Jong versus oud werkt polarisatie in de hand

Kleinkinderen schilderen de kozijnen bij hun opa. Beeld Marcel van den Bergh

Regelmatig, ook dinsdag weer in de column van Sheila Sitalsing, wordt in de krant een negatief beeld geschetst van ouderen. Wij zijn stinkend rijk met onze afbetaalde huizen en pensioenen. Wij zijn verworden tot bange, klagende burgers die nergens tegen kunnen. Wij zouden jongeren haten door voor een verhoging van de AOW te zijn. Kortom, we zijn een last voor de samenleving en dat wordt alleen maar erger.

Ik herken mezelf (71 jaar) en veel van mijn medebejaarden totaal niet in dit beeld. Wij passen op onze kleinkinderen, klussen bij onze kinderen en zijn actief als vrijwilliger. Met evenveel gemak schrijf ik een stuk over jongeren die verwend zijn, geen tijd over hebben voor vrijwilligerswerk, alleen maar uit zijn op luxe en vakantie vieren.

Maar wat schieten we hiermee op? Het werkt alleen polariserend, terwijl we juist samen moeten werken om het leven voor nu en voor jongeren in de toekomst zo goed mogelijk te maken. Laten we daarbij gebruik maken van elkaars kwaliteiten: de jongere met een nieuwsgierige blik, de oudere met opgedane levenservaring.

Zolang ik kan, lever ik graag mijn bijdrage aan de samenleving. Mocht dat niet meer lukken, dan hoop ik op een liefdevolle verzorging door de jongeren van nu.

Jacqueline Vos-Bettonvil, Megen

Onbeantwoorde vraag

Dinsdag tijdens de persconferentie werd de vraag gesteld die telkens onbeantwoord blijft of die wordt ontweken: is het te rechtvaardigen dat mensen die al tijden met een dringend medisch probleem worstelen achter worden gesteld bij covid-patiënten? De vraag werd gesteld aan Kuipers, nog lang geen politicus, maar hij leert snel, en ook hij praatte over van alles en nog wat, maar niet over dit punt.

Onlangs kreeg een familielid op een vrijdag te horen dat de ingreep die hij op maandag zou ondergaan en waar hij zich op aan het voorbereiden was voor onbepaalde tijd werd uitgesteld. Reden: te veel ongevaccineerden die de ic-bedden bezetten.

Misschien dat de antivaxers in een van hun demonstraties ook eens wat spandoeken kunnen meedragen voor diegenen die zich nu in een uitzicht- loze situatie bevinden.

B.J. Veentjer, Assen

22.00 uur

Na de persconferentie hield de boze kritiek aan uit de theaterwereld (met name van Sanne Wallis de Vries) over de nieuwe eindtijd van 22.00 uur. Dit zou onzinnig zijn en de theaters, bioscopen en evenementensector niets helpen. Mark Rutte gaf als antwoord op een vraag hierover: ‘Ik roep de culturele sector op om hier creatieve oplossingen voor te bedenken.’

Welnu, ik weet er wel eentje. Doe als de Fransen: begin om 17.30 uur en eindig om 20.00 uur. Dan kan iedereen na het werk eerst naar het theater, concert of de bioscoop, daarna nog rustig eten (al dan niet in een restaurant) tot 22.00 uur en daarna naar huis. Iedereen tevreden.

Noor Vitringa , Uithoorn

Pin-up

De afgelopen tijd is er veel aandacht voor de verhalen van vrouwen die, omdat ze door een man onheus zijn bejegend, gekwetst of getraumatiseerd zijn geraakt. Ik vraag mij daarom af wat de motivatie is geweest om bij het artikel over de documentaire Italo Disco een foto te plaatsen van bijna een halve pagina met daarop pin-upgirl Sabrina. Waarom is bijvoorbeeld het duo Righeira niet groot afgebeeld en Sabrina klein? Mannen, wakker worden, er moet iets veranderen.

Herma Bisseling, Gouda

Sahla

Als een veroordeelde terrorist (die geen spijt betuigt) een belangrijke (veiligheids)functie kan bekleden binnen de VVD, vraag ik mij af of er voor politieke dienstverbanden geen vog (verklaring omtrent gedrag) moet worden overlegd.

L. de Git, Castricum

Sahla (2)

Naar aanleiding van de aantijgingen van Wilders over haar vroegere lidmaatschap van de Hofstadgroep tijdens het debat over de regeringsverklaring, zegt Soumaya Sahla in Nieuwsuur dat ze verrast is dat Wilders ‘zo hoog van de toren blaast’. Kom op zeg, in plaats van een dergelijke misplaatste opmerking te maken, bied Wilders excuses aan voor al de bedreigingen die hem ten deel zijn gevallen van de Hofstadgroep.

Lex Woertman, Zevenaar

Sahla (3)

Met interesse las ik het artikel over Soumaya Sahla. Nu werd mij meer duidelijk hoe de vork in de steel zit. Het wachten is nu op een interview over wat haar drijfveren van nu zijn. Misschien kunnen we het dan achter ons laten en samen verder gaan.

Yvonne Elbers, Malden