Jonge jongens willen net als meiden gezien worden. Gun ze daarom een positief rolmodel

In de Volkskrant van zaterdag wordt in een lang artikel gezocht naar een antwoord op de vraag waarom jongens in de ban raken van de omstreden influencer Andrew Tate. Ik heb daar wel een verklaring voor.

Jonge jongens horen dagelijks kritiek op problematische aspecten van de mannelijkheid. In de media verschijnen dagelijks berichten over falende mannen. Voor opgroeiende pubers is het logisch dat ook jongens kunnen beschikken over positieve rolmodellen. Iedere dag kritiek ontvangen is niet fijn. Jonge jongens willen net als meiden gezien worden.

De jonge generatie Nederlandse meiden is geëmancipeerd, ambitieus, assertief en pakken alle geboden kansen met beide handen aan. Ze zijn zeer succesvol. Hulde aan deze jonge generatie meiden en hun succes.

Over de auteur Siep de Haan is docent wiskunde aan het St. Bonifatius College te Utrecht.

Er is ook een keerzijde ontstaan. In Nederland neemt het aantal sectoren met nauwelijks nog mannen enorm toe. Kijk naar het onderwijs, de rechterlijke macht, de culturele en museale wereld en de zorg. Het ‘old boys netwerk’ lijkt in snel tempo te verdampen en te worden vervangen door ‘new girls teams’.

Over het tekort aan mannen in de genoemde sectoren horen we weinig kritiek. In het basisonderwijs bijvoorbeeld bestaat al meer dan 87 procent van het personeel uit vrouwen. Zodra het omgekeerde het geval is, wordt er schande over gesproken.

Succes

Momenteel studeren meer meiden succesvol af dan jongens, zowel aan hogescholen als universiteiten. Het aantal meiden dat succesvol het vwo afrondt is al jaren hoger dan het aantal jongens: 58 procent tegenover 42 procent jongens. De uitstroom van jongens zonder diploma’s is vele malen hoger dan de uitstroom van de meiden (factor 10). Allochtone meiden doen het aanzienlijk beter dan de allochtone jongens.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat van de Europese landen, met name in Nederland, de achterstanden tussen jongens en meiden steeds groter worden. Nederland is het enige EU-lid waar de achterstand van jongens ten opzichte van meisjes is toegenomen. De achterstanden dreigen op het gebied van lezen, rekenen en doorstroom naar hbo en universiteiten.

Gescheiden

Jongens groeien steeds vaker op zonder positieve mannelijke rolmodellen in hun omgeving. Een derde van de ouders is gescheiden, waardoor een steeds groter deel van de jongens vaker zijn gescheiden van hun vader. Tijdens de kleuter- en lagere schooltijd groeien de meeste jongens op in een omgeving die voornamelijk bestaat uit vrouwen.

Vrouwelijke docenten leggen lesstof op een wat andere wijze uit dan mannen. Zij zijn taliger. Meisjes willen meer praten en samenwerken. Jongens willen al doende leren, risico’s nemen, ondernemen en samen concurreren in een competitieve omgeving en afwisselend ook met meesters. Hoe dan ook, feit is dat jongens al vanaf de lagere school een achterstand hebben opgebouwd, een achterstand die ze vervolgens op de middelbare school niet of nauwelijks meer inhalen.

Emancipatie is er niet alleen voor vrouwen. Jongens moeten er ook van profiteren. Gelijkwaardigheid en respect voor beide seksen moet de norm zijn. De huidige generatie jonge meiden is helemaal niet zielig. Ze doen het hartstikke goed in de maatschappij.

Koningin Máxima zet zich terecht in voor de emancipatie van vrouwen. Heel goed van onze koningin. We vragen aan Koning Willem-Alexander om een oogje in het zeil te houden voor de achterstanden van de Nederlandse jongens. Samen bereiken we dan de meiden én de jongens.