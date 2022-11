Joke Smit ijverde voor gelijkheid, niet voor deeltijdwerk

Moeder met dochter in huis: multitasken. Beeld Foto Ivo van der Bent

In het artikel over rolpatronen tussen man en vrouw stelt hoogleraar Tanja van der Lippe dat dankzij de omarming van deeltijdwerk in de jaren tachtig waar nota bene Joke Smit nog voor heeft geijverd, de vrouw in staat werd gesteld een baan te combineren met het huishouden. Daarmee wordt Joke Smit geen recht gedaan. Joke Smit pleitte voor een gelijke verdeling van taken tussen man en vrouw op het gebied van werk, huishouding en opvoeding, met een bijbehorende werkweek van 25 uur voor beiden. Dat zij gelijkheid tussen man en vrouw belangrijk vond, komt eveneens tot uitdrukking in haar opvatting dat ook mannen lid mochten worden van

Man Vrouw Maatschappij, de organisatie die aan het begin stond van de tweede feministische golf en die zij samen met Hedy ‘d Ancona in 1968 oprichtte.

Margreeth Broens, Eindhoven

Emancipatie

Interessant stuk over emancipatie in Nederland en de verdeling in het huishouden. Mannen en vrouwen zijn wekelijks beiden grofweg 41 uur kwijt aan de optelsom van betaald werk, huishouden, mantelzorg en vrijwilligerswerk. Vrouwen blijken anderhalf keer zoveel tijd kwijt te zijn aan het huishouden en tweemaal zoveel aan de zorg voor de kinderen. Bijzonder blijft dan ook de conclusie: het zijn de vrouwen die meer moeten gaan werken gezien de schreeuwende tekorten op de arbeidsmarkt.

Wie dan die zorg in het huishouden, de zorg voor de kinderen en de zorg voor zieke andere geliefden overneemt, is niet duidelijk. Extra vacatures? Want zodra deze taken niet door ouders zelf worden gedaan, wordt het betaald werk. Misschien moeten we de discussies over betaald versus onbetaald werk en zinvol versus nutteloos werk eens centraal stellen. En dan verder praten over emancipatie en tekorten op de arbeidsmarkt.

Lizette van Geene, Eindhoven

Verslaafd en schizofreen

Mijn zoon, 38 jaar oud, is een psychiatrisch patiënt. Hij heeft een dubbele diagnose: schizofrenie en verslaving. Hij hoort voortdurend stemmen die hij tracht te bezweren met middelen. Dit leidt weer tot nog grotere chaos in zijn hoofd.

Het beleid van de GGZ is er op gericht hem zoveel mogelijk buiten de kliniek te houden. Ik citeer de psychiater: ‘Beter worden doe je thuis.’

Na opname in een forensische kliniek tien jaar geleden was een goed resultaat bereikt. Hij was op medicatie ingesteld. Gebruik was, dankzij het toezicht minimaal. Hij was goed gehumeurd en kon weer relaties aan.

Maar na anderhalf jaar in een ‘beschermde’ woonvorm, waar het toezicht voor deze patiënt geen 24 uur was, werd hij op straat gezet. Twee maal heb ik bezwaar aangetekend, maar alles was ‘volgens protocol verlopen’. Nu, zes jaar later, moest hij door het veroorzaken van overlast zijn woning verlaten. Sinds drie maanden is hij dakloos.

Wij leven met een verwarde, schizofrene volwassen man die steeds bij ons komt voor hulp. Of om zijn boosheid op iedereen te ventileren. Het leven op straat is zwaar.

Wij zijn machteloos, gevangen in de zorg voor hem. Hij is namelijk wel mijn zoon. Dit kunnen hij noch wij nog lang volhouden. Mijn partner (79) en ik (70) gaan van incident naar incident. Alle mogelijke instanties heb ik benaderd, maar niemand geeft thuis. ‘O, wat erg voor u mevrouw’, hoor ik steeds.

Instellingen voor deze ernstig zieke, verwarde mensen zijn afgeschaft. Dit is de zorg in een zogenaamd ‘beschaafd land’. Wij zijn langzamerhand de dood gaan zien als een barmhartige vriend en oplossing.

D. Holtkamp en P.H. Toxopeus, Alkmaar

OneLove

Hup het veld op met die OneLove-band, en dan na de toss uit arren moede de band snel even omdraaien vóór het eerste fluitsignaal.

Willem Abbema, Utrecht

Speldje

De Oekraïners vechten al bijna een jaar tegen een grootmacht, onder immense ontberingen. Chinezen durven de straat op te gaan en tegen Xi Jinping en een almachtige Communistische Partij te demonstreren. En wat doet de KNVB om zijn stem te laten horen tegen een totaal ontspoorde voetbalbond? Ze dragen een speldje. We moeten ons schamen.

Rijk Brouwer, Amsterdam

Blij met Sander

Wat heerlijk dat gisterochtend al mijn niet geplaatste stukjes in de krant in één keer werden goed gemaakt door Sander Schimmelpenninck.

Benne Holwerda, Groningen

Isala

Met interesse las ik het artikel over de perikelen bij het Isala-ziekenhuis. Onduidelijk bleef wat de verhouding man/vrouw is bij de cardiologen die in de fout gingen. Zit ik er ver naast als ik veronderstel dat het alleen mannelijke cardiologen betreft?

Mieke Hulshof, Giethoorn

Bouwen

In Nederland kunnen vanwege de stikstof momenteel geen huizen worden gebouwd. Hoe kan het dan dat momenteel het ene na het andere vakantiebungalowpark wordt aangelegd, nota bene ook nog in natuurgebieden. Te gek voor woorden, toch?

Aarnoud Smit, Lochem

LTO

Je mag de regering beklagen als je moet overleggen met een LTO-voorzitter die nog steeds van mening is dat Nederland ‘landbouwland’ is, zoals hij dat gisteren stelde in Buitenhof.

Peter Dessens, Arnhem

LTO (2)

In het artikel over het ontstaan van Parkinson door bestrijdingsmiddelen geeft LTO aan het einde een reactie. ‘Deze afweging moet gebaseerd blijven op wetenschap en niet op emoties en vermoedens.’ Een kraakheldere conclusie die LTO wellicht ook op andere terreinen kan gebruiken. Bijvoorbeeld rond stikstof, waar niet instituten voor voedselveiligheid en gewasbescherming het vertrouwen verdienen, maar bijvoorbeeld het RIVM en de Raad voor de Leefomgeving.

Bert Lam, Veenendaal

Orbán

Viktor Orbán blokkeert een hulpprogramma van 18 miljard euro aan Oekraïne en nieuwe sancties tegen Rusland, omdat de EU geen geld naar Hongarije overmaakt vanwege de corruptie aldaar. Orban gijzelt zo de EU. Om dit te voorkomen zouden de andere lidstaten gezamenlijk garant kunnen staan voor hulpprogramma en sanctiepakket. Zo slaat men Orban dit chantagemiddel uit handen en krijgt hij geen kans essentiële hulp aan Oekraïne te frustreren en in Hongarije mooi weer te spelen met ons geld.

Hans Vermeij, Nijmegen