Johan Remkes, net zo broos als Aristoteles’ huis van de rede

Het moet geen pretje zijn om in tijden van de hartstochtelijke omarming van de ‘alternatieve feiten’ naar voren te worden geschoven als de bemiddelaar in een van de grootste crises die Nederland heeft gekend. U weet over wie ik het heb: Johan Remkes, de ‘wijze man’ die tussen de boeren en de politiek moet gaan staan. Een onmogelijke opgave voor de 71-jarige oud-vicepremier in het post-truthtijdperk, waarin de bewoners van het bestormde huis van de rede van Aristoteles niet meer weten hoe ze hun huis moeten verdedigen.

De beslissing om iemand met het profiel van Johan Remkes te vragen het aanhoudende vuur te blussen, begrijp ik. Wat moet je anders in een situatie waarbij je te maken hebt met mensen die zichzelf hebben verloren in het eigenbelang, niet te bewegen zijn tot redelijkheid en in de ban van hun angsten het hele land dreigen op te slokken in de brand van hun woede? Dan is iemand die bereid is tussen de vechters te springen meer dan welkom.

Alleen, de redevoering, het hanteren van de logica, al beargumenterend tot oplossingen proberen te komen, waarmee een wijze bemiddelaar doorgaans resultaten behaalt, zijn concepten van een andere tijd. De boeren zitten nu daar nu niet op te wachten, want ook de boeren weten dat het in de nieuwe wereld allang niet meer gaat om de objectieve feiten.

Complottheorie

Emoties hebben de overhand, de rest is tegenwoordig bijzaak. Vooral door de komst van sociale media hebben de aanhangers van de mystiek, het ritueel en de complottheorie de wind behoorlijk in de rug en wordt het post-truthtijdperk van alle kanten gevoed.

Zelf zou ik evenmin de illusie koesteren dat door het inschakelen van een wijze man, die staat voor het gezonde verstand, bij de opstandige boeren dat gezonde verstand komt bovendrijven. Nogmaals, het zijn andere tijden en de winnaars van nu zijn de groeperingen die erin slagen met verfijnde manipulaties op sociale media de publieke opinie te bespelen.

Zodra de naam van Remkes viel, gaven de actievoerende boeren meteen aan hem niet te willen als bemiddelaar. Daarmee zetten ze zich direct schrap tegen wat Remkes als persoon uitstraalt: wijsheid, neutrale blik, onafhankelijke houding, belezenheid. Zaken die heden ten dage onderhevig zijn aan emotie en aan de rotsvaste, door eigenbelang gestuurde, overtuiging.

Geen beter voorbeeld dan onze eigen stikstofkwestie om dit fenomeen van post-truth te omschrijven. We hebben te maken met een schaal van veeteelt die buiten alle proporties is en regelrecht gif is voor onze natuur, en toch staat de meerderheid van de Nederlanders achter de boeren. Steun die zonder de ‘alternatieve feiten’ en het opkloppen van het nationale sentiment ondenkbaar was geweest. Het is dan ook afwachten of de boeren hun wil kunnen opleggen aan het land, maar wat betreft de invloed van post-truth in het bespelen van de publieke opinie, weten we wie tegenwoordig de lakens uitdelen.

Verworvenheden

Ik heb me een hele tijd het hoofd gebroken over hoe het kon dat de door eerdere generaties zwaar bevochten waarden en verworvenheden van de rede, de wetenschap en het grote ideaal van de volksverheffing door nieuwe generaties zo makkelijk te vondeling gelegd konden worden bij de mystici, de georganiseerde religie en de ‘absolute waarheid bestaat niet’-roepende postmodernisten.

Gemakzucht is wellicht het beste antwoord. Waarschijnlijk achtte men het huis van de rede, van het empirische onderzoek, van de passie voor het achterhalen van de waarheid, dat door de Griekse filosoof Aristoteles aan de mensheid is geschonken, stevig genoeg voor de legers die hem al duizenden jaren bestormen. Maar de hevigheid van de bestormingen van de laatste jaren is wel beangstigend. Het ergste is wel dat we zijn vergeten hoe te strijden.

Johan Remkes sturen we naar buiten voor de verbinding met de afgetrainde, van ambitie bulkende onwetendheid. Een bemiddelaar, net zo broos als ons huis van de rede.

Erdal Balci is schrijver en journalist, en schrijft om de week een wisselcolumn met Fleur Jongepier.