een lobbyist, bijvoorbeeld een maatschappelijke organisatie met eigen of ingehuurde lobbyisten. Belangrijke regel is om kleine beetjes geld aan organisaties met goede doelstellingen te doneren, daar kunnen ze hun lobby van betalen.

Reinder Rustema, eindredacteur Petities.nl, Utrecht

Ceta (1)

Afgelopen week stemde de PvdA in de Eerste Kamer om vooral geopolitieke redenen voor Ceta, het vrijhandelsverdrag tussen de EU en Canada. Eerder stemde de PvdA-fractie in de Tweede Kamer tegen datzelfde verdrag, om multinationals en investeerders niet nog machtiger en gekozen nationale politici niet nog machtelozer te maken.

Ik snap dat er politieke spelletjes worden gespeeld, daarom is het vertrouwen in de politiek zo laag. Politici mogen intussen echter wel belangrijke stappen zetten, zoals ons verder de veramerikaniseerde claimindustrie in te duwen, met alle risico’s van dien. Want het meest discutabele onderdeel van Ceta is het uit investeerdersbelang kunnen passeren van de nationale rechter – wel zo praktisch voor (de juristen van) toch al ongrijpbare multinationals.

Gerard van der Weijden, Oudkarspel

Ceta (2)

De Internationale zong ik vroeger uit volle borst mee, omdat ik vond en vind dat mijn partij (ik ben al een halve eeuw PvdA-lid) alleen met internationalisme goed kan werken aan haar opdracht om de wereld te verbeteren. En tegelijk alles wat zweemt naar nationalisme dient te vermijden. Daarom steun ik de redenering van Koole over Ceta.

Ik ben óók groot voorstander van consuminderen en van het stoppen met de flirt van onze partij met het neoliberalisme, maar Ceta staat dat volgens mij niet in de weg. Strak georkestreerde wereldhandel kan juist helpen. Kleinschaligheid (moestuin op ons dak) is ook uitstekend, maar wel de ramen en deuren wijd openhouden naar de wereld.

Piet Mollema, Amsterdam

Welke kant?

Telescoop James Webb ‘hangt’ op 190 miljoen kilometer van de aarde, kijkt terug in de tijd en maakt er prachtplaatjes van. Maar naar welke kant van het heelal kijkt James Webb? Wat als we hem 90 of 180 graden draaien? Wat zien we dan? Geen sterrenkundige die het daar over heeft, geen talkshowpresentator die dit ooit vraagt. Het heelal zal toch niet naar maar één kant uitdijen?

Ton van der Veeken, Den Haag