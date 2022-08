Johan Remkes staat als voorzitter van een Poolse landdag voor grote problemen

Onze nationale stikstof-tsaar Johan Remkes, die trouwens met zijn gerook de stikstofemissies schrikbarend omhoog jaagt, voert deze weken gesprekken met iedereen die ideeën heeft over de oplossing van het N-probleem. Behalve dan met de boeren (die, vóór zij willen praten, eisen dat de regering doet wat zij willen), de agro-industrie (die uit eigenbelang doet wat de boeren willen) en de supermarkten, die bij nader inzien vandaag toch maar niet met Remkes om tafel wilden, uit angst voor een trekkerarmada bij hun distributiecentra.

Maar voor de rest heeft Remkes er een aloude Brede Maatschappelijke Discussie van gemaakt, waarin lagere overheden, waterschappen, natuurorganisaties als de Vogelbescherming, actiegroepen zoals Greenpeace en Milieudefensie, waterschappen, banken, VNO-NCW, belangenorganisaties (Bouwend Nederland), lobbyclubs én de beroepsorganisatie van dierenartsen in het bijzijn van verschillende ministers (Van der Wal, De Jonge, Rutte zelf) hun ei van Columbus kunnen presenteren.

Remkes gaat ervan uit dat, anders dan menigeen beweert, het nationale poldermodel níet dood en begraven is, maar dat er een oplossing mogelijk is, dat de gesprekken tot onderling begrip zullen leiden en er een constructieve dialoog zal ontstaan. Daaruit wordt dan, hoopt hij, als vanzelf een duurzame en minder intensieve landbouw geboren, met boeren als natuur- en vogelbeschermers.

Helaas lijkt het overleg de zaak juist verder te compliceren. Maandag wezen de natuurorganisaties erop dat de stikstofcrisis niet op zichzelf staat, maar samenhangt met de klimaatcrisis en de watercrisis en wat er in de toekomst nog aan crises zal worden ontdekt. Tevens moet volgens hen worden gekeken naar de mobiliteitssector (Schiphol) en de stikstofspuitende industrie – eindelijk iets waar natuurorganisaties en boeren het over eens zijn. Greenpeace dreigt met de rechter als het kabinet ook maar een duimbreed aan de boeren toegeeft.

Daar heeft het trouwens alle schijn van, nu de VVD, CU en de boerenlobbyclub CDA koudwatervrees hebben gekregen en zich beraden over hoe de maatregelen kunnen worden afgezwakt, liefst zo geniepig dat niemand het in de gaten heeft. D66 staat voorlopig pal, wat de aanwezigheid van Mark Rutte aan de overlegtafel verklaart. Hij heeft weliswaar zijn nationaal record te pakken, maar hij wil het wereldrecord voor niet-dictators.

Het is kortom een Babylonische spraakverwarring, een Poolse landdag waar iedereen over elkaar heen rollebolt en niemand meer naar elkaar luistert. En daar moet de dappere Johan Remkes, die inmiddels snákt naar zijn pensioen, dan maar brood van zien te bakken. Het lijkt eeuwen geleden dat hij in het rapport Niet alles kan overal (juni 2020) de stikstofkwestie helder uiteen zette en uitlegde hoe het verder moest.

Aanstaande zaterdag passeert de karavaan van de Ronde van Spanje een van de hotspots van het stikstof-strijdtoneel, de Gelderse Vallei. Boeren hebben aangekondigd dat ze met tractoren, hoogwerkers en duizenden strobalen langs het parkoers zullen staan.

Nils de Kruijff, de wakkere verslaggever van het Utrechts Nieuwsblad, verklaarde maandag tijdens een Vuelta-avond in café Willem Slok in zijn stad dat de acties ‘publieksvriendelijk’ zullen zijn, mits de spandoeken door de Spaanse televisieregie niet zullen worden weggemoffeld. Zodat ze ook in Spanje en de rest van de wereld zullen weten welk onrecht zich hier voltrekt en ze in het kader van de boerensolidariteit de hooivorken tevoorschijn kunnen halen. Is de tv-registratie niet naar tevredenheid, beloofden de dreigboeren, dan worden er andere maatregelen getroffen: de karavaan passeert namelijk tweemaal.

Primoz Roglic mag wel oppassen: voor je het weet maakt een strobaal, net als in de Tour, een einde aan zijn ambities.