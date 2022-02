Jongeren met tics trekken miljoenen kijkers op TikTok, met alle gevolgen van dien

Door haar ticstoornis moet de Nederlandse Isabel meerdere keren per dag ‘kaarsvet’ en ‘ik heb bezwaar’ zeggen. 30 duizend mensen zagen op TikTok het filmpje waarin ze over haar recentelijk ontwikkelde tics vertelt, op de luchtige toon die we kennen van vloggers die hun nieuwste aankopen showen. 30 duizend zijn er veel, maar een schijntje vergeleken met de 13,7 miljoen die naar de nieuwste tics van Jess keken, een tiener met tourette aan de overkant van het Kanaal. Tijdens het opsommen ervan — luchtkusjes geven, hard ‘hello-ho’ roepen, de naam Willy Wonka zeggen — moet ze ook steeds fluiten en hikken. Ze ziet er elfachtig uit, met golvend haar tot iets boven haar knieën en eyeliner die aan de zijkanten omhoog krult. ‘Je hebt het recht niet om zó schattig te zijn’, reageert een kijker. In andere filmpjes geeft Jess cijfers aan haar tics en vertelt ze vrolijk over autorijden met tics, slapen met tics en tellen met tics.

Tiener Jess bereikt een miljoenenpubliek met de filmpjes waarin ze haar tics opsomt. Beeld TikTok

Toen ik zo oud was als deze meisjes kwam al mijn kennis over tourette uit de film Deuce Bigalow: Male Gigolo, waarin een vrouw tijdens een date met het hoofdpersonage ongecontroleerd dingen als ‘balzweet’ en ‘anuslikker’ roept. Tegenwoordig ligt op tieners toegespitste informatie over psychische stoornissen zo voor het oprapen dat niemand meer afhankelijk is van flauwe jarennegentigkarikaturen. Op TikTok zijn er talloze makers, sommige met miljoenen volgers, die openheid geven over de problemen waar ze tegen aanlopen. De hashtag #ticsandtourettes werd al meer dan een miljard keer bekeken, #adhd en #anxiety tien keer vaker. ‘Introduceer jezelf als alle gekregen diagnoses van de ggz’, oppert tiktokker @ggzbabe in een filmpje, waarna ze op het nummer Yucky Blucky Fruitcake haar eigen diagnoses uit de doeken doet.

Waarschijnlijk hebben jongeren nooit eerder zo eerlijk en op luchtige toon met elkaar over psychische problemen kunnen praten. Toch bleken daar de afgelopen tijd ook allerlei nadelen aan te kleven. Zo bestaat al een aantal maanden de zorgwekkende trend waarbij tiktokkers zichzelf diagnosticeren aan de hand van filmpjes. Heb jij de volgende symptomen? Gefeliciteerd, je bent depressief/bipolair/autistisch! Deze week nog werden er bedrijven op de vingers getikt door de Amerikaanse waakhond Media Matters omdat ze garen probeerden te spinnen bij deze trend. Met suggestieve advertenties zouden ze jongeren laten geloven dat ze ADHD hebben, om ze zo behandelingen en medicatie te kunnen aansmeren.

Ook aan de andere kant van de medaille bevindt zich wat jongerenplatform Vice omschreef als ‘illness appropriation’, het toe-eigenen van aandoeningen voor views. In de jaren negentig veinsden mensen al kanker op internetfora, duidde Vice, maar in TikToktijd kiest men voor tourette of een dissociatieve identiteitsstoornis, beweeglijke aandoeningen die makkelijk kunnen worden aangedikt voor een komisch effect. Het treurige gevolg: ook echte filmpjes worden gewantrouwd en de makers ervan moeten zich verdedigen tegen de aantijging van goedkoop effectbejag. Zo zie ik een onthutst meisje uitleggen hoe het komt dat haar tics inderdaad niet in élk filmpje te zien zijn.

Een wat cynische conclusie is dat ze in ieder geval effect hebben gehad, al die filmpjes en hashtags om psychische aandoeningen bespreekbaar te maken. Je weet dat iets niet langer in de taboesfeer zit als er op sociale media geld in wordt gezien.