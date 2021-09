Johan gaat even een minderheidskabinet in de steigers zetten

Informateur Mariëtte Hamer bracht gisteren aan de Tweede Kamer verslag uit van haar zoektocht naar een meerderheidskabinet. Die was mislukt. Er is drie maanden lang overlegd, maar nu zijn we terug bij af. Dat kwam, schreef Hamer, doordat de partijen meer bezig waren met risicobeheersing en beeldvorming dan met de inhoud. Dit, waarschuwde zij, tast het vertrouwen in de politiek aan. Omdat een meerderheidskabinet niet tot de mogelijkheden behoort, kwam Hamer met een laatste advies: probeer het eens met een minderheidskabinet.

Al met al een mager en teleurstellend resultaat dat ook na een week vergaderen had kunnen worden bereikt. Maar in Den Haag moeten lange onderhandelingen de indruk wekken dat de kwestie van alle kanten is bekeken, dat ze er echt serieus mee bezig zijn geweest en hemel en aarde hebben bewogen, maar dat het er uiteindelijk toch niet in zat.

Maar nu wordt alles anders, want Johan Remkes is gebeld. Of hij Hamer wil opvolgen als informateur. Het antwoord was positief: hij staat ervoor open. Remkes is weliswaar nog gouverneur a.i. in Limburg, maar zover is het niet, van Maastricht naar Den Haag. Bovendien is het maar voor korte tijd. Want bij Remkes weet je: die gaat niet zoals Hamer eindeloos zitten pappen en nathouden, kopjes thee inschenken en de geduldigste man ter wereld uithangen.

Nee, Remkes is een probleemoplosser die één dag besteedt aan het lokaliseren van de pijnpunten, daarna twee dagen uittrekt om die te bespreken en dan nog hooguit drie dagen vrijmaakt om ze tegen elkaar weg te strepen. Dan moet het ook klaar wezen. Drie maanden neuzelen en dan een verslag inleveren waarin staat dat je weer opnieuw kunt beginnen, daar heeft Johan Remkes geen tijd voor.

Zeg tegen Johan dat hij een minderheidskabinet in de steigers moet zetten, en hij doet het. Remkes is een voorstander van minderheidskabinetten, dus dat is meegenomen. Maar eigenlijk doet dat er niet toe. Als een minderheidskabinet de enige mogelijkheid is, dan weet Remkes als pragmaticus wat hem te doen staat. Wat ook helpt, is dat Remkes heeft gepleit voor dunne regeerakkoorden. Dat kan hij nu mooi in praktijk brengen. De Aanzet voor een opzet tot een mogelijk regeerakkoord een beetje oppimpen en inkleuren, en je bent er al.

Remkes laat zich ook niet piepelen door de christen-populist Wopke Hoekstra, die volgens mij de onderhandelingen met Hamer heeft vergiftigd. Alleen een bangelijke geest als Hoekstra kon de term ‘linkse wolk’ bedenken. Telkens wanneer Mark Rutte daarover begon, hoorde ik Wopke ‘linkse wolk’ sissen – zelf zou Mark daar nooit mee zijn gekomen. Hij heeft wel met meer linkse zetels samengewerkt en tot zijn genoegen.

Daarom denk ik dat Remkes zal inzetten op een minderheidskabinet van VVD en D66, met Wopke veilig achter slot en grendel in de Tweede Kamer. Die kun je er niet bij hebben, zeker niet wanneer de veestapel moet worden ingekrompen, zoals trouwens in een van Remkes’ rapporten stond. Met 58 zetels heb je tenminste een écht minderheidskabinet en geen bijna-meerderheidskabinet. Bovendien is Sigrid Kaag in zo’n coalitie niet het derde wiel aan de wagen, maar de liberale junior-partner voor de progressieve ideeën.

Drie weken tot een maand, schat ik, dan heeft Remkes een minderheidskabinet uitgebeiteld en kan formateur Rutte aan de slag. Remkes is een resultaattrainer. Ingevlogen om een probleempje op te lossen, probleempje opgelost, terug naar Groningen en een kopstoot in De Wolthoorn – jammer dat er binnen niet meer mag worden gerookt.