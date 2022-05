Jongeren zijn de toekomst. Maar het zijn de volwassenen van nu die hun rechten bepalen

Jongeren en het zorgen voor hun morgen. Dat is de titel van een gezamenlijke bundel die veertien Nederlandse adviesraden publiceerden, gericht aan de regering en de twee Kamers. Vanuit het eigen expertiseveld reflecteren de verschillende adviesraden op datgene wat nodig is om jongeren een hoopvolle en kansrijke toekomst te bieden. Perspectief en solidariteit lopen als rode draad door de bijdrages.

Ik mocht meewerken aan het essay van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving: Geen eigen schuld, wel dikke bult. Onderwerp van ons essay is de verschillen in gezondheid tussen jongeren. Centrale stelling is dat niet elke jongere over een gelijke kans op een gezond leven beschikt. Dat heeft veelal te maken met de omstandigheden waarin we geboren worden en opgroeien. Als die even tegenzitten, ben je al snel de klos.

Eerste duizend levensdagen

Dat snel mag je overigens letterlijk opvatten. Zo zijn onze eerste duizend levensdagen van cruciaal belang voor het vermijden van fysieke en mentale problemen in ons latere bestaan. Als jonge ouders te maken hebben met armoede, geweld binnen het gezin, problematische schulden of een bovengemiddeld GGZ-gebruik, verhoogt dat de kans op latere gezondheidsschade bij de pasgeborene aanzienlijk. Het perspectief op een gezond en gelukkig volwassen leven dreigt zo te verdwijnen nog voor je zelf goed kan zien.

Naast het gezin waarin je wordt geboren, is ook de wijk een accurate voorspeller van latere gezondheid en welzijn. Word je geboren in een achterstandswijk, dan mag je er een kratje havermelk op verwedden dat je kansen op een maximale fysieke en mentale ontwikkeling vele malen kleiner zullen zijn dan in de hockeywijken. Dat heeft te maken met de ongelijkheden in sociale omstandigheden tussen beide typen wijken. Ook hoe jongeren leven, wonen, onderwijs genieten – en later werken – doet ertoe voor hun gezondheid.

Afbrokkelende solidariteit

Veel van de ongelijkheden in sociale omstandigheden hebben te maken met de afbrokkelende solidariteit in de samenleving. Collectieve solidariteit zit namelijk vervat in onze grondrechten. Je weet wel, rechten die zorg van de overheid zijn, maar waarvoor je de overheid niet juridisch aansprakelijk kan stellen. Onder andere onderwijs, leefomgeving en bestaanszekerheid behoren daartoe. Wanneer de overheid opteert om op deze domeinen perspectief en solidariteit te vervangen door zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid, is toenemende ongelijkheid een gevolg. Je mag daar wel over klagen, maar je kan niemand aanklagen.

Zowel achterstandsjongeren als hockeyjongeren kiezen voor het gezin noch de wijk waarin ze geboren worden. En ze hebben minimale invloed op de sociale omstandigheden waarin ze opgroeien. Terwijl dit alles mede hun gezondheid bepaalt. Dat kan dan direct, door vroeggeboorte of noodgedwongen leven in een ongezonde omgeving met slechte kwaliteit van blauw en groen en weinig ruimte voor beweging. Of indirect, door ontoereikend onderwijs, chronische armoedestress met bijhorende ongezonde leefstijl en lange wachtlijsten in de jeugdzorg.

Corrigerende vermogen

Voor jongeren zit het grootste verschil in gelijke kansen op gezondheid bijgevolg in het corrigerende vermogen van de ouders. Als hockeymama’s en hockeypapa’s geconfronteerd worden met een vernauwing van sociale grondrechten en dus onwenselijke sociale omstandigheden, kunnen ze dat bijstellen door bijvoorbeeld te verhuizen of te vergroenen, state-of-the-artbijles te organiseren of private jeugdzorg in te kopen. Ik gun hun dat overigens van harte, maar het maakt gezondheidsverschillen tussen jongeren fucking onrechtvaardig.

Het schrikbarende is echter dat ook wat zorg betreft de solidariteit aan het afbrokkelen is. Vier op de tien Nederlanders, zo blijkt uit De Peiling, zijn van mening dat mensen met een ongezonde leefstijl meer zorgpremie moeten betalen. Laat het nu net de groep zijn die niet in staat is om sociale omstandigheden te corrigeren, zich vaak geen gezonde leefstijl kan veroorloven of eigen kan maken. Gezondheid wordt zo een kwestie van niet kunnen in plaats van niet willen.

Zodoende dreigen gezondheidsverschillen tussen jongeren dubbel fucking onrechtvaardig te worden. Want wij de volwassenen ontnemen hun dan naast een gelijke kans op een gezond leven tevens een gelijke kans op genezing.

Een samenleving die daartoe in staat is, gun ik zowel achterstandsjongeren als hockeyjongeren niet.

Tim ’S Jongers is senior adviseur bij de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Hij schrijft om de week een wisselcolumn met Erdal Balci.