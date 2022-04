Johan Derksen voelt de tijdgeest prima aan

Rond de affaire-Johan Derksen gaat het veel over de tijdgeest, die Derksen niet goed aanvoelt. Ook mensen die zijn daden/verhalen abject vinden, beginnen hierover. ‘In de jaren zeventig kwam je hier misschien mee weg, maar de tijden zijn gelukkig veranderd!’

Ik denk dat er nooit een tijd is geweest dat het, onder verder aardige mensen, oké werd gevonden om een kaars in een bewusteloze vrouw te stoppen. Ook denk ik dat feestjes, waar gelachen werd over kaarsen in bewusteloze vrouwen stoppen, altijd stomme feestjes zijn geweest.

Het ‘tijdgeest’-argument snijdt dus geen hout. Daarnaast klinkt het vergoelijkend, ook als de spreker het niet eens zo bedoelt. Dat Derksen het zelf voortdurend over de tijdgeest heeft, is logisch, want hij heeft er baat bij. De rest van de wereld zou hem daar niet bij moeten helpen.

Derksen voelt de tijdgeest trouwens prima aan: lekker alles roepen, en je na kritiek zo snel mogelijk wentelen in de slachtofferrol.